С 1 февраля россиян ждут не очень приятные сюрпризы в плане экономики и финансов.

Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Гаджеты Опубликованы новые рендеры смартфона iPhone 9 В Сети опубликовали качественные изображения смартфона iPhone 9 или iPhone SE 2 от Apple.

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Энергетика Лукашенко одобрил изменение газового соглашения с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить в соглашение с Россией о формировании цен на газ поправки, не имеющие принципиального характера.

Общество Конституционный суд постановил пересмотреть дело Котова Конституционный суд (КС России) обязал суды пересмотреть дело Константина Котова, осужденного за нарушения на митингах, следует из определения суда.

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