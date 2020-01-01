Планируется, что изменения тарифа будут происходить ежегодно, пишут NEWS.ru. Увольнение При увольнении с февраля работник должен будет получать на руки сведения об трудовой деятельности по форме СТД-Р. В декабре прошлого года был подписан закон о введении электронных трудовых книжек.

Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года

Политика Лукашенко назвал Помпео особенности белорусской «диктатуры» Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с госсекретарём США Майком Помпео пошутил о белорусской диктатуре.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Политика Объявлена дата голосования по импичменту Трампа Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.

Музыка Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.

Политика Великобритания официально вышла из Евросоюза Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.

Политика Польша настояла на праве получить репарации от России Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.

Общество Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив свое решение беспокойством за безопасность персональных данных.

Энергетика США предсказали «газовый армагеддон» США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.

Шоу-бизнес Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.

Политика В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".

Происшествия Хулиганы избили до реанимации пенсионера, пытавшегося их расстрелять Один из жильцов пытался утихомирить шумную компанию и выстрелил из охотничьего ружья, повредив руку одному из участников пьяных посиделок.