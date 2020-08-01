Экономика

Суть событийСуть событийЧто изменится в российском законодательстве с августа

Повышение цены на газ С 1 августа расценки на газ повышаются на три процента для любых потребителей. Платить станут больше как простые пользователи газовых плит и водонагревателей в хрущевках, которых еще много по всей стране, так и предприятия, которые его используют при производстве.
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Новые правила оформления ОСАГО и другие изменения вступают в силу с августа

Экономика сегодня07:11

Рост тарифов на газ, изменение цен на ОСАГО, выходное пособие и перерасчет пенсий: как новые нормы и законы изменят жизнь граждан

Версия-Саратов30 июля в 05:00

Что изменится в российском законодательстве с августа

Суть событий01:34

Что изменится в российских законах в августе

РБКвчера в 17:00

Обзор РИА «Воронеж». Что изменится в законодательстве в августе-2020

РИА Воронежвчера в 10:42

Что изменится в жизни россиян с августа

Общественная служба новостей30 июля в 06:17

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года?

Экспресс газета05:53
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Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
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Общество

Россия с 11 августа может возобновить авиасообщение со всеми странами

Российская Федерация с 11 августа может полностью возобновить международное авиасообщение со всеми странами.
Главный региональный 07:49
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Происшествия

Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга опровергли сообщения о признании вины Мариной Кохал в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко).
РИА Новости 07:44
15
Экономика

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45
303
Происшествия

В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае

REGNUM 04:33
22
Здоровье

Самые опасные растения в Московской области перечислил Минздрав России

Главный внештатный педиатр Московской области Нисо Одинаева заявила, что маленьким детям свойственно пробовать жизнь на вкус, поэтому употребление данных растений может привести к отравлению.
Live24 10:13
31
Общество

Торговые центры Екатеринбурга возобновили работу

С сегодняшнего дня в столице Урала возобновили работу торого-развлекательные центры.
Freepressa.ru 07:04
47
Общество

Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 будет бесплатной, передаёт ТАСС.
RT на русском 10:31
Футбол

Черчесов: Дзюба насобирал наград, заслужил и расстроил меня

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о выступлении капитана национальной команды, форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 12:31
Политика

Лукашенко заявил о умолкших из-за задержанных россиян «старых братьях»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ страны Валерия Вакульчика, а также председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.
Московский Комсомолец 12:59
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Происшествия

В Севастополе в ДТП с участием автобуса пострадали 14 человек

REGNUM 11:04
2
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
747
Политика

Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов

Ранее «ФедералПресс» писал, что глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал выборы в стране второстепенным вопросом.
ФедералПресс 08:50
502
Общество

В Хельсинки провели «Топлесс флешмоб»

РИА Новости 12:25
2
Футбол

Семак опроверг слухи о конфликте с руководством «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о своём конфликте с руководством клуба.
RT на русском 12:14
Политика

Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК вчера в 04:06
304
Шоу-бизнес

Ахеджакова отреагировала на скандальный уход Гармаша из «Современника»

Народная артистка России Лия Ахеджакова раскритиковала Сергея Гармаша за скандальный уход из театра «Современник».
Lenta.ru 10:48
11
Футбол

Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.
Vprognoze.ru 30 июля в 02:20
Экономика

Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля

Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут.
Известия вчера в 07:50
121
Общество

Мужчина с нагайкой напал на туристов в Крыму

Известия 10:59
241
Экономика

Fitch ухудшило прогноз по рейтингу США до негативного

Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США на уровне AAA, но снизило прогноз по нему со стабильного на негативный.
Коммерсантъ 03:19
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче

Хоккеисты казанского "Ак Барса" одержали победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в товарищеском матче.
РИА Новости 09:08
Общество

С 1 августа вводится новое денежное пособие на каждого россиянина

Россияне смогут получить дополнительные деньги к пособию по безработице. Средства направят региональные бюджеты.
Evo-rus.com 09:07
70
Общество

Скончалась самая тяжелая россиянка Любовь Нурдинова

Скончалась жительница Тюмени Любовь Нурдинова, которая считалась самой тяжелой россиянкой.
Известия 12:38
5
Футбол

«Спартак» отложил объявление о трансфере Кокорина

Российская газета 05:31
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала, как ее 6-летняя дочь сама сделала босоножки

Алла Пугачева показала, как ее 6-летняя дочь сама сделала босоножки К слову, последнее видео с Лизой Алла Пугачева публиковала полтора месяца назад.
Вокруг ТВ вчера в 17:23
Происшествия

Что стало со срочником, атаковавшим машину ФСО у Кремля

Солдат Никита Ерошенко, разбивший прикладом карабина окно автомобиля Федеральной службы охраны, уволен со срочной службы по состоянию здоровья.
Вести.Ru 09:16
160
Общество

В ПФР высказались о продлении выплаты в 10 тыс. руб. на август

ПФР прокомментировала возможность продления выплат в размере 10 тысяч рублей на детей.
ToDay News Ufa 09:24
Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag вчера в 09:51
24
Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru вчера в 05:20
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