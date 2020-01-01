Общество
Известия МордовииЧто изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года
С 1 февраля 2020 года россиян ждут очередные нововведения. «Российская Газета» сообщает, что с 1 февраля вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты. Пенсии военным, полицейским и пожарным начнут постепенно переводить на карту «Мир».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 12:10, Ашберн
Футбол
Азар и Бэйл пропустят дерби с мадридским «Атлетико»
«Реал» назвал заявку на игру 22-го тура Ла Лиги с мадридским «Атлетико». В списке не оказалось полузащитников Эдена Азара и Гарета Бэйла.
Музыка
Участницу отбора на «Евровидение» от Украины затравили за русский язык
Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая будет бороться за право представлять страну на конкурсе «Евровидение-2020», раскритиковали за рассказ о песне на русском языке.
Происшествия
Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом
В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Политика
Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке
Хужина подала заявление об отставке накануне, 30 января, после скандала из-за визита с подарками к блокадникам.
Хоккей
Ковальчук привел «Монреаль» к победе
Происшествия
Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение
В середине января 2020 года правительство Санкт-Петербурга и ООО «СКА Арена» заключили концессионное соглашение по проекту реконструкции и эксплуатации нового многофункционального спортивно-концертного комплекса с ледовой ареной «Петербургский».
Общество
Индекс счастья россиян достиг рекордного минимума
Индекс счастья россиян в 2019 году достиг рекордного с 2013 года минимума.
Общество
Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову
Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.
Происшествия
Замглавы управления ГУУР арестован за взятку в 300 тысяч долларов
По данным следствия, Кузин получил денежную сумму в размере 300 тысяч долларов в качестве оплаты за непривлечение жителя столицы к уголовной ответственности.
Энергетика
Кремль оценил закупку Белоруссией нефти у Норвегии
В Кремле отреагировали на закупку Белоруссией нефти из Норвегии. Оценку ситуации дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
Минюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД
Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Политика
В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации
Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Футбол
Криштиану Роналду первым в мире набрал 200 млн подписчиков в Instagram
Стало известно, что первым пользователем в мире, кто набрал 200 млн подписчиков в Instagram, стал португальский футболист Криштиану Роналду.
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области
Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
Технологии
Microsoft разрешит удалять Paint и WordPad в Windows 10 20H1
Американская компания Microsoft разрешит удалять приложения Paint и WordPad в сборке Windows 10 20H1, которая должна выйти весной 2020 года, сообщает Windows Latest.
Энергетика
«Нафтогаз Украины» повысил ставку на транзит газа из России в Европу
Украинский «Нафтогаз» повысил ставку на транзит газа в европейские страны для российского «Газпрома» как минимум на два процента.
Общество
«Дочка» Ростеха вложилась в утилизацию пластиковых бутылок
Дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Инвест» запустила проект по производству фандоматов (автоматов для приема тары).
Политика
Горбачев назвал поразительными слова Зеленского о роли СССР в войне
Экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал странными и поразительными слова главы украинского государства Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Кино
В сети появились новые удалённые сцены из разных фильмов киновселенной Marvel
На секции Reddit, посвящённой киновселенной Marvel, начали появляться скриншоты удалённых сцен из разных фильмов.
Политика
США намерены продолжать вводить санкции против России за Крым
Соединённые Штаты продолжат вводить санкции против России до тех пор, пока она не вернёт Крым Украине, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.
Авто
УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%
Армия и оружие
Сирийская армия отбила у террористов район Сахафин на западе Алеппо
Подразделениям сирийской армии удалось отбить территории в районе холма Тель аль-Хандаса в районе Сахафина, утром захваченного террористами, 29 января сообщил источник ИА Красная Весна в Сирии.
Происшествия
Полицейские помогли встретиться двум сестрам спустя 78 лет разлуки
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Происшествия
В Екатеринбурге бойцы ОМОНа ворвались в кафе и избили посетителей
Как рассказал сайту "Екатеринбург Онлайн" владелец заведения Николай Микрюков, силовики без разговоров били уложенных на пол гостей кафе и пинали их, когда те пытались выяснить причины задержания.