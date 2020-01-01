Экономика

Алтайская правдаАлтайская правдаЧто изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года

Планируется, что изменения тарифа будут происходить ежегодно, пишут NEWS.ru. Увольнение При увольнении с февраля работник должен будет получать на руки сведения об трудовой деятельности по форме СТД-Р. В декабре прошлого года был подписан закон о введении электронных трудовых книжек.
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Что изменится для жителей Хакасии с 1 февраля

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Не изменения, а ухудшения ждут граждан РФ с 1 февраля — мнения в Сети едины

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Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года

Алтайская правда29 января в 05:02
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Общество

Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
РИА Новости 04:10
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Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open

Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
РИА Новости 06:15
Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 30 января в 11:47
Здоровье

Врачи назвали стабильным состояние студентки с коронавирусом в Тюмени

Состояние заболевшей коронавирусом студентки из Китая, госпитализированной в Тюмени, удовлетворительное, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Интерфакс 03:17
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Происшествия

В Москве произошел пожар в банном комплексе

Газета.Ru 05:22
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Климкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за возвращения России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в "состояние клинической смерти", заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя возвращение России в эту организацию.
РИА Новости вчера в 22:47
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
Lenta.ru 02:59
Общество

Эвакуация россиян из Китая началась через пункты пропуска в Приморье

Вывоз граждан России из Китая через пункты пропуска в Приморском крае начался в субботу.
ФАН 01:22
Авто

Представлен топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей

Абсолютным лидером представленной «десятки» стал компактный кроссовер Suzuki Ignis 1.2 SHVS – электрический «довесок» в его гибридной системе позволяет расходовать всего 3,95 литра на 100 километров в смешанном цикле.
Автоновости дня вчера в 02:42
Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
РИА Новости 06:04
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Армия и оружие

Число раненых при ударе Ирана по базам США возросло до 64 человек

При обстреле Ираном американских баз в Ираке контузию получили 64 военнослужащих США, сообщили в Пентагоне.
Взгляд.ру 30 января в 23:14
Здоровье

Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса

"Представленные рекомендации учитывают фактические данные, опубликованные специалистами Всемирной организации здравоохранения, китайского и американского центра по контролю за заболеваемостью, а также Европейского Центра по контролю за заболеваемостью в материалах по лечению и профилактике этой инфекции", - сообщили в Минздраве.
Газета.Ru 30 января в 07:50
Хоккей

Легендарный Мессье высказался о результативности Овечкина

RT на русском 01:21
Армия и оружие

Польша купила у США истребители F-35

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Интерфакс вчера в 13:15
Кино

Режиссёр первого Silent Hill работает над новой экранизацией хоррора

Игромания.ру 04:16
Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана оправдалась за позднее материнство

Учитывая большое количество критики, Ирина Млодик оправдалась за позднее материнство.
Bimru.ru вчера в 02:42
Происшествия

Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

Басманный суд Москвы арестовал до 29 марта бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы, проходящих по делу журналиста Ивана Голунова.
РБК 30 января в 12:45
Футбол

Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России

Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
ProstoProSport 02:56
Происшествия

Хулиганы избили до реанимации пенсионера, пытавшегося их расстрелять

Один из жильцов пытался утихомирить шумную компанию и выстрелил из охотничьего ружья, повредив руку одному из участников пьяных посиделок.
Вести.Ru 04:46
Футбол

Гинер объяснил, почему не продал Чалова в «Кристал Пэлас»

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер считает, что форвард команды Фёдор Чалов достоин продолжения карьеры в более сильном клубе, чем английский «Кристал Пэлас».
RT на русском вчера в 11:22
Происшествия

Написавший жалобу на комика Долгополова объяснился. «Меня оскорбила хула и глумление»

Житель Орехово-Зуево, который, как выяснилось обратился в прокуратуру по поводу оскорбления чувств верующих комиком Александром Долгополовым, объяснил журналистам, почему решил это сделать.
Фонтанка.Ру 06:20
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Армия и оружие

NYT: В США считают, что главарь «Аль-Каиды» в Йемене уничтожен

Официальные лица США полагают, что главарь запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Касим ар-Райми был уничтожен в результате авиаудара в Йемене.
РЕН ТВ вчера в 23:26
Шоу-бизнес

Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Московский Комсомолец 02:02
Политика

Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине

Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Газета.Ru вчера в 14:18
Армия и оружие

Турецкая артиллерия прибыла в Ливию

Турция перебросила в Ливию артиллерию. Самоходные артиллерийские установки Т-155 "Fırtına" были доставлены в порт Мисураты морским путем.
ANNA-News вчера в 11:39
Здоровье

Вылечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Что происходит вчера в 06:01
Происшествия

Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом

Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
РИА Новости 04:26
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