Экономика

Алтайская правдаАлтайская правдаЧто изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года

Планируется, что изменения тарифа будут происходить ежегодно, пишут NEWS.ru. Увольнение При увольнении с февраля работник должен будет получать на руки сведения об трудовой деятельности по форме СТД-Р. В декабре прошлого года был подписан закон о введении электронных трудовых книжек.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Что изменится для жителей Хакасии с 1 февраля

ИА Хакасия28 января в 16:14

Не изменения, а ухудшения ждут граждан РФ с 1 февраля — мнения в Сети едины

Красная весна29 января в 00:06

Какие изменения ощутят россияне с 1 февраля 2020 года

Челнинские известия29 января в 00:30

Какие законы вступят в силу с 1 февраля

Волжская новь29 января в 03:29

С 1 февраля в жизни россиян произойдут значительные изменения

СургутИнтерНовости29 января в 00:15

Какие изменения ждут ухтинцев в феврале

Pro Город Ухта29 января в 04:17

Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года

Алтайская правда29 января в 05:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:12, Ашберн
Политика

В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров

В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Газета.Ru 11:56
Общество

В России выявили первых заболевших коронавирусом

В Забайкалье и Тюменской области зафиксированы двое первых больных коронавирусом 2019-nCoV, который унес в Китае жизни более 200 человек.
Свободная Пресса вчера в 08:00
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Политика

В Раде пригрозили свержением Зеленского

Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
РИА Новости вчера в 16:14
Футбол

«Реал» победит «Атлетико» в 22 туре Примеры 1 февраля

Матч 22-го тура Ла Лиги «Реал» - «Атлетико» пройдет первого февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 18:00 по московскому времени.
ODDS.ru вчера в 14:18
Игры

Sony PlayStation 5 превзойдет Xbox Series X практически во всем

Дни24 вчера в 00:39
Футбол

Ассистент Клоппа стал новым спортивным директором «Динамо»

Московское "Динамо" объявило о назначении на пост спортивного директора клуба Желько Бувача, ранее работавшим ассистентом главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.
Российская газета 02:16
Шоу-бизнес

Певица МакSим прекращает карьеру из-за болезни. Все концерты отменили

Продюсер певицы МакSим Маргарита Соколова заявила, что её подопечная больше не может давать концерты в силу проблем со здоровьем.
Фонтанка.Ру 08:43
Здоровье

Депздрав рассказал москвичам о мерах подготовки к борьбе с коронавирусом

В столичных больницах имеется достаточно лекарственных средств, которые помогут в борьбе с коронавирусом, а также средств индивидуальной защиты.
Вечерняя Москва 14:00
Армия и оружие

Российские бомбардировщики обнаружены у границ США и Канады

Специалисты обнаружили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады.
Lenta.ru 03:06
Политика

Захар Прилепин создал в России партию «За правду»

Lenta.ru 08:00
Футбол

«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре

В столице Катара Дохе стартовал футбольный турнир с участием трех российских клубов – "Спартака", "Локомотива" и "Ростова" и сербского "Партизана".
Вести.Ru 11:52
Хоккей

Вудкрофт: знали, что «Сибирь» постарается сделать игру в первые 10 минут

Чемпионат 08:54
Общество

Информация о карантине в Москве оказалась фейком

Ранее в Сети и СМИ стали распространяться сообщения о карантине в московских школах с 4 по 9 февраля для школьников с 1 по 7 класс.
Вести.Ru 10:59
Авто

Электрический Volkswagen Golf R покажут на гонке GP Ice Race

Volkswagen продемонстрирует полностью электрический полноприводный концепт-кар Golf R, показывая технологию, которая послужит основой для будущих электромобилей марки R Performance, на мероприятии GP Ice Race в Австрии в эти выходные.
SpeedMe вчера в 13:47
Политика

Олег Пак назначен первым замглавы Минкомсвязи

Еще одним распоряжением Мишустина статс-секретарем — замглавы Минкомсвязи назначается Людмила Бокова, которая 27 января заняла пост замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Известия 13:36
Происшествия

Оставленных отцом в Шереметьево мальчиков передали бабушке

Двоих мальчиков, которых 26 января отец оставил в московском аэропорту Шереметьево, были переданы бабушке.
Газета.Ru 04:27
Единоборства

Нурмагомедову предложили 100 миллионов долларов за бой с Мэйуэзером

Lenta.ru 13:08
Общество

Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале

В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа.
РБК 05:01
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта

Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Известия 05:42
Футбол

«Манчестер Юнайтед» арендовал Игало

Inc-news.ru 00:14
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Здоровье

Главное отличие коронавируса от гриппа назвали медики

Главное отличие коронавируса заключается в том, что он сразу поражает нижние дыхательные пути.
Московский Комсомолец 06:49
Политика

Лукашенко поблагодарил Помпео за визит в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с госсекретарем США Майком Помпео, что искренне рад его визиту в Минск.
РИА Новости 03:58
Происшествия

Один человек погиб при обрушении крыши спорткомплекса в Петербурге

Один рабочий погиб при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский», остальные члены бригады остались живы.
Свободная Пресса вчера в 10:27
Шоу-бизнес

«Орал, как резаный»: Иосиф Пригожин поскандалил с Валерией из-за весов

Недавно Пригожин рассказал в публикации на своей страничке в социальной сети Instagram историю о том, как любимая жена испортила ему настроение.
Дни24 11:32
Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

РИА Новости 09:49
Армия и оружие

Польша купила у США истребители F-35

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Интерфакс вчера в 13:15
Энергетика

Песков прокомментировал закупку Белоруссией нефти у Норвегии

Закупки Белоруссией нефти у Норвегии являются вопросом экономической целесообразности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец вчера в 05:03
Политика

Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Зеленский подчеркнул, что приглашает большой американский бизнес, чтобы они участвовали в проектах добычи природного газа и нефти.
RuNews24.ru 01:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное