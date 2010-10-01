Общество
Известия МордовииЧто изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года
С 1 февраля 2020 года россиян ждут очередные нововведения. «Российская Газета» сообщает, что с 1 февраля вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты. Пенсии военным, полицейским и пожарным начнут постепенно переводить на карту «Мир».
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С первого февраля в стране вступают в силу важные изменения: что поменяется
Первый Ярославскийвчера в 10:12
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 07:41, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января.
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Общество
Роскомнадзор завел административное дело против Facebook и Twitter
Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении американских компаний Facebook и Twitter из-за того, что те не предоставили информацию о локализации в России баз данных российских пользователей.
Общество
В Италии объявили режим ЧС из-за коронавируса
Итальянский Совет министров объявил о введения чрезвычайной ситуации из-за двух зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на территории страны, передает Reuters.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по поводу Украины
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения странами своих обязательств.
Политика
Путин обсудил коронавирус с членами Совбеза России
Российский президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности России поговорил про коронавирусную опасность.
Политика
Путин назначил Коновалова своим полпредом в КС
Президент назначил бывшего министра юстиции Александра Коновалова своим полномочным представителем в Конституционном Суде.
Экономика
ЦБ вновь выставил на продажу Азиатско-Тихоокеанский банк
Банк России объявил о начале приема заявок на участие в продаже акций санированного Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), сообщается на сайте регулятора.
Хоккей
Мичков дважды забил «лакросс» в матче юниорской лиги
Матвей Мичков отличился в матче между двумя юниорскими командами из Ярославля: «Локомотив» и «Локомотив-2004».
Политика
Стала известна зарплата Дмитрия Медведева в Совбезе
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза РФ в размере 618 713 рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
Энергетика
Тариф на транзит российского газа в Европу стал больше
C 1 января 2020 года стоимость транзита российского газа через Украину в Европу повысилась на 2%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключенный в конце прошлого года проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".
Политика
Песков: контактов Путина и Лукашенко в ближайшее время не планируется
Контактов президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в ближайшее время не планируется, но при необходимости они могут оперативно встретиться, заявил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом
В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Футбол
«Барселона» купила форварда «Браги» за 31 миллион евро
Нападающий «Браги» Франсишку Тринкау продолжит карьеру в «Барселоне».
Спорт
Минспорт назвал условия возобновления госаккредитации ВФЛА
Пресс-служба министерства заявляет, что возобновление произойдет в том случае, если ВФЛА выполнит обязательства, предусмотренные п.п. 6, 7 части 3 ст. 16 федерального закона "О физической культуре и спорте в РФ".
Шоу-бизнес
В семье Малахова пополнение: сестра Натальи Шкулевой родила дочку
Пока поклонники ждут, когда супруги прокомментируют информацию, в Сети появилась новость, что в семье Малахова произошло пополнение, но ребенка родила не его жена.
Политика
Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова
Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль
Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Армия и оружие
Первый построенный в Турции авианосец показали на снимке
Первый турецкий авианосец Anadolu, сдача которого Военно-морским силам страны запланирована на текущий год, попал на спутниковые снимки.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Общество
С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Происшествия
Оперативники УФСБ задержали работника суда с миллионом рублей
При получении миллиона рублей сотрудники УФСБ задержали злоумышленника с поличным.
Наука
Химики синтезировали ароматическое кольцо с 162 сопряженными электронами
Британские ученые синтезировали рекордно большое ароматическое кольцо с 162 сопряженными электронами из 12 порфириновых частей, связанных алкиновыми мостиками.
Культура
Во втором сезоне «Ведьмака» воины Нильфгаарда сменят доспехи
Как сообщает ToDay News Ufa, Лорен Хиссрич, шоураннер «Ведьмака» от Netflix рассказала о деталях костюмов для второго сезона сериала.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Общество
В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости
Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.