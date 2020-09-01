Экономика
РБКЧто изменится в законах в сентябре 2020 года
1 сентября начнется поэтапная реализация закона о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов. В соответствии с ним детей должны обеспечивать горячим блюдом (не считая горячего напитка) не реже раза в день. Переходный период должен завершиться 1 сентября 2023 года.
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Общество
В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физических лиц
Москва, 1 сентября 2020, 01:48 — REGNUM Поправки в закон «О банкротстве» (127-ФЗ), позволяющие гражданам России с задолженностью не менее 50 тыс. рублей и не более 500 тыс. рублей оформить банкротство во внесудебном порядке, вступили в силу 1 сентября.
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Amazon получила в США разрешение на доставку товаров дронами
Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon, принадлежащий самому богатому человеку планеты Джеффу Безосу, получил статус авиаперевозчика в США для реализации проекта по доставке посылок с помощью беспилотных летательных аппаратов.
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Вышел трейлер сериала «Мы те, кто мы есть» режиссера Луки Гуаданьино
HBO показал трейлер сериала «Мы те, кто мы есть» от режиссера фильма «Назови меня своим именем» Луки Гуаданьино.
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Помпео: США наблюдают усиление активности РФ в районе Аляски
"Дело обстоит таким образом, что мы видим усилившуюся активность России как в самом регионе Аляски, так и в других частях мира", - сказал глава американского Госдепа.
Политическая Экспертиза 14:00
Общество
Стала известна тема расследования, которое снимал Навальный до отравления
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Московский Комсомолец 10:27
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
Российский истребитель Су-27 из состава Балтийского флота не допускал нарушения государственной границы Дании при сопровождении 28 августа бомбардировщика В-52Н ВВС США, заявили в Минобороны России.
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Общество
Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4821.
Эхо Москвы вчера в 16:07
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Сталлоне рассекретил дату выхода режиссерской версии «Рокки 4»
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Лесли Хэмилтон умерла 22 августа, но ее родственники скрывали данный факт от журналистов. Причина смерти пока не оглашается.
ToDay News Ufa 11:14
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С сегодняшнего дня все русскоязычные школы, начиная с пятого класса, обязаны переходить на украинский язык обучения.
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Турецкий бренд TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) запатентовал в России салон своей первой модели – электрического кроссовера, который пойдет в «серию» в 2021 году.
Автоновости дня 09:07
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США выступили за проведение международной оценки выборов в Белоруссии
Правительство Соединенных Штатов Америки уверено в необходимости проведения независимой международной оценки касательно недавнего переизбрания Лукашенко на пост президента.
CT news 16:10
Политика
Белорусская оппозиция рассказала об ошибке России
В Кремле ответили, что приветствуют заявления представителей КС оппозиции Белоруссии о контактах с Москвой.
Lenta.ru 16:45
Футбол
«Спартак» вышел в лидеры РПЛ после шестого тура РПЛ
«Зенит» по итогам своего последнего неудачного матча с «Локомотивом» уступил лидирующее место московскому «Спартаку», который как раз в последнее время показывает высокие результаты.
CT news 00:30
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Беременная Подольская показала стильный образ с рубашкой бойфренда
На одной из последних публикаций в Instagram артистка позирует в стильном образе, построенном на основе белоснежной рубашки свободного силуэта, будто позаимствованной у бойфренда.
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Костер туристов стал причиной пожара в заповеднике «Утриш»
Крупный природный пожар в заповеднике «Утриш» под Анапой возник из-за разведенного отдыхающими костра.
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Воздушный змей утащил запутавшуюся в тросах девочку
Воздушный змей утащил трехлетнюю девочку на фестивале в Тайване, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 13:46
Происшествия
Суд отменил постановление о невиновности Фургала по делу 2004 года
10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала до 9 сентября по подозрению в организации серии заказных убийств в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает.
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Британские инженеры воссоздали доисторическую акустику Стоунхенджа
ToDay News Ufa 14:04
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Минфин Британии задумал рекордно повысить налоги из-за пандемии
Министерство финансов Великобритании задумало рекордно повысить налоги из-за пандемии коронавируса.
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Певица Алсу показала первое за год совместное фото с мужем
Певица Алсу показала первое за год совместное фото с мужем Пара отдыхает в Черногории.
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Нападающий ЦСКА Иван Телегин высказал мнение о введении в КХЛ потолка зарплат.
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Камил Гаджиев поручился организовать бой Широкова с арбитром Федотовым
После инцидента Федотов заявил, что готов драться с Широковым по правилам ММА, гарантировав, что игрок с ринга не уйдет на своих ногах.
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Огромная змея заползла в рот уснувшей жительнице Дагестана
Газета.Ru вчера в 18:18