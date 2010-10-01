С 1 февраля 2020 года россиян ждут очередные нововведения. «Российская Газета» сообщает, что с 1 февраля вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты. Пенсии военным, полицейским и пожарным начнут постепенно переводить на карту «Мир».

Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года

Политика В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января.

Энергетика Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").

Общество Роскомнадзор завел административное дело против Facebook и Twitter Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении американских компаний Facebook и Twitter из-за того, что те не предоставили информацию о локализации в России баз данных российских пользователей.

Общество В Италии объявили режим ЧС из-за коронавируса Итальянский Совет министров объявил о введения чрезвычайной ситуации из-за двух зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на территории страны, передает Reuters.

Политика Путин обсудил коронавирус с членами Совбеза России Российский президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности России поговорил про коронавирусную опасность.

Экономика ЦБ вновь выставил на продажу Азиатско-Тихоокеанский банк Банк России объявил о начале приема заявок на участие в продаже акций санированного Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), сообщается на сайте регулятора.

Политика Стала известна зарплата Дмитрия Медведева в Совбезе Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза РФ в размере 618 713 рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.

Энергетика Тариф на транзит российского газа в Европу стал больше C 1 января 2020 года стоимость транзита российского газа через Украину в Европу повысилась на 2%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключенный в конце прошлого года проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Политика Песков: контактов Путина и Лукашенко в ближайшее время не планируется Контактов президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в ближайшее время не планируется, но при необходимости они могут оперативно встретиться, заявил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спорт Минспорт назвал условия возобновления госаккредитации ВФЛА Пресс-служба министерства заявляет, что возобновление произойдет в том случае, если ВФЛА выполнит обязательства, предусмотренные п.п. 6, 7 части 3 ст. 16 федерального закона "О физической культуре и спорте в РФ".

Политика Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Наука Химики синтезировали ароматическое кольцо с 162 сопряженными электронами Британские ученые синтезировали рекордно большое ароматическое кольцо с 162 сопряженными электронами из 12 порфириновых частей, связанных алкиновыми мостиками.