Экономика
Алтайская правдаЧто изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года
Планируется, что изменения тарифа будут происходить ежегодно, пишут NEWS.ru. Увольнение При увольнении с февраля работник должен будет получать на руки сведения об трудовой деятельности по форме СТД-Р. В декабре прошлого года был подписан закон о введении электронных трудовых книжек.
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Не изменения, а ухудшения ждут граждан РФ с 1 февраля — мнения в Сети едины
Красная весна29 января в 00:06
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:12, Ашберн
Политика
В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров
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Общество
В России выявили первых заболевших коронавирусом
В Забайкалье и Тюменской области зафиксированы двое первых больных коронавирусом 2019-nCoV, который унес в Китае жизни более 200 человек.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Политика
В Раде пригрозили свержением Зеленского
Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
Футбол
«Реал» победит «Атлетико» в 22 туре Примеры 1 февраля
Матч 22-го тура Ла Лиги «Реал» - «Атлетико» пройдет первого февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 18:00 по московскому времени.
Игры
Sony PlayStation 5 превзойдет Xbox Series X практически во всем
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Ассистент Клоппа стал новым спортивным директором «Динамо»
Московское "Динамо" объявило о назначении на пост спортивного директора клуба Желько Бувача, ранее работавшим ассистентом главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.
Шоу-бизнес
Певица МакSим прекращает карьеру из-за болезни. Все концерты отменили
Продюсер певицы МакSим Маргарита Соколова заявила, что её подопечная больше не может давать концерты в силу проблем со здоровьем.
Здоровье
Депздрав рассказал москвичам о мерах подготовки к борьбе с коронавирусом
В столичных больницах имеется достаточно лекарственных средств, которые помогут в борьбе с коронавирусом, а также средств индивидуальной защиты.
Армия и оружие
Российские бомбардировщики обнаружены у границ США и Канады
Специалисты обнаружили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады.
Футбол
«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре
В столице Катара Дохе стартовал футбольный турнир с участием трех российских клубов – "Спартака", "Локомотива" и "Ростова" и сербского "Партизана".
Общество
Информация о карантине в Москве оказалась фейком
Ранее в Сети и СМИ стали распространяться сообщения о карантине в московских школах с 4 по 9 февраля для школьников с 1 по 7 класс.
Авто
Электрический Volkswagen Golf R покажут на гонке GP Ice Race
Volkswagen продемонстрирует полностью электрический полноприводный концепт-кар Golf R, показывая технологию, которая послужит основой для будущих электромобилей марки R Performance, на мероприятии GP Ice Race в Австрии в эти выходные.
Политика
Олег Пак назначен первым замглавы Минкомсвязи
Еще одним распоряжением Мишустина статс-секретарем — замглавы Минкомсвязи назначается Людмила Бокова, которая 27 января заняла пост замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьево мальчиков передали бабушке
Двоих мальчиков, которых 26 января отец оставил в московском аэропорту Шереметьево, были переданы бабушке.
Общество
Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале
В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта
Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» арендовал Игало
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Здоровье
Главное отличие коронавируса от гриппа назвали медики
Главное отличие коронавируса заключается в том, что он сразу поражает нижние дыхательные пути.
Политика
Лукашенко поблагодарил Помпео за визит в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с госсекретарем США Майком Помпео, что искренне рад его визиту в Минск.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении крыши спорткомплекса в Петербурге
Один рабочий погиб при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский», остальные члены бригады остались живы.
Шоу-бизнес
«Орал, как резаный»: Иосиф Пригожин поскандалил с Валерией из-за весов
Недавно Пригожин рассказал в публикации на своей страничке в социальной сети Instagram историю о том, как любимая жена испортила ему настроение.
Армия и оружие
Польша купила у США истребители F-35
Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Энергетика
Песков прокомментировал закупку Белоруссией нефти у Норвегии
Закупки Белоруссией нефти у Норвегии являются вопросом экономической целесообразности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Политика
Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря
Зеленский подчеркнул, что приглашает большой американский бизнес, чтобы они участвовали в проектах добычи природного газа и нефти.