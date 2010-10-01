Общество

Известия МордовииИзвестия МордовииЧто изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года

С 1 февраля 2020 года россиян ждут очередные нововведения. «Российская Газета» сообщает, что с 1 февраля вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты. Пенсии военным, полицейским и пожарным начнут постепенно переводить на карту «Мир».
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Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАССвчера в 03:13

Что ждет россиян в феврале 2020 года

Коммерсантъ03:05

Что изменится в жизни липчан с 1 февраля

LipetskMedia.ruвчера в 05:07

Что изменится в жизни с февраля

МИГ-ТВ29 января в 23:42

Какие законы вступают в силу в феврале

Государственная Дума РФвчера в 16:00

С первого февраля в стране вступают в силу важные изменения: что поменяется

Первый Ярославскийвчера в 10:12

Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года

Известия Мордовии01:18
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 07:41, Ашберн
Происшествия

В Петербурге при демонтаже спортивного комплекса обрушилась крыша

RT на русском 07:31
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на угасающую из-за алкоголя мать

iReactor 00:09
Политика

В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января.
DixiNews 06:20
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru 06:04
Общество

Роскомнадзор завел административное дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении американских компаний Facebook и Twitter из-за того, что те не предоставили информацию о локализации в России баз данных российских пользователей.
ТАСС 07:39
Общество

В Италии объявили режим ЧС из-за коронавируса

Итальянский Совет министров объявил о введения чрезвычайной ситуации из-за двух зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на территории страны, передает Reuters.
Газета.Ru 05:48
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по поводу Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения странами своих обязательств.
Газета.Ru 01:41
Политика

Путин обсудил коронавирус с членами Совбеза России

Российский президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности России поговорил про коронавирусную опасность.
Газета.Ru 06:34
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области

РИА Новости 07:23
Политика

Путин назначил Коновалова своим полпредом в КС

Президент назначил бывшего министра юстиции Александра Коновалова своим полномочным представителем в Конституционном Суде.
Российская газета 07:15
Экономика

ЦБ вновь выставил на продажу Азиатско-Тихоокеанский банк

Банк России объявил о начале приема заявок на участие в продаже акций санированного Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 05:29
Хоккей

Мичков дважды забил «лакросс» в матче юниорской лиги

Матвей Мичков отличился в матче между двумя юниорскими командами из Ярославля: «Локомотив» и «Локомотив-2004».
ГЛАС.RU 05:53
Политика

Стала известна зарплата Дмитрия Медведева в Совбезе

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза РФ в размере 618 713 рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Радио Sputnik вчера в 10:16
Политика

Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
РБК 07:23
Энергетика

Тариф на транзит российского газа в Европу стал больше

C 1 января 2020 года стоимость транзита российского газа через Украину в Европу повысилась на 2%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключенный в конце прошлого года проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".
Газета.Ru 05:39
Политика

Песков: контактов Путина и Лукашенко в ближайшее время не планируется

Контактов президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в ближайшее время не планируется, но при необходимости они могут оперативно встретиться, заявил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:56
Происшествия

Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом

В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 15:15
Футбол

«Барселона» купила форварда «Браги» за 31 миллион евро

Нападающий «Браги» Франсишку Тринкау продолжит карьеру в «Барселоне».
Матч ТВ 07:17
Спорт

Минспорт назвал условия возобновления госаккредитации ВФЛА

Пресс-служба министерства заявляет, что возобновление произойдет в том случае, если ВФЛА выполнит обязательства, предусмотренные п.п. 6, 7 части 3 ст. 16 федерального закона "О физической культуре и спорте в РФ".
Газета.Ru 06:19
Шоу-бизнес

В семье Малахова пополнение: сестра Натальи Шкулевой родила дочку

Пока поклонники ждут, когда супруги прокомментируют информацию, в Сети появилась новость, что в семье Малахова произошло пополнение, но ребенка родила не его жена.
Телепрограмма вчера в 13:33
Политика

Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова

Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru 06:17
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль

Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Известия 29 января в 19:39
Армия и оружие

Первый построенный в Турции авианосец показали на снимке

Первый турецкий авианосец Anadolu, сдача которого Военно-морским силам страны запланирована на текущий год, попал на спутниковые снимки.
Lenta.ru 07:12
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда 00:03
Происшествия

Оперативники УФСБ задержали работника суда с миллионом рублей

При получении миллиона рублей сотрудники УФСБ задержали злоумышленника с поличным.
Взгляд-инфо 06:48
Наука

Химики синтезировали ароматическое кольцо с 162 сопряженными электронами

Британские ученые синтезировали рекордно большое ароматическое кольцо с 162 сопряженными электронами из 12 порфириновых частей, связанных алкиновыми мостиками.
N+1 вчера в 11:33
Культура

Во втором сезоне «Ведьмака» воины Нильфгаарда сменят доспехи

Как сообщает ToDay News Ufa, Лорен Хиссрич, шоураннер «Ведьмака» от Netflix рассказала о деталях костюмов для второго сезона сериала.
ToDay News Ufa вчера в 21:11
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН вчера в 12:52
Общество

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
РИА Новости 01:08
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