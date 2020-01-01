Экономика

Алтайская правдаАлтайская правдаЧто изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года

Планируется, что изменения тарифа будут происходить ежегодно, пишут NEWS.ru. Увольнение При увольнении с февраля работник должен будет получать на руки сведения об трудовой деятельности по форме СТД-Р. В декабре прошлого года был подписан закон о введении электронных трудовых книжек.
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Что изменится для жителей Хакасии с 1 февраля

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Какие изменения ощутят россияне с 1 февраля 2020 года

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Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года

Алтайская правда29 января в 05:02

Какие изменения ждут ухтинцев в феврале

Pro Город Ухта29 января в 04:17
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Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ вчера в 11:49
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Лукашенко поблагодарил Помпео за его визит в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен госсекретарю США Майклу Помпео за его визит в Минск после долгого периода недопонимания между странами.
ТАСС 03:40
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Единоборства

Нурмагомедов и Макгрегор могут провести реванш осенью 2020 года

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Происшествия

Оперативники УФСБ задержали работника суда с миллионом рублей

Взгляд-инфо вчера в 06:48
Экономика

У 40% желающих взять ипотеку россиян не нашлось денег на первый взнос

У 38% россиян, которые хотели бы получить ипотечный кредит, нет свободных средств на первый взнос, показал опрос Райффайзенбанка, его результаты цитирует РБК.
Forbes 02:43
Здоровье

Заболевший коронавирусом гражданин КНР в Забайкалье выздоравливает

Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку.
Известия вчера в 23:19
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM 30 января в 10:40
Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
РИА Новости 30 января в 05:24
Политика

Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова

Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru вчера в 06:17
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Кравчук отказался от своих слов о встрече Сталина и Гитлера

Экс-президент Украины Леониды Кравчук взял назад свои слова о тайной встрече лидеров двух тоталитарных государств Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера на украинской земле во Львове.
Городовой 30 января в 01:21
Здоровье

В России появится система анализа защищенности населения от инфекций

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на НИЦЭМ им. Гамалеи, находящаяся на стадии разработки аналитическая система позволит хранить, собирать и обрабатывать информацию о защищенности граждан от инфекций.
Gazeta.SPb 29 января в 07:17
Политика

Конституционное тесто. Россияне распробовали поправки Путина

47% жителей России считают, что предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию нужны только ему самому, чтобы расширить его полномочия и позволить оставаться у власти после 2024 года.
Национальная служба новостей вчера в 10:40
Кино

Считавшийся убитым персонаж появился в трейлере фильма «Форсаж 9»

В ролике появились герои Вина Дизеля, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, а также персонаж Сона Гана - Хан Сол-О, который считался погибшим в конце шестого фильма франшизы.
Газета.Ru 04:12
Общество

Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса

Компания Apple объявила о закрытии всех офисов, магазинов и сервисных центров на территории материкового Китая до 9 февраля из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV.
РБК 04:56
Здоровье

ВОЗ признала вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией

Вспышка нового типа пневмонии в Китае признана Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Ридус 30 января в 14:49
Политика

Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:16
Общество

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 01:08
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Новый Nissan Qashqai покажут осенью

Премьера нового Nissan Qashqai состоится осенью в рамках Франкфуртского автосалона.
Автомобили.ру 29 января в 05:14
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Россиянам не следует начинать резко вкладываться в евро в надежде на взлёт курса этой валюты на фоне завершения более чем трёхлетней саги Брексита.
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Российские бомбардировщики обнаружены у границ США и Канады

Lenta.ru 03:06
Политика

США ограничили въезд гражданам шести стран

США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Коммерсантъ вчера в 16:43
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Сибирский Tesla Cybertruck померился силами с Porsche Cayenne

Противостоял «Кибер-УАЗику» Porsche Cayenne первого поколения.
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Общество

В Китае смертность от коронавируса среди заболевших достигла 2,5%

Смертность от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае составляет 2,5%, сообщает РИА Новости.
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Российская газета 00:45
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Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
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ProstoProSport 30 января в 16:29
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В сети появились новые удалённые сцены из разных фильмов киновселенной Marvel

На секции Reddit, посвящённой киновселенной Marvel, начали появляться скриншоты удалённых сцен из разных фильмов.
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NVIDIA выпустит новые мощные видеокарты в ответ AMD

Известно, что AMD намерена выпустить в этом году графические чипы Big Navi и видеокарты на их основе.
Ferra вчера в 11:58
Как работают Яндекс.Новости?
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