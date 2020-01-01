Экономика
Алтайская правдаЧто изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года
Планируется, что изменения тарифа будут происходить ежегодно, пишут NEWS.ru. Увольнение При увольнении с февраля работник должен будет получать на руки сведения об трудовой деятельности по форме СТД-Р. В декабре прошлого года был подписан закон о введении электронных трудовых книжек.
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Не изменения, а ухудшения ждут граждан РФ с 1 февраля — мнения в Сети едины
Красная весна29 января в 00:06
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Pro Город НН28 января в 21:44
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