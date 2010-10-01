Общество
Известия МордовииЧто изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года
С 1 февраля 2020 года россиян ждут очередные нововведения. «Российская Газета» сообщает, что с 1 февраля вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты. Пенсии военным, полицейским и пожарным начнут постепенно переводить на карту «Мир».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
С первого февраля в стране вступают в силу важные изменения: что поменяется
Первый Ярославскийвчера в 10:12
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:55, Ашберн
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Кино
В Москве стартовал фестиваль Kinotavr. Special Edition
Special Edition, сообщили в пресс-службе фестиваля. Мероприятие продлится до 2 февраля.
Футбол
Смолов попал в заявку «Сельты» на матч с «Валенсией»
«Сельта» назвала имена 20 футболистов, которые отправятся на выездной матч 22-го тура чемпионата Испании против «Валенсии».
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, для кого особенно опасен коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусу наиболее подвержены дети и пожилые.
Авто
Toyota RAV4 прошел «лосиный тест» после обновления ПО
Toyota перенастроила систему контроля устойчивости транспортного средства RAV4, которая теперь позволяет гораздо больше тормозить от системы, сохраняя посадку кроссовера через тест уклончивого маневра.
Футбол
Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Джана из «Ювентуса»
Полузащитник туринского "Ювентуса" Эмре Джан перешел в дортмундскую "Боруссию" на правах аренды, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Политика
В Госдуме оценили заявление Польши о праве на репарации от России
С заявлением о праве Польши на репарации от России Яблонский выступил ранее 31 января.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канал Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Политика
В Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос того, у какой страны Белоруссия будет закупать нефть, относится исключительно к экономической тематике.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Баскетбол
Михайлюк примет участие в Звездном уик-энде НБА
Защитник «Детройта» Святослав Михайлюк примет участие в матче восходящих звезд НБА.
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Происшествия
В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник
Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Происшествия
В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша
В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Армия и оружие
Подлодки США с новыми ядерными боеголовками уже патрулируют океаны
Wikipedia ВМС США начали размещать на подлодках с баллистическими ракетами Trident новый тип ядерных боезарядов.
Здоровье
ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
Политика
Глава Керчи написала заявление об отставке
Наука
Российские физики намерены через два года достичь квантового превосходства
Разрабатываемый российскими учеными квантовый компьютер через два года может достичь квантового превосходства, то есть провести вычисление, невозможное для существующих суперкомпьютеров.
Политика
Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе.
Здоровье
Молодые медики в Ивановской области получили выплаты по новой региональной программе поддержки
Существующие меры поддержки губернатор Станислав Воскресенский сегодня обсудил с начинающими медиками.
Музыка
Группа BTS презентовала новую песню Black Swan
Участники южнокорейской группы BTS презентовали в последнем эпизоде телепередачи The Late Late Show новый сингл Black Swan и рассказали о предстоящем альбоме "Map of the Soul: 7", сообщает Independent.
Общество
Ортодоксальных евреев выгнали из самолета из-за вони
Пилот авиакомпании American Airlines попросил выгнать из самолета ортодоксальную еврейскую семью из-за исходящего от них неприятного запаха.
Происшествия
В Екатеринбурге бойцы ОМОНа ворвались в кафе и избили посетителей
Как рассказал сайту "Екатеринбург Онлайн" владелец заведения Николай Микрюков, силовики без разговоров били уложенных на пол гостей кафе и пинали их, когда те пытались выяснить причины задержания.
Общество
Полиция Англии попросила помочь найти владельца Кольца Всевластия
Полиция Северного Йоркшира обратилась к общественности с просьбой помочь найти владельца найденного Кольца Всевластия.
Экономика
Средняя ставка выданной ипотеки упала до 9% годовых
К 1 ноября средневзвешенная ставка выданных за месяц кредитов впервые за историю наблюдений (с 2006 г.) достигла 9,4%. После этого она еще дважды обновила исторический минимум и к январю составила 9%.
Шоу-бизнес
Ирина Отиева опубликовала первое фото после скандала с Малаховым
Певица Ирина Отиева опубликовала в Instagram первое новое селфи после скандала вокруг телепередачи Андрея Малахова, для которой, по ее словам, ее сняли без ее ведома.