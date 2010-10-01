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Каменский рабочийЧто изменится в законодательстве в феврале 2020
С 1 февраля вступит в силу новшество: претендовать на гектар в Бурятии и Забайкалье смогут все жители Дальнего Востока. Предполагается, что с 1 августа 2020 года такой возможностью смогут воспользоваться все россияне.
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Выплаты льготникам, штрафы, электронные чеки: что изменится для россиян с 1 февраля
iReactor29 января в 02:27
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 04:37, Ашберн
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После доработки системы стабилизации RAV4 успешно проходит «лосиный тест» на скорости 72 км/ч.
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Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.