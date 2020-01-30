ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

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