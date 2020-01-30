Общество

ТАССТАССЧто изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Что ждет россиян в феврале 2020 года

Коммерсантъ03:05

Рост цен, пенсий и электронные трудовые. Что изменится с 1 февраля 2020 года

ФедералПресс29 января в 08:10

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАССвчера в 03:13

Индексация льготных выплат и амнистия капитала: Что ещё изменится в России с февраля

Царьградвчера в 02:57

Что изменится с 1 февраля: индексация льготникам, электронные трудовые книжки

Московский Комсомолецвчера в 12:51

Как изменится жизнь кировчан с 1 февраля 2020 года

Gorodkirov.ru29 января в 05:45

Изменения, которые ждут россиян в феврале 2020 года

Горобзор.ру29 января в 02:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
Политика

Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа

Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Газета.Ru 18:29
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции

На своем сайте Минобороны России открыло новый раздел, который посвящается 75-летию Ялтинской конференции лидеров 3 стран антигитлеровской коалиции.
Мой Брянск вчера в 23:16
Происшествия

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
RT на русском 11:05
Политика

В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
РИА Новости 10:07
Происшествия

В Японии потерпел крушение полицейский вертолет

В японской префектуре Фукусима разбился полицейский вертолет. На борту винтокрылой машины находились семь человек.
Российская газета 20:38
Политика

Новый проект КоАП назвали противоречащим посланию Путина

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях не соответствует целям экономической политики России и противоречит ориентирам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Lenta.ru 05:04
Происшествия

В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник

Газета.Ru 15:36
Общество

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском 10:20
Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Газета.Ru вчера в 11:47
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Хоккей

Овечкин догнал Мессье в списке лучших снайперов НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин догнал легендарного форварда Марка Мессье в списке лучших снайперов лиги.
Газета.Ru 21:05
Кино

Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
РБК вчера в 06:58
Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана оправдалась за позднее материнство

Учитывая большое количество критики, Ирина Млодик оправдалась за позднее материнство.
Bimru.ru 02:42
Общество

Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля

Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов.
РБК 11:09
Происшествия

Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 05:38
Происшествия

Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины

Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
Газета.Ru вчера в 08:15
Авто

ВТБ запустил маркетплейс для продажи новых машин

Live24 02:33
Политика

Великобритания официально вышла из состава Евросоюза

Вслед за официальным выходом из Евросоюза вступил в силу переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.
ТАСС 18:01
Авто

В Tesla решили ускорить рыночный дебют электрокроссовера Model Y

Сроки начала поставок электрокроссовера Tesla Model Y производитель корректировал уже несколько раз.
CarsWeek.ru вчера в 02:28
Армия и оружие

«Роскосмос» и Минобороны согласовали модификацию ракеты «Ангара-А5М»

Известия 10:02
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей доставили в Хабаровск

РБК 20:33
Футбол

«Барселона» объявила о подписании Матеуса Фернандеса

«Барселона» на своём официальном сайте объявила о подписании полузащитника «Палмейраса» Матеуса Фернандеса.
Чемпионат 13:08
Авто

Роспатент показал капот «Русского Прадо» от УАЗ

Ранее на сайте Роспатента можно было ознакомиться с эскизами центральной консоли, мультимедийными компонентами, элементами пассажирского блока, а также дизайном светодиодной оптики.
Car.ru вчера в 11:50
ЖКХ

Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту

Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Интерфакс вчера в 07:16
Происшествия

Андрей Малахов завершил съемки «сенсационного расследования» в Хибинах

ТВ-21 вчера в 05:57
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показалась обнажённой на видео

Бывшая жена Фёдора Бондарчука показалась полностью обнажённой перед камерой.
OvideO.ru 13:09
Армия и оружие

Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в Газе

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения ХАМАС в южной части сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.
Политика Сегодня 29 января в 19:47
Гаджеты

Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов

Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
МедиаПоток 07:01
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

В 2019 году в России чаще всего злоумышленники угоняли автомобили марок Toyota, Kia, Hyundai и Lexus Об этом свидетельствует статистика страховой компании "Согласие", передает РИА Новости.
МонаВиста 17:13
Хоккей

Ковальчук: В «Монреале» получил роль, которую играл всегда

Нева Спорт 04:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное