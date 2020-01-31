Общество

Известия МордовииИзвестия МордовииЧто изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года

С 1 февраля 2020 года россиян ждут очередные нововведения. «Российская Газета» сообщает, что с 1 февраля вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты. Пенсии военным, полицейским и пожарным начнут постепенно переводить на карту «Мир».
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Какие законы вступают в силу в феврале

Государственная Дума РФвчера в 16:00

Что ждет россиян в феврале 2020 года

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Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года

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Законы февраля: какие нововведения ждут россиян с 1 числа

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Пять законов февраля: повышение соцвыплат и «Дальневосточный гектар»

PRO Город Чебоксары03:10

Какие законы вступят в силу в феврале

Солидарность08:31

Что изменится в российском законодательстве с 1 февраля 2020 года

Полиграф.Медиа05:02
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Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК 05:53
Общество

В России выявлены первые случаи нового коронавируса

В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Ведомости 08:33
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК 29 января в 05:46
Политика

США ограничили въезд гражданам шести стран

США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Коммерсантъ 16:43
Шоу-бизнес

Гимнастка Хоркина призналась в рождении сына от мужа Веры Глаголевой

Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира 41-летняя российская гимнастка Светлана Хоркина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что отцом ее старшего сына является бывший муж актрисы Веры Глаголевой миллиардер Кирилл Шубский.
Взгляд.ру 14:31
Политика

Экс-генпрокурор Украины Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью

Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что пять месяцев назад был отправлен ртутью. Об этом он рассказал в интервью ТСН.
РЕН ТВ 14:13
Общество

В Германии коронавирус впервые выявили у ребенка

Как сообщило в пятницу региональное министерство здравоохранения, впервые заболел ребенок.
ТАСС 08:26
Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана ответила на критику позднего материнства

Жена Эммануила Виторгана ответила на критику позднего материнства Ирина Млодик рада, что у нее и Эммануила Виторгана есть двое маленьких детей.
Экспресс газета 00:27
Футбол

«Локомотив» объявил о переходе Смолова в «Сельту»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов перешел в «Сельту», информирует пресс-служба москвичей.
Спорт-Экспресс вчера в 13:02
Транспорт

В московском метро подорожал проезд

Стоимость разовой поездки в метро, по Московскому центральному кольцу (МЦК) и в пределах «Центральной» зоны Московских центральных диаметров (МЦД) по карте «Тройка» выросла на два рубля и теперь составляет 40 рублей, билет на 90 минут обойдется в 62 рубля (ранее — 59 рублей).
Lenta.ru 16:40
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Мать Аршавина выселяет экс-жену футболиста и его дочь из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина отправила письмо бывшей супруге сына Алисе Казьминой с требованием съехать из квартиры, где девушка проживает с дочерью от Аршавина.
МК-Спорт вчера в 11:43
Футбол

Эмери: «Фанаты вышвырнули меня из „Арсенала“»

Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал свои работу в лондонском клубе и увольнение из него осенью 2019 года.
Sport24.ru 11:53
Армия и оружие

Польша купила у США истребители F-35

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Интерфакс 13:15
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма вчера в 04:30
Происшествия

Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде

Неизвестные на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию президента Дональда Трампа во Флориде, сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.
РИА Новости 13:40
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии. Глава Турции считает, что необходимо возобновить боевые действия.
Piter.tv 04:33
Общество

В Великобритании нашли Кольцо Всевластья

В Великобритании в графстве Северный Йоркшир обнаружено Кольцо Всевластья.
Свободная Пресса 14:07
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $56 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,45% - до $55,93 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 22:14 мск.
ТАСС 15:05
Политика

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Известия вчера в 23:45
Технологии

Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp.
Газета Кемерова вчера в 17:12
Футбол

Защитник «Локомотива» Игнатьев: хотим проверить свои силы в Катаре

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев прокомментировал старт традиционного предсезонного турнира в Катаре с участием лучших российских команд.
Газета.Ru вчера в 22:36
Футбол

Вячеслав Малафеев опроверг информацию об уходе из «Зенита»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев опроверг появившуюся информацию, согласно которой он покинул пост в спортивном департаменте питерского клуба.
Bookmaker-ratings.ru 14:51
Политика

В Чувашии правительство ушло в отставку

Сегодня на первом заседании с кабинетом министров, временно исполняющий обязанности главы республики Чувашия Олег Николаев подписал указ об отставке правительства, сообщает ТАСС.
ГЛАС.RU 02:20
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Еще один брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC

Советский спорт 14:29
Происшествия

Обрушение СКК «Петербургский» не обошлось без жертв

Под завалами в спортивно-концертном комплексе "Петербургский" обнаружено тело погибшего рабочего, об этом сообщает "Интерфакс", со ссылкой на начальника городского управления МЧС РФ.
Вести.Ru 09:51
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В Москве состоялась премьера второго сезона сериала «Содержанки»

В Москве состоялась закрытая премьера второго сезона оригинального киносериала видеосервиса START "Содержанки" от шоураннера Константина Богомолова и режиссера из Беларуси Дарьи Жук.
Российская газета 29 января в 07:15
Политика

Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
Газета.Ru 15:50
Общество

ProtonMail удалила рассылающие письма с угрозами аккаунты

Компания ProtonMail, заблокированная в России из-за массовой рассылки писем о лжеминировании, подтвердила, что письма рассылались ее пользователями, и удалила их аккаунты.
Известия 14:05
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Ковальчук: В «Монреале» получил роль, которую играл всегда

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В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru 10:37
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