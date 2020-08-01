Экономика
Суть событийЧто изменится в российском законодательстве с августа
Повышение цены на газ С 1 августа расценки на газ повышаются на три процента для любых потребителей. Платить станут больше как простые пользователи газовых плит и водонагревателей в хрущевках, которых еще много по всей стране, так и предприятия, которые его используют при производстве.
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Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Общество
Россия с 11 августа может возобновить авиасообщение со всеми странами
Российская Федерация с 11 августа может полностью возобновить международное авиасообщение со всеми странами.
Главный региональный 07:49
Происшествия
Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера
В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга опровергли сообщения о признании вины Мариной Кохал в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко).
РИА Новости 07:44
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45
Здоровье
Самые опасные растения в Московской области перечислил Минздрав России
Главный внештатный педиатр Московской области Нисо Одинаева заявила, что маленьким детям свойственно пробовать жизнь на вкус, поэтому употребление данных растений может привести к отравлению.
Live24 10:13
Общество
Торговые центры Екатеринбурга возобновили работу
С сегодняшнего дня в столице Урала возобновили работу торого-развлекательные центры.
Freepressa.ru 07:04
Общество
Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 будет бесплатной, передаёт ТАСС.
RT на русском 10:31
Футбол
Черчесов: Дзюба насобирал наград, заслужил и расстроил меня
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о выступлении капитана национальной команды, форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 12:31
Политика
Лукашенко заявил о умолкших из-за задержанных россиян «старых братьях»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ страны Валерия Вакульчика, а также председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.
Московский Комсомолец 12:59
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
Политика
Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов
Ранее «ФедералПресс» писал, что глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал выборы в стране второстепенным вопросом.
ФедералПресс 08:50
Общество
В Хельсинки провели «Топлесс флешмоб»
РИА Новости 12:25
Футбол
Семак опроверг слухи о конфликте с руководством «Зенита»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о своём конфликте с руководством клуба.
RT на русском 12:14
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК вчера в 04:06
Шоу-бизнес
Ахеджакова отреагировала на скандальный уход Гармаша из «Современника»
Народная артистка России Лия Ахеджакова раскритиковала Сергея Гармаша за скандальный уход из театра «Современник».
Lenta.ru 10:48
Футбол
Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА
Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.
Vprognoze.ru 30 июля в 02:20
Экономика
Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля
Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут.
Известия вчера в 07:50
Общество
Мужчина с нагайкой напал на туристов в Крыму
Известия 10:59
Экономика
Fitch ухудшило прогноз по рейтингу США до негативного
Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США на уровне AAA, но снизило прогноз по нему со стабильного на негативный.
Коммерсантъ 03:19
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче
Хоккеисты казанского "Ак Барса" одержали победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в товарищеском матче.
РИА Новости 09:08
Общество
С 1 августа вводится новое денежное пособие на каждого россиянина
Россияне смогут получить дополнительные деньги к пособию по безработице. Средства направят региональные бюджеты.
Evo-rus.com 09:07
Общество
Скончалась самая тяжелая россиянка Любовь Нурдинова
Скончалась жительница Тюмени Любовь Нурдинова, которая считалась самой тяжелой россиянкой.
Известия 12:38
Футбол
«Спартак» отложил объявление о трансфере Кокорина
Российская газета 05:31
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала, как ее 6-летняя дочь сама сделала босоножки
Алла Пугачева показала, как ее 6-летняя дочь сама сделала босоножки К слову, последнее видео с Лизой Алла Пугачева публиковала полтора месяца назад.
Вокруг ТВ вчера в 17:23
Происшествия
Что стало со срочником, атаковавшим машину ФСО у Кремля
Солдат Никита Ерошенко, разбивший прикладом карабина окно автомобиля Федеральной службы охраны, уволен со срочной службы по состоянию здоровья.
Вести.Ru 09:16
Общество
В ПФР высказались о продлении выплаты в 10 тыс. руб. на август
ПФР прокомментировала возможность продления выплат в размере 10 тысяч рублей на детей.
ToDay News Ufa 09:24
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag вчера в 09:51
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru вчера в 05:20