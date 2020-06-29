Общество
ИзвестияЧто изменится в жизни россиян с 1 июля
В июле семьи с детьми в возрасте до 16 лет должны повторно получить единовременные выплаты в 10 тыс. рублей, пенсии пожилым людям, ставшим опекунами несовершеннолетних детей, проиндексируют (до этого их считали работающими пенсионерами), а режим самозанятых начнут распространять на всю страну.
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Тарифы ЖКХ, пенсии, выплаты на детей. Что изменится в жизни россиян с июля?
Аргументы и Факты28 июня в 17:09
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
Политика
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Энергетика
Мосбиржа допустила на торгах отрицательную цену нефти
Московская биржа после падения цены нефти до отрицательных значений с 6 июля вводит функционал поддержки отрицательных цен для фьючерсов на нефть американской марки Light Sweet Crude Oil (WTI) и на природный газ.
Вести.Ru 07:59
Общество
В Европе бездомные массово захватывают пустующие дома россиян
В Европе набирает обороты сквоттинг: самовольный захват пустующих домов, множество принадлежащих россиянам домов уже захвачено.
МонаВиста 08:41
Политика
Белый дом оценил обвинения против России в «сговоре с талибами»
Белый дом заявил, что обвинения в якобы «сговоре России с талибами» не верифицированы и не подтверждены разведсообществом Соединенных Штатов.
Журналистская правда 08:11
Происшествия
Оперативник задержан в Симферополе по подозрению в получении взятки
Оперуполномоченный управления МВД России по Симферополю подозревается в получении взятки за незаконные действия (ч.3 ст. 290 УК РФ).
Новый Севастополь 07:21
Политика
Владимир Путин подписал указ о военных сборах в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.
Prooren.ru 01:28
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал советскому солдату во Ржеве
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал советскому солдату во Ржеве.
Коммерсантъ 07:20
Общество
В Самарской области возобновляется работа кафе и турбаз с 1 июля
Принимаю решение разрешить работу кафе и ресторанов с дополнительными ограничениями - 4 кв. м на каждого посетителя.
ТАСС 07:57
Общество
Детские сады в Челябинской области возобновляют работу со 2 июля
В обычном формате деятельность дошкольных учреждений в регионе возобновляется со 2 июля, сообщил губернатор Алексей Текслер в своем Instagram.
Эхо Москвы в Челябинске 08:33
Общество
На посетившую Дивеевский монастырь Волочкову составили протокол
На балерину Анастасию Волочкову, посетившую Дивеевский монастырь, составили административный протокол, сообщает издание "Подъем".
Газета.Ru вчера в 08:14
Общество
Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом
Москва, 30 июня 2020, 15:30 — REGNUM Бизнесмен Олег Тиньков, проходящий процедуру лечения от лейкемии, рассказал о заражении коронавирусом весной.
REGNUM 08:30
Общество
В Польше нашли останки более ста детей с монетами во рту
Польские археологи обнаружили массовое захоронение останков более 100 детей.
Русская Планета 08:18
Происшествия
Закопанный братьями в пляжный песок мальчик погиб в Анапе
Семья туристов оставила троих сыновей играть на пляже, в результате самого младшего из братьев закопали в песок с головой, рассказал во вторник, 30 июня, источник издания «Анапское Черноморье» в правоохранительных органах.
Известия 07:48
Политика
В США считают бессмысленными новые санкции против «Северного потока-2»
Санкции против «Северного потока — 2» со стороны США не имеют никакого смысла и нужны лишь для утешения Украины, пишет американское издание Forbes.
Новые Ведомости 05:28
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Общество
Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в аэропорту Ижевска
Завьяловский районный суд Ижевска оштрафовал экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тысячи рублей по административному делу о хулиганстве в аэропорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.
РИА Новости 04:28
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
В Российской Федерации за все время пандемии, с момента фиксации первых больных с COVID-19, было выявлено свыше 100 штаммов коронавируса нового типа, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора центра "Вектор" Рината Максютова.
ПРАЙМ 02:08
Общество
Россиян предупредили об опасном ультрафиолетовом излучении
Об опасных значениях предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС во вторник, 30 июня.
Lenta.ru 08:15
Авто
Российский UAZ Hunter протестировали в Японии
В Японии провели тест-драйв российского внедорожника УАЗ "Хантер" - испытания устроили журналисты местного издания The Best Car.
Новые автомобили 02:42
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа
Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа.
iReactor вчера в 10:40
Здоровье
Где выявили больных коронавирусом в Самарской области 30 июня
По данным на 11:54 вторника, 30 июня, в регионе заболел еще 51 человек.
Терра 04:39
Транспорт
«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД
Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за 1 км. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
РБК вчера в 03:14
Энергетика
В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК вчера в 05:46