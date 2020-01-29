Экономика
Каменский рабочийЧто изменится в законодательстве в феврале 2020
С 1 февраля вступит в силу новшество: претендовать на гектар в Бурятии и Забайкалье смогут все жители Дальнего Востока. Предполагается, что с 1 августа 2020 года такой возможностью смогут воспользоваться все россияне.
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Выплаты льготникам, штрафы, электронные чеки: что изменится для россиян с 1 февраля
iReactor29 января в 02:27
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:19, Ашберн
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Общество
С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
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Стала известна зарплата Медведева на новой должности
Названа зарплата бывшего премьер-министра России. На новой должности Дмитрий Медведев будет зарабатывать на уровне президента.
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Правительство Чувашии отправлено в отставку.
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Политика
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Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»
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Общество
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Мишустин отметил, что пресс-служба министерства должна была проинформировать своего руководителя или аппарат правительства об освещении ситуации в СМИ, а затем доступно объяснить людям особенности изменения прожиточного минимума.
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В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль
Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Политика
Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже
Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
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Эрдоган назвал условие для проведения новой военной операции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган снова заявил о готовности остановить нападения в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, которые приводят к гибели мирных жителей.
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
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Ученица Мессинга: что осталось за кадром сериала
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Caviar представила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck
Смартфон Caviar Cyberphone выйдет ограниченным тиражом в 99 экземпляров.
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В Петербурге мужчина провалился под лед
Мужчина провалился под лед на Химической улице в Петербурге, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Экономика
На «Северстали» рекомендовали дивиденды за IV квартал
Как сообщается на сайте ПАО «Северсталь», совет директоров компании на заседании 30 января рекомендовал выплатить дивиденды за три месяца, завершившихся 31 декабря 2019 года, в размере 26,26 руб. на одну обыкновенную акцию.
Общество
В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости
Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
Политика
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С 29 января по 4 февраля госсекретарь совершает визиты в Великобританию, на Украину, в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.
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Глюкоза показала шикарную фигуру в стойке на голове
Подписчики засыпали своего кумира комплиментами, больше всего восхищаясь великолепной фигурой мамы двоих детей.
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Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
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Елена Степаненко может оставить наследство дочери Петросяна
Хоть в браке Петросяна и Степаненко не было детей, своей родной дочерью юмористка считала дочь Петросяна от первого брака Викторину.
Фигурное катание
Стал известен полный состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Политика
В ЕС одобрили договор об условиях Brexit
В среду депутаты Европарламента проголосовали за одобрение соглашения с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза.