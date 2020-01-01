Экономика
Алтайская правдаЧто изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года
Планируется, что изменения тарифа будут происходить ежегодно, пишут NEWS.ru. Увольнение При увольнении с февраля работник должен будет получать на руки сведения об трудовой деятельности по форме СТД-Р. В декабре прошлого года был подписан закон о введении электронных трудовых книжек.
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Не изменения, а ухудшения ждут граждан РФ с 1 февраля — мнения в Сети едины
Красная весна29 января в 00:06
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Здоровье
Названы снижающие вероятность образования тромбов продукты
Отмечается, что риск инсульта и воспалительных процессов уменьшает употребление корицы и имбиря.
Политика
Марин Ле Пен назвала Brexit предвестником конца Евросоюза
Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила Великобританию с осуществлением Brexit и предрекла скорый конец Евросоюза.
Происшествия
Мужчина напал на беременную женщину-врача в больнице Башкирии
Мужчина — родственник другого пациента — избил беременную женщину-врача при посетителях.
Политика
Путин приказал направить самолеты ВКС на эвакуацию россиян из Китая
К эвакуации россиян из Китая в связи с распространением коронавируса по поручению президента России будут привлечены самолеты Воздушно-космических сил (ВКС).
Политика
Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине
Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьево детей передали бабушке
Двух мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, передали бабушке в Комсомольске-на-Амуре, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Общество
В России отменили тысячи советских законов
В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.
Биатлон
Президент Союза биатлонистов России считает результат не главным
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал главное перед стартом чемпионата мира, передает ТАСС.
Общество
СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему
При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Футбол
Тедеско заявил, что Соболев не сыграет с «Ростовом»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил шансы новичка команды Александра Соболева дебютировать за новый клуб в первом матче Кубка Париматч Премьер с «Ростовом».
Происшествия
Автобус с детьми попал в ДТП в Новой Москве
В новой Москве произошло столкновение заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
Киберспорт
Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже 1.0
Рейтинг популярной игры Warcraft 3: Reforged, адаптированной для на Metacritic, достиг критического минимума.
Шоу-бизнес
Певица МакSим приостановила карьеру
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Политика
Палестина заявила о прекращении любых отношений с США и Израилем
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил в субботу, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними на фоне объявленной американским главой Дональдом Трампом "сделки века".
Общество
В российской школе учительскую перенесли в туалет
В одной из школ Красноярского края учительскую перенесли в бывший туалет. Видео опубликовал пользователь Twitter Vitalon.
Происшествия
Туристы на перевале Дятлова могли погибнуть от галлюцинаций
Как считает Эдигер, туристы употребили какой-то препарат, который вызвал галлюцинации, пишет КП.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Экономика
Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе
Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
Транспорт
Минтранс предлагает увеличить штрафы для водителей такси и автобусов
Штрафы для водителей такси и автобусов за нарушение правил дорожного движения могут вырасти в два раза.
Общество
В авиакомпании прокомментировали снятие Собчак с рейса во Внуково
Космос
В России запатентован «пожиратель» космического мусора
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Футбол
Антон Миранчук получил травму в товарищеском матче с «Партизаном»
Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук получил травму в матче с белградским "Партизаном" на товарищеском футбольном турнире в Катаре.
Теннис
Софья Кенин стала победительницей Australian Open
Американская теннисистка Софья Кенин победила испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу в финальном матче первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящего в Мельбурне.
Футбол
Виллиан может летом перейти в «Барселону» бесплатно
По информации Marca, бразилец может летом заключить контракт с «Барселоной».
Баскетбол
Леброн Джеймс показал татуировку, сделанную в честь Кобе Брайанта
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс показал татуировку, сделанную в честь легендарного игрока НБА Кобе Брайанта.
Шоу-бизнес
Глюкоза продемонстрировала идеальную фигуру в стойке на голове
Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, поделилась с подписчиками в Instagram новым откровенным фото.