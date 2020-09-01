1 сентября начнется поэтапная реализация закона о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов. В соответствии с ним детей должны обеспечивать горячим блюдом (не считая горячего напитка) не реже раза в день. Переходный период должен завершиться 1 сентября 2023 года.

Что изменится в законах в сентябре 2020 года

Общество В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физических лиц Москва, 1 сентября 2020, 01:48 — REGNUM Поправки в закон «О банкротстве» (127-ФЗ), позволяющие гражданам России с задолженностью не менее 50 тыс. рублей и не более 500 тыс. рублей оформить банкротство во внесудебном порядке, вступили в силу 1 сентября. 41

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