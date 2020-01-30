Общество
ТАССЧто изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
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Рост цен, пенсий и электронные трудовые. Что изменится с 1 февраля 2020 года
ФедералПресс29 января в 08:10
Индексация льготных выплат и амнистия капитала: Что ещё изменится в России с февраля
Царьградвчера в 02:57
Что изменится с 1 февраля: индексация льготникам, электронные трудовые книжки
Московский Комсомолецвчера в 12:51
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Политика
Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа
Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции
На своем сайте Минобороны России открыло новый раздел, который посвящается 75-летию Ялтинской конференции лидеров 3 стран антигитлеровской коалиции.
Происшествия
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
Политика
В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии
В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
Происшествия
В Японии потерпел крушение полицейский вертолет
В японской префектуре Фукусима разбился полицейский вертолет. На борту винтокрылой машины находились семь человек.
Политика
Новый проект КоАП назвали противоречащим посланию Путина
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях не соответствует целям экономической политики России и противоречит ориентирам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Общество
На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково
На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Хоккей
Овечкин догнал Мессье в списке лучших снайперов НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин догнал легендарного форварда Марка Мессье в списке лучших снайперов лиги.
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана оправдалась за позднее материнство
Учитывая большое количество критики, Ирина Млодик оправдалась за позднее материнство.
Общество
Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля
Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов.
Происшествия
Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Происшествия
Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины
Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
Политика
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза
Вслед за официальным выходом из Евросоюза вступил в силу переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.
Авто
В Tesla решили ускорить рыночный дебют электрокроссовера Model Y
Сроки начала поставок электрокроссовера Tesla Model Y производитель корректировал уже несколько раз.
Футбол
«Барселона» объявила о подписании Матеуса Фернандеса
«Барселона» на своём официальном сайте объявила о подписании полузащитника «Палмейраса» Матеуса Фернандеса.
Авто
Роспатент показал капот «Русского Прадо» от УАЗ
Ранее на сайте Роспатента можно было ознакомиться с эскизами центральной консоли, мультимедийными компонентами, элементами пассажирского блока, а также дизайном светодиодной оптики.
ЖКХ
Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту
Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Происшествия
Андрей Малахов завершил съемки «сенсационного расследования» в Хибинах
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показалась обнажённой на видео
Бывшая жена Фёдора Бондарчука показалась полностью обнажённой перед камерой.
Армия и оружие
Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в Газе
Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения ХАМАС в южной части сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.
Гаджеты
Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов
Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В 2019 году в России чаще всего злоумышленники угоняли автомобили марок Toyota, Kia, Hyundai и Lexus Об этом свидетельствует статистика страховой компании "Согласие", передает РИА Новости.
Хоккей