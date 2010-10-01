Экономика

Каменский рабочийКаменский рабочийЧто изменится в законодательстве в феврале 2020

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С 1 февраля вступит в силу новшество: претендовать на гектар в Бурятии и Забайкалье смогут все жители Дальнего Востока. Предполагается, что с 1 августа 2020 года такой возможностью смогут воспользоваться все россияне.
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Названы запланированные с 1 февраля изменения в жизни россиян после нововведений в законодательстве

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