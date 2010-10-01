Экономика
МонаВистаЧто изменится в жизни россиян с 1 февраля
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Политика
Российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Музыка
Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях
Американская певица Билли Айлиш получила «Грэмми» в пяти из шести номинаций — «Песня года», «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом».
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Общество
Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом
Мишустин поручил мониторить ситуацию и информировать его на эту тему для регулярных докладов президенту.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Футбол
«Динамо Киев» разгромило «Динамо Брест» в товарищеском матче
В турецком Белеке прошел товарищеский матч между белорусским и украинским "Динамо".
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
Гаджеты
Опубликованы новые рендеры смартфона iPhone 9
В Сети опубликовали качественные изображения смартфона iPhone 9 или iPhone SE 2 от Apple.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Энергетика
Лукашенко одобрил изменение газового соглашения с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить в соглашение с Россией о формировании цен на газ поправки, не имеющие принципиального характера.
Шоу-бизнес
Бузова согласилась выйти замуж за блогера
Телеведущая Ольга Бузова согласилась выйти замуж за блогера.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть дело Котова
Конституционный суд (КС России) обязал суды пересмотреть дело Константина Котова, осужденного за нарушения на митингах, следует из определения суда.
Общество
В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса
В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Политика
Макрон напомнил о роли Красной армии в освобождении Освенцима
Отважные солдаты Красной армии освободили концлагерь смерти Аушвиц-Биркенау в Польше, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Экономика
ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
Экономика
Минск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты
Потери экспортных пошлин на нефтепродукты «частично компенсированы за счет введения нового порядка ввоза легковых автомобилей физическими лицами», добавил он.
Культура
В Манеже стартует выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство»
Армия и оружие
Адмирал ВМС США Фогго призвал брать пример с России в военной сфере
Биатлон
Малышко и Бабиков не смогли отобраться на чемпионат Европы через Ижевск
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Происшествия
Губернатор Подмосковья встретился с оставленными в Шереметьево детьми
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил мальчиков, оставленных отцом в аэропорту Шереметьево.
Происшествия
В Курске погибли два ребенка, провалившиеся под лед
Двое детей погибли, провалившись под лед на реке Сейм в Курске. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в региональном управлении МЧС.
Политика
Песков рассказал о подборе кандидатуры врио губернатора Пермского края
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, назначение врио губернатора Пермского края после перевода экс-главы региона Максима Решетникова на пост министра экономического развития РФ задерживается, так как идет процесс подбора кандидата, передает ТАСС.
Гаджеты
Apple запатентует стеклянный iMac
Компания Apple подала патентную заявку на компьютер iMac со стеклянным корпусом. На это обратил внимание сайт Patently Apple.
Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.