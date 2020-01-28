Экономика
Общая газета Ленинградской областиЧто изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года
В последнем месяце зимы 2020 года жителей России ожидает ряд перемен. О них сообщило издание Онлайн47 О "Платоне" Так, водителям большегрузов придётся платить за каждый километр на 16 копеек дороже. С 1 февраля плата для них составит 2 рубля 20 копеек с каждого километра.
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Общество
МВД назвало наиболее популярные места угона автомобилей
В МВД отметили, что больше всего похищают популярные модели российских, японских и корейских автомобилей.
Культура
Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»
Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу.
Здоровье
В Челябинске закрыли на карантин две школы
В Челябинске Следственный комитет начал проверку дела о смерти 13-летней школьницы В Коркино закрыли на карантин школу № 1 с 25 по 31 января.
Экономика
На «дальневосточную ипотеку» поступило почти восемь тысяч заявок
Почти 8 тысяч заявок поступило на Дальнем Востоке с момента старта программы "дальневосточной ипотеки", сообщил на совещании во Владивостоке вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.
Политика
Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар
Экономика
Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года
Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из предварительной оценки Росстата.
Кино
Претендующие на «Оскар» фильмы выйдут в российский прокат
Фильмы «Маленькие женщины» и «1917» выходят в российский прокат, картины уже имеют ряд номинаций «Оскара», в числе которых «Лучший фильм».
Происшествия
Под Волгоградом пассажирский автобус опрокинулся в кювет
В Волгоградской области четыре человека, включая троих детей, получили травмы после опрокидывания в кювет пассажирского автобуса на федеральной трассе Р-228.
Общество
В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов
По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Бруну Фернандеша
Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш станет игроком «Манчестер Юнайтед».
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек
По меньшей мере 170 человек в Китае умерли от нового коронавируса, число зараженных достигло 7771.
Общество
ФСБ выявила еще один сервис, рассылавший сообщения о минировании
Почтовые террористы продолжают массовые рассылки писем о "минировании" — теперь со швейцарского сервиса Protonmail, сообщили в ФСБ.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта
Лукаш пояснила, что детей «поделили на три сорта по языку, есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные».
Киберспорт
Состоялся релиз Warcraft III: Reforged
В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.
Здоровье
Доктор Комаровский рассказал, насколько опасен коронавирус
В Крыму усилили меры по профилактике коронавируса >> Также китайский вирус не переходит в стадию хронического заболевания: если организм оказывается сильнее инфекции, то справляется с ней на пятый-седьмой день, в противном случае возникает летальный исход.
Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Шоу-бизнес
Виктория Боня вышла на связь после слухов о своей пропаже в Перу
Виктория Боня вышла на связь после слухов о своей пропаже в Перу Напомним, что Виктория Боня вместе с 7-летней дочерью Анджелиной-Летицией перебралась в Лондон в сентябре 2019 года.
Политика
Володин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, стремится очернить совместную с Россией историю ради сохранения власти.
Космос
НАСА снова отложит запуск телескопа «Джеймс Уэбб»
В ходе последнего пересмотра даты запуска планировалось, что космический телескоп «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope) отправится в космос в конце марта 2021 года.
Общество
В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
Музыка
Российский участник Евровидения-2020 выступит в первом полуфинале
В результате жеребьевки состоявшейся в Роттердаме, стало известно, что представитель РФ выступит в первой части полуфинала песенного конкурса Евровидение-2020.
Хоккей
Овечкин вышел на чистое девятое место в списке лучших снайперов НХЛ
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя по голам чемпиона Олимпийских игр 2002 года в составе сборной Канады Стива Айзермана.
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».