Общество

Известия МордовииИзвестия МордовииЧто изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года

С 1 февраля 2020 года россиян ждут очередные нововведения. «Российская Газета» сообщает, что с 1 февраля вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты. Пенсии военным, полицейским и пожарным начнут постепенно переводить на карту «Мир».
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Рост цен, пенсий и электронные трудовые. Что изменится с 1 февраля 2020 года

ФедералПресс29 января в 08:10

Что ждет россиян в феврале 2020 года

Коммерсантъ03:05

Что изменится с 1 февраля: индексация льготникам, электронные трудовые книжки

Московский Комсомолецвчера в 12:51

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАССвчера в 03:13

Пособия, ЕДВ, тарифы. Что изменится в жизни россиян с февраля?

Аргументы и Факты04:51

Изменения, которые ждут россиян в феврале 2020 года

Горобзор.ру29 января в 02:00

Рост цен и новые законы: с 1 февраля жизнь россиян изменится

Deita.ru28 января в 14:00
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Общество

Минюст предложил повысить штрафы за нарушения ПДД

Согласно документу, водитель впервые сможет быть лишен прав на срок до полутора лет в случае, если он ранее три и более раз был наказан за превышение скорости на 60 км/ч, проезд через ж/д переезд при закрывающемся шлагбауме или на красный свет, проезд на красный и т. д. Нарушения, зафиксированные автоматическими камерами, накопительной системой не учитываются.
Коммерсантъ 03:11
Экономика

Financial Times: Россия окрепла из-за санкций

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждалось, что американские санкции против России и Ирана привели к непредвиденному подъему экономики РФ из-за увеличения цен на нефть и ослабления рубля.
REGNUM вчера в 19:24
Происшествия

В Петербурге при сносе обрушилась крыша спорткомплекса

В Петербурге произошло обрушение крыши спортивно-концертного комплекса, известного как "СКК", сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Российская газета 07:34
Политика

Глава горсовета Керчи все же уйдет в отставку

Коммерсантъ 05:57
Политика

Путин обсудил коронавирус с членами Совбеза России

Российский президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности России поговорил про коронавирусную опасность.
Газета.Ru 06:34
Шоу-бизнес

Рита Дакота сняла в клипе нового возлюбленного

Рита Дакота сняла в клипе нового возлюбленного Рита Дакота презентовала новый клип.
Экспресс газета 06:48
Энергетика

Тариф на транзит российского газа в Европу стал больше

C 1 января 2020 года стоимость транзита российского газа через Украину в Европу повысилась на 2%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключенный в конце прошлого года проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".
Газета.Ru 05:39
Общество

В России выявили двух первых больных коронавирусом

В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.
Интерфакс 07:39
Футбол

ЦСКА назвал фейком появившиеся сегодня фотографии новой формы

Ранее в сети были опубликованы фотографии новой формы ЦСКА от испанского производителя спортивной экипировки Joma.
Чемпионат 07:19
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК 29 января в 05:46
Общество

Ницой анонсировала рок-оперу о штурме Москвы

Из названия можно сделать вывод, что речь идет об осаде Москвы войском Речи Посполитой в 1618 году.
Вести.Ru 07:17
Политика

Кремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии.
Lenta.ru 04:52
Происшествия

Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины

Газета.Ru вчера в 08:15
Футбол

«Барселона» заплатит 31 миллион евро за нападающего «Браги» Тринкау

Евро-футбол.ру вчера в 15:57
Технологии

Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google

В прошлом году из-за торговой войны с Китаем правительство США запретило американским компаниям работать с Huawei, из-за чего некоторые из смартфонов этого производителя вышли без предустановленных сервисов и приложений Google.
3DNews вчера в 13:55
Армия и оружие

Число пострадавших при ударе Ирана американцев достигло 50

По последним данным, не менее 50 американских военнослужащих получили черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана по военным базам в Ираке.
Национальная служба новостей 29 января в 02:27
Политика

Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
РБК 06:28
Общество

Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Им грозит штраф от миллиона до шести миллионов рублей.
РИА Новости 07:18
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области

РИА Новости 07:23
Политика

Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Минюста России Александра Коновалова полномочным представителем президента в Конституционном суде, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 07:01
Политика

Помпео: США поддерживают стремление Украины вступить в НАТО

Соединенные Штаты защищают суверенитет Украины и поддерживают Киев в желании стать частью НАТО, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Коммерсантъ 06:54
Политика

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
РИА Новости вчера в 12:30
Энергетика

Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
REGNUM 06:56
Культура

Цифровая Людмила Гурченко станет ведущей нового телешоу

Создатели реалити-шоу «Битва престолов» используют образ актрисы Людмилы Гурченко, ушедшей из жизни в 2011 году, пишет издание «Собеседник».
BFM.ru 29 января в 08:51
Политика

Валерию Сюткину запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины заявила, что запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину из-за его высказываний о целесообразности воссоединения Крыма с РФ.
РИА Новости 05:41
Авто

Toyota начала продажи в России обновленной Toyota Corolla

Официальные дилеры компании Toyota в России объявили о начале приема заказов на обновлённый седан Corolla, который получил ряд изменений в экстерьере и интерьере.
32CARS.ru 06:24
Происшествия

По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы

Российская газета 04:57
Политика

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Известия вчера в 23:45
Общество

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде подтвердился

Подтвержден первый случай передачи коронавируса от человека к человеку на территории Таиланда.
Политика Сегодня 05:29
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Самой угоняемой машиной в 2019 году стала Toyota. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные страховой компании "Согласие".
Москва 24 06:10
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