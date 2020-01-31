С 1 февраля 2020 года россиян ждут очередные нововведения. «Российская Газета» сообщает, что с 1 февраля вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты. Пенсии военным, полицейским и пожарным начнут постепенно переводить на карту «Мир».

Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года

Политика США ограничили въезд гражданам шести стран США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.

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