Вырастет стоимость услуг ЖКХ С 1 июля квартплата вырастет на 2,4-6,5 процента. Рост тарифов зависит от региона. Знак Инвалид на автомобиль отменяется С 1 июля информация о машине, которая управляется инвалидом или его перевозит, попадет в федеральный реестр.

11 нововведений, которые изменят жизнь жителей страны с июля

Общество В Свердловской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу Библиотеки, автошколы и магазины площадью до 800 квадратных метров смогут возобновить работу в Свердловской области из-за улучшения эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил в пятницу губернатор Евгений Куйвашев. 7

Политика Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер. 3

Общество Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 354

Интернет Rambler Group усилит безопасность Rambler&Co ID Rambler Group вводит двухфакторную аутентификацию при использовании единого профиля Rambler&Co ID для повышения уровня защиты личных данных, сообщает пресс-служба группы.

Общество Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа». 724

Происшествия В Одессе неонацисты пытались поджечь мечеть В Одессе участники неонацистской организации пытались поджечь мечеть накануне Дня крымско-татарского флага, который отмечается на Украине 26 июня.

Общество Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия» Пользователь «ВКонтакте» раскрыл личность американского полицейского с татуировкой со словом «Россия», который обеспечивал безопасность на одной из акций протеста в начале июня в Хьюстоне, штат Техас.

Армия и оружие Индия рассматривает возможность покупки танков «Армата» Индия рассматривает возможность покупки российских танков на базе платформы «Армата», сообщил «Звезде» источник в оборонно-промышленном комплексе.

Политика Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию. 319

Политика Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает Коронавирус в России отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в период эпидемии, снижается. 403