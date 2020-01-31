Общество
Известия МордовииЧто изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года
С 1 февраля 2020 года россиян ждут очередные нововведения. «Российская Газета» сообщает, что с 1 февраля вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты. Пенсии военным, полицейским и пожарным начнут постепенно переводить на карту «Мир».
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Общество
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Политика
США ограничили въезд гражданам шести стран
США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Шоу-бизнес
Гимнастка Хоркина призналась в рождении сына от мужа Веры Глаголевой
Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира 41-летняя российская гимнастка Светлана Хоркина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что отцом ее старшего сына является бывший муж актрисы Веры Глаголевой миллиардер Кирилл Шубский.
Политика
Экс-генпрокурор Украины Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью
Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что пять месяцев назад был отправлен ртутью. Об этом он рассказал в интервью ТСН.
Общество
В Германии коронавирус впервые выявили у ребенка
Как сообщило в пятницу региональное министерство здравоохранения, впервые заболел ребенок.
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана ответила на критику позднего материнства
Жена Эммануила Виторгана ответила на критику позднего материнства Ирина Млодик рада, что у нее и Эммануила Виторгана есть двое маленьких детей.
Футбол
«Локомотив» объявил о переходе Смолова в «Сельту»
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов перешел в «Сельту», информирует пресс-служба москвичей.
Транспорт
В московском метро подорожал проезд
Стоимость разовой поездки в метро, по Московскому центральному кольцу (МЦК) и в пределах «Центральной» зоны Московских центральных диаметров (МЦД) по карте «Тройка» выросла на два рубля и теперь составляет 40 рублей, билет на 90 минут обойдется в 62 рубля (ранее — 59 рублей).
Шоу-бизнес
Мать Аршавина выселяет экс-жену футболиста и его дочь из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина отправила письмо бывшей супруге сына Алисе Казьминой с требованием съехать из квартиры, где девушка проживает с дочерью от Аршавина.
Футбол
Эмери: «Фанаты вышвырнули меня из „Арсенала“»
Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал свои работу в лондонском клубе и увольнение из него осенью 2019 года.
Армия и оружие
Польша купила у США истребители F-35
Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Происшествия
Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде
Неизвестные на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию президента Дональда Трампа во Флориде, сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии
Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии. Глава Турции считает, что необходимо возобновить боевые действия.
Общество
В Великобритании нашли Кольцо Всевластья
В Великобритании в графстве Северный Йоркшир обнаружено Кольцо Всевластья.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $56 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,45% - до $55,93 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 22:14 мск.
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Технологии
Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp.
Футбол
Защитник «Локомотива» Игнатьев: хотим проверить свои силы в Катаре
Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев прокомментировал старт традиционного предсезонного турнира в Катаре с участием лучших российских команд.
Футбол
Вячеслав Малафеев опроверг информацию об уходе из «Зенита»
Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев опроверг появившуюся информацию, согласно которой он покинул пост в спортивном департаменте питерского клуба.
Политика
В Чувашии правительство ушло в отставку
Сегодня на первом заседании с кабинетом министров, временно исполняющий обязанности главы республики Чувашия Олег Николаев подписал указ об отставке правительства, сообщает ТАСС.
Единоборства
Еще один брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC
Происшествия
Обрушение СКК «Петербургский» не обошлось без жертв
Под завалами в спортивно-концертном комплексе "Петербургский" обнаружено тело погибшего рабочего, об этом сообщает "Интерфакс", со ссылкой на начальника городского управления МЧС РФ.
Культура
В Москве состоялась премьера второго сезона сериала «Содержанки»
В Москве состоялась закрытая премьера второго сезона оригинального киносериала видеосервиса START "Содержанки" от шоураннера Константина Богомолова и режиссера из Беларуси Дарьи Жук.
Политика
Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
Общество
ProtonMail удалила рассылающие письма с угрозами аккаунты
Компания ProtonMail, заблокированная в России из-за массовой рассылки писем о лжеминировании, подтвердила, что письма рассылались ее пользователями, и удалила их аккаунты.
Хоккей
Ковальчук: В «Монреале» получил роль, которую играл всегда
Происшествия