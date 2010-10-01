Экономика

МонаВистаМонаВистаЧто изменится в жизни россиян с 1 февраля

С 1 февраля россиян ждут не очень приятные сюрпризы в плане экономики и финансов.
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Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

МонаВиста12:04

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

Вести.Ru09:00

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

News.ruвчера в 16:00

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Рамблер01:18
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:26, Ашберн
Армия и оружие

В упавшем в Афганистане самолете опознали борт ВВС США

Lenta.ru 08:47
Политика

Российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Музыка

Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях

Американская певица Билли Айлиш получила «Грэмми» в пяти из шести номинаций — «Песня года», «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом».
РБК 00:04
Политика

На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Lenta.ru 08:30
Общество

Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом

Мишустин поручил мониторить ситуацию и информировать его на эту тему для регулярных докладов президенту.
Вести.Ru 11:30
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:21
Футбол

«Динамо Киев» разгромило «Динамо Брест» в товарищеском матче

В турецком Белеке прошел товарищеский матч между белорусским и украинским "Динамо".
Bobsoccer 10:57
Политика

Путин обновил состав президиума Госсовета

Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
Вести.Ru 09:08
Гаджеты

Опубликованы новые рендеры смартфона iPhone 9

В Сети опубликовали качественные изображения смартфона iPhone 9 или iPhone SE 2 от Apple.
ToDay News Ufa 09:12
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Энергетика

Лукашенко одобрил изменение газового соглашения с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить в соглашение с Россией о формировании цен на газ поправки, не имеющие принципиального характера.
Коммерсантъ 24 января в 22:48
Шоу-бизнес

Бузова согласилась выйти замуж за блогера

Телеведущая Ольга Бузова согласилась выйти замуж за блогера.
Национальная служба новостей 10:57
Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть дело Котова

Конституционный суд (КС России) обязал суды пересмотреть дело Константина Котова, осужденного за нарушения на митингах, следует из определения суда.
РИА Новости 12:15
Общество

В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV.
Известия 11:07
Общество

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Lenta.ru вчера в 15:01
Политика

Макрон напомнил о роли Красной армии в освобождении Освенцима

Отважные солдаты Красной армии освободили концлагерь смерти Аушвиц-Биркенау в Польше, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Красная весна 09:29
Экономика

ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
Ведомости 02:42
Экономика

Минск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты

Потери экспортных пошлин на нефтепродукты «частично компенсированы за счет введения нового порядка ввоза легковых автомобилей физическими лицами», добавил он.
Известия 05:06
Культура

В Манеже стартует выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство»

Российская газета 04:18
Армия и оружие

Адмирал ВМС США Фогго призвал брать пример с России в военной сфере

ФАН 25 января в 20:51
Биатлон

Малышко и Бабиков не смогли отобраться на чемпионат Европы через Ижевск

Спорт день за днем 07:43
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru 25 января в 16:14
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Происшествия

Губернатор Подмосковья встретился с оставленными в Шереметьево детьми

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил мальчиков, оставленных отцом в аэропорту Шереметьево.
News.ru 05:24
Происшествия

В Курске погибли два ребенка, провалившиеся под лед

Двое детей погибли, провалившись под лед на реке Сейм в Курске. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в региональном управлении МЧС.
ТАСС вчера в 10:58
Политика

Песков рассказал о подборе кандидатуры врио губернатора Пермского края

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, назначение врио губернатора Пермского края после перевода экс-главы региона Максима Решетникова на пост министра экономического развития РФ задерживается, так как идет процесс подбора кандидата, передает ТАСС.
Инфорос 07:36
Гаджеты

Apple запатентует стеклянный iMac

Компания Apple подала патентную заявку на компьютер iMac со стеклянным корпусом. На это обратил внимание сайт Patently Apple.
Дождь 11:04
Политика

Комиссия по помилованию рекомендовала помиловать израильтянку Иссахар

РБК 10:57
Общество

В Харькове радикалы сорвали митинг в защиту русского языка

REGNUM 07:42
Общество

В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
RT на русском 00:36
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