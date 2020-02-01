Общество
ТАССЧто изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
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Рост цен, пенсий и электронные трудовые. Что изменится с 1 февраля 2020 года
ФедералПресс29 января в 08:10
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Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Общество
Блогерка из Югры призвала топить детей-инвалидов
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Общество
Минюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД
Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Политика
Лукашенко поблагодарил Помпео за его визит в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен госсекретарю США Майклу Помпео за его визит в Минск после долгого периода недопонимания между странами.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Общество
Минтранс призвал россиян без крайней необходимости не летать в Китай
Министерство транспорта РФ рекомендовало россиянам отказаться от полетов в Китай, если только для этого нет веского повода.
Происшествия
СМИ узнали личность пропавшего рабочего при обрушении СКК
Стала известна личность пропавшего при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса "Петербургский" сварщика, сообщает "Фонтанка".
Армия и оружие
Реактивную систему залпового огня «Флейта» представили в Минске
Новый образец реактивной системы залпового огня с музыкальным позывным "Флейта" и подвижный пункт управления на базе бронеавтомобиля "Асилак" АРС-6 впервые представили в белорусской столице во время коллегии Госкомвоенпрома.
Экономика
У 40% желающих взять ипотеку россиян не нашлось денег на первый взнос
У 38% россиян, которые хотели бы получить ипотечный кредит, нет свободных средств на первый взнос, показал опрос Райффайзенбанка, его результаты цитирует РБК.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Общество
Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в феврале
Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
Политика
Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова
Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Гаджеты
Huawei стала первой по продажам смартфонов 5G в 2019 году
Китайская Huawei обогнала корейскую Samsung и стала лидером по продажам смартфонов 5G в 2019 году, сообщается в исследовании компании Strategy Analytics, опубликованном 28 января.
Здоровье
Заболевший коронавирусом гражданин КНР в Забайкалье выздоравливает
Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку.
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Политика
В Чувашии правительство ушло в отставку
Сегодня на первом заседании с кабинетом министров, временно исполняющий обязанности главы республики Чувашия Олег Николаев подписал указ об отставке правительства, сообщает ТАСС.
Хоккей
Панарин набрал 69-е очко в сезоне, забив гол в ворота «Детройта»
28-летний российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин забросил свою 27-ю шайбу в сезоне, сделав счёт 3:0 в пользу "синерубашечников", на последней минуте второго периода.
Армия и оружие
Генштаб ВСУ пообещал зачистить Донбасс за неделю, но при одном условии
Единоборства
В UFC назвали дату возможного реванша Нурмагомедова с Макгрегором
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и бывший чемпион в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор могут провести бой-реванш осенью 2020 года.
Общество
Падение метеорита на Урале попало на видео
Пользователи Сети сняли на видео падение метеорита в Ирбитском районе Свердловской области. Ролик появился на YouTube-канале Starvisior.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
Происшествия
Вылетевший в Сочи самолет экстренно вернулся во Внуково
Пассажирский самолет, который вылетел в Сочи из столичного Внуково, экстренно вернулся в аэропорт.
Кино
Считавшийся убитым персонаж появился в трейлере фильма «Форсаж 9»
В ролике появились герои Вина Дизеля, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, а также персонаж Сона Гана - Хан Сол-О, который считался погибшим в конце шестого фильма франшизы.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Здоровье
В Тюмени школы закроют на карантин на фоне сообщений о коронавирусе
Учебный процесс в школах и учреждениях дополнительного образования Тюмени будет приостановлен с 3 по 8 февраля включительно.
Экономика
Экономисты оценили действие Brexit на Россию
Выход Великобритании из ЕС, несмотря на общую неопределенность, вряд ли значимо повлияет непосредственно на экономику России, при этом его "побочное действие" еще предстоит оценить, полагают экономисты, опрошенные РИА Новости.
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Петербурге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения кровли спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге, при котором погиб рабочий.
Футбол
Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России
Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.