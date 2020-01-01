Экономика

Алтайская правдаАлтайская правдаЧто изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года

Планируется, что изменения тарифа будут происходить ежегодно, пишут NEWS.ru. Увольнение При увольнении с февраля работник должен будет получать на руки сведения об трудовой деятельности по форме СТД-Р. В декабре прошлого года был подписан закон о введении электронных трудовых книжек.
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В Екатеринбурге прошел митинг против поправок в Конституцию

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В России отменили тысячи советских законов

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«Герта» потратила больше всех в зимнее трансферное окно

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Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

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