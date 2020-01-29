Экономика

Каменский рабочийКаменский рабочийЧто изменится в законодательстве в феврале 2020

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С 1 февраля вступит в силу новшество: претендовать на гектар в Бурятии и Забайкалье смогут все жители Дальнего Востока. Предполагается, что с 1 августа 2020 года такой возможностью смогут воспользоваться все россияне.
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Выплаты льготникам, штрафы, электронные чеки: что изменится для россиян с 1 февраля

iReactor29 января в 02:27

Что изменится в законодательстве в феврале 2020

Каменский рабочий29 января в 06:07
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:19, Ашберн
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Мишустин отметил, что пресс-служба министерства должна была проинформировать своего руководителя или аппарат правительства об освещении ситуации в СМИ, а затем доступно объяснить людям особенности изменения прожиточного минимума.
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Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
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Хоть в браке Петросяна и Степаненко не было детей, своей родной дочерью юмористка считала дочь Петросяна от первого брака Викторину.
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На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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В ЕС одобрили договор об условиях Brexit

В среду депутаты Европарламента проголосовали за одобрение соглашения с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза.
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