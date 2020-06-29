В июле семьи с детьми в возрасте до 16 лет должны повторно получить единовременные выплаты в 10 тыс. рублей, пенсии пожилым людям, ставшим опекунами несовершеннолетних детей, проиндексируют (до этого их считали работающими пенсионерами), а режим самозанятых начнут распространять на всю страну.

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

Происшествия В Москве нашли питомник суррогатных детей Фирма утверждает, что работала по законам РФ Малыши из московской квартиры, которых собирались отправить за рубеж, были рождены в России от пяти суррогатных матерей. 849

Здоровье Врач-диетолог Ковальков назвал лучший напиток при высоком сахаре В своем Instagram врач-диетолог рассказал, что больным диабетом вредны частые перекусы, повышающие уровень сахара в крови.

Происшествия В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. 39

Шоу-бизнес Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу. 91

Авто Японец провел тест-драйв внедорожника УАЗ «Хантер» Напротив, в Японии очень ценят УАЗ за его неприхотливость и простоту конструкции. После тест-драйва энтузиаст подытожил впечатления. 29

Политика В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой. 403

Общество Глава Минобрнауки России назвал самые востребованные специальности Отвечая на вопрос премьер-министра России Михаила Мишустина о наиболее востребованных специальностях, Фальков подчеркнул, что из IT-специалистов во всём мире сегодня больше всего нужны аналитики данных. 5

Общество Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин. 433

Общество «Вектор» успешно испытал три прототипа вакцины от COVID-19 Три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ, заявил во вторник, 30 июня, генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов. 27

Наука Разрушение экосистем приведет к новым серьезным пандемиям Исследование сотрудников Исследовательской лаборатории Greenpeace при Университете Эксетера и Университета Западной Англии показало, что в нетронутых экосистемах пандемии отмечаются лишь в редких случаях. 1

Музыка Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink. 24