Общество
Live24С 1 июля в жизни жителей России произойдет ряд изменений
Начиная с 1 июля, в России в силу вступят некоторые нововведения, которые изменят жизнь большинства россиян. Так, например, родители смогут получить повторную выплату на ребенка до 16 лет во втором месяце лета.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Повышение тарифов ЖКХ, выплаты на детей и пенсии: Какие изменения ждут жителей РФ с 1 июля
Актуальные Новостивчера в 05:06
Тарифы ЖКХ, пенсии, выплаты на детей. Что изменится в жизни россиян с июля?
Аргументы и Факты28 июня в 17:09
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
Экономика
Эмин Агаларов рассказал о продаже трех машин из-за кризиса с COVID-19
Бизнес Crocus Group, который президент компании Араз Агаларов в апреле сравнивал с тонущим кораблем, по-прежнему находится в сложном положении, заявил в интервью проекту ЧЭЗ Next в Instagram РБК его сын и первый вице-президент компании Эмин Агаларов.
РБК 06:44
Космос
Астроном рассказала о параде планет в июле
Парад планет образуется постепенно из-за медленного движения планет, поэтому наблюдать явление можно будет около двух недель, отметила Рублева.
Газета.Ru 01:28
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Политика
Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции
Голосуя за поправки к Конституции, граждане голосуют за страну, в которой хотят жить, заявил в телеобращении глава государства.
Российская газета 07:00
Общество
На границе России и Китая подравшиеся медведи сломали фотоловушку
Фотоловушка в свою очередь была установлена на тигриной тропе.
Evo-rus.com 04:53
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Политика
В Кремле считают эффективным формат многодневного голосования
Говоря об идее голосовать в течение нескольких дней вместо единого дня голосования, пресс-секретарь президента заметил, что ЦИК виднее, насколько это удобно и эффективно.
Российская газета 05:55
Футбол
Харт: не жду, что «Реал» выкинет Куртуа и возьмёт меня в команду
Не жду, что мадридский «Реал» постучит в мою дверь, выкинет Тибо Куртуа и возьмёт меня в команду.
Чемпионат 04:49
Политика
Путин: когда мы вместе, по плечу даже самые критически сложные задачи
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам накануне основного дня голосования по конституции заявил, что гражданам РФ по плечу даже самые критически сложные задачи, когда они вместе.
РИА Новости 06:34
Общество
Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений
У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
Общество
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года
В постановлении отмечается, что на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.
ТАСС 05:22
Происшествия
Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от лечебного учреждения прохожие нашли медкарты умерших от коронавируса, а также мешки для трупов.
РИА Новости вчера в 05:24
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки
Алла Пугачева вместе с Лизой гуляли по полю ромашек и люпинов Сегодня 71-летняя Алла Пугачева опубликовала редкие фото со своей прогулки по зеленым полям.
Вокруг ТВ вчера в 06:24
Общество
В России зафиксировали более 240 погодных рекордов за полгода
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о зафиксированных в этом году погодных рекордах в стране.
RT на русском 07:05
Шоу-бизнес
Айза Анохина помирилась с Ивлеевой
Накануне Айза Анохина поссорилась в Сети с Настей Ивлеевой. Поводом послужила шутка Ивлеевой и Юлии Коваль про Анохину.
Paparazzi.ru 05:31
Политика
Шампанское от Жириновского ушло лучшим дамам «Мосфильма»
По мнению режиссера, сегодняшние события в США свидетельствуют о том, что огромная империя рушится.
Вести.Ru вчера в 15:31
Происшествия
Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Младший сын Дмитрия Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, стал потерпевшим по уголовному делу, сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Добровинский во вторник.
Интерфакс 06:10
Кино
Вторая часть фильма «Шугалей» выйдет на экраны в сентябре 2020 года
Kinonews.ru вчера в 06:45
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Шоу-бизнес
Мария Порошина призналась, что уже не надеется выйти замуж
Порошина говорит, что не любит одиночество, и для счастья ей просто необходимо надежное плечо, друг, с которым она могла бы делиться самым сокровенным, и сокрушается, что с пятью детьми ей теперь замуж никогда не выйти.
Вести.Ru 07:01
Происшествия
Под Тулой задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
В Тульской области полиция задержала рецидивиста, подозреваемого в убийстве пропавшей девочки.
Российская газета 05:44
Политика
Foreign Affairs: гегемонии США и Запада пришел конец
Гегемонии США и Запада пришел конец. Такой материал вышел в американском журнале Foreign Affairs.
Накануне.Ru 05:44
Экономика
Греф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года
Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ вчера в 04:06
Политика
Путин подписал указ о военных сборах для запасников
Граждане России, находящиеся в запасе, призываются на военные сборы в Вооруженных силах, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ.
МОЁ! Оnline Воронеж 01:04