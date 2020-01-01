Общество

Известия МордовииИзвестия МордовииЧто изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года

С 1 февраля 2020 года россиян ждут очередные нововведения. «Российская Газета» сообщает, что с 1 февраля вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты. Пенсии военным, полицейским и пожарным начнут постепенно переводить на карту «Мир».
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Пособия, ЕДВ, тарифы. Что изменится в жизни россиян с февраля?

Аргументы и Факты04:51

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАССвчера в 03:13

Названы главные изменения в жизни россиян с февраля 2020 года

Актуальные Новостивчера в 08:10

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

Piter.tvвчера в 06:23

Что изменится в жизни липчан с 1 февраля

LipetskMedia.ruвчера в 05:07

Что ждет россиян в феврале 2020 года

Коммерсантъ03:05

Что изменится в жизни с февраля

МИГ-ТВ29 января в 23:42
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Футбол

Азар и Бэйл пропустят дерби с мадридским «Атлетико»

«Реал» назвал заявку на игру 22-го тура Ла Лиги с мадридским «Атлетико». В списке не оказалось полузащитников Эдена Азара и Гарета Бэйла.
ProstoProSport 10:43
Музыка

Участницу отбора на «Евровидение» от Украины затравили за русский язык

Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая будет бороться за право представлять страну на конкурсе «Евровидение-2020», раскритиковали за рассказ о песне на русском языке.
Взгляд.ру 06:59
Происшествия

Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом

В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 15:15
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

Хужина подала заявление об отставке накануне, 30 января, после скандала из-за визита с подарками к блокадникам.
РБК 05:53
Хоккей

Ковальчук привел «Монреаль» к победе

Советский спорт 01:09
Происшествия

Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение

В середине января 2020 года правительство Санкт-Петербурга и ООО «СКА Арена» заключили концессионное соглашение по проекту реконструкции и эксплуатации нового многофункционального спортивно-концертного комплекса с ледовой ареной «Петербургский».
РБК 11:27
Общество

Индекс счастья россиян достиг рекордного минимума

Индекс счастья россиян в 2019 году достиг рекордного с 2013 года минимума.
Деловое.ТВ 03:52
Общество

Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову

Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.
Ведомости 07:31
Происшествия

Замглавы управления ГУУР арестован за взятку в 300 тысяч долларов

По данным следствия, Кузин получил денежную сумму в размере 300 тысяч долларов в качестве оплаты за непривлечение жителя столицы к уголовной ответственности.
Вести.Ru 11:40
Энергетика

Кремль оценил закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В Кремле отреагировали на закупку Белоруссией нефти из Норвегии. Оценку ситуации дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Lenta.ru 10:18
Общество

В России выявили два первых случая заражения коронавирусом

В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:01
Общество

Минюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД

Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Газета.Ru 01:55
Политика

В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Футбол

Криштиану Роналду первым в мире набрал 200 млн подписчиков в Instagram

Стало известно, что первым пользователем в мире, кто набрал 200 млн подписчиков в Instagram, стал португальский футболист Криштиану Роналду.
Невские Новости 29 января в 18:50
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области

Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
РИА Новости 07:23
Армия и оружие

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
RT на русском 09:34
Технологии

Microsoft разрешит удалять Paint и WordPad в Windows 10 20H1

Американская компания Microsoft разрешит удалять приложения Paint и WordPad в сборке Windows 10 20H1, которая должна выйти весной 2020 года, сообщает Windows Latest.
Актуальные Новости 04:33
Энергетика

«Нафтогаз Украины» повысил ставку на транзит газа из России в Европу

Украинский «Нафтогаз» повысил ставку на транзит газа в европейские страны для российского «Газпрома» как минимум на два процента.
Политическая Экспертиза 02:26
Общество

«Дочка» Ростеха вложилась в утилизацию пластиковых бутылок

Дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Инвест» запустила проект по производству фандоматов (автоматов для приема тары).
РБК 12:05
Политика

Горбачев назвал поразительными слова Зеленского о роли СССР в войне

Экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал странными и поразительными слова главы украинского государства Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Известия 09:10
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК 29 января в 05:46
Кино

В сети появились новые удалённые сцены из разных фильмов киновселенной Marvel

На секции Reddit, посвящённой киновселенной Marvel, начали появляться скриншоты удалённых сцен из разных фильмов.
Игромания.ру 07:23
Политика

США намерены продолжать вводить санкции против России за Крым

Соединённые Штаты продолжат вводить санкции против России до тех пор, пока она не вернёт Крым Украине, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.
RT на русском 11:15
Авто

УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%

Автостат вчера в 06:28
Армия и оружие

Сирийская армия отбила у террористов район Сахафин на западе Алеппо

Подразделениям сирийской армии удалось отбить территории в районе холма Тель аль-Хандаса в районе Сахафина, утром захваченного террористами, 29 января сообщил источник ИА Красная Весна в Сирии.
Красная весна 29 января в 07:21
Происшествия

Полицейские помогли встретиться двум сестрам спустя 78 лет разлуки

Аргументы и Факты 09:31
Общество

Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
RT на русском вчера в 08:43
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
Происшествия

В Екатеринбурге бойцы ОМОНа ворвались в кафе и избили посетителей

Как рассказал сайту "Екатеринбург Онлайн" владелец заведения Николай Микрюков, силовики без разговоров били уложенных на пол гостей кафе и пинали их, когда те пытались выяснить причины задержания.
Эхо Москвы 12:01
Как работают Яндекс.Новости?
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