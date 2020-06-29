Общество

Live24Live24С 1 июля в жизни жителей России произойдет ряд изменений

Начиная с 1 июля, в России в силу вступят некоторые нововведения, которые изменят жизнь большинства россиян. Так, например, родители смогут получить повторную выплату на ребенка до 16 лет во втором месяце лета.
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Что изменится в жизни россиян с 1 июля

Известиявчера в 17:02

Жизнь в России изменится 1 июля. Главные нововведения

66.ru00:52

Повторная выплата на детей и рост тарифов на услуги ЖКХ: что ждет россиян с 1 июля

VSE42.RU00:28

Что изменится в жизни россиян с 1 июля: выплаты до 12 тыс., индексация пенсий, новое в ПДД

ФАН03:42

Что изменится с 1 июля: пенсии, ЖКХ, выплаты на детей

Московский Комсомолецвчера в 06:15

Повышение тарифов ЖКХ, выплаты на детей и пенсии: Какие изменения ждут жителей РФ с 1 июля

Актуальные Новостивчера в 05:06

Тарифы ЖКХ, пенсии, выплаты на детей. Что изменится в жизни россиян с июля?

Аргументы и Факты28 июня в 17:09
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Шоу-бизнес

Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения

Inc-news.ru 00:39
22
Экономика

Эмин Агаларов рассказал о продаже трех машин из-за кризиса с COVID-19

Бизнес Crocus Group, который президент компании Араз Агаларов в апреле сравнивал с тонущим кораблем, по-прежнему находится в сложном положении, заявил в интервью проекту ЧЭЗ Next в Instagram РБК его сын и первый вице-президент компании Эмин Агаларов.
РБК 06:44
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Космос

Астроном рассказала о параде планет в июле

Парад планет образуется постепенно из-за медленного движения планет, поэтому наблюдать явление можно будет около двух недель, отметила Рублева.
Газета.Ru 01:28
7
Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
858
Политика

Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции

Голосуя за поправки к Конституции, граждане голосуют за страну, в которой хотят жить, заявил в телеобращении глава государства.
Российская газета 07:00
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Общество

На границе России и Китая подравшиеся медведи сломали фотоловушку

Фотоловушка в свою очередь была установлена на тигриной тропе.
Evo-rus.com 04:53
10
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета 06:54
32
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
2,3K
Происшествия

В Подольске задержали мужчину за поджог шатра для голосования

ТАСС 04:48
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Политика

В Кремле считают эффективным формат многодневного голосования

Говоря об идее голосовать в течение нескольких дней вместо единого дня голосования, пресс-секретарь президента заметил, что ЦИК виднее, насколько это удобно и эффективно.
Российская газета 05:55
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Футбол

Харт: не жду, что «Реал» выкинет Куртуа и возьмёт меня в команду

Не жду, что мадридский «Реал» постучит в мою дверь, выкинет Тибо Куртуа и возьмёт меня в команду.
Чемпионат 04:49
Политика

Путин: когда мы вместе, по плечу даже самые критически сложные задачи

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам накануне основного дня голосования по конституции заявил, что гражданам РФ по плечу даже самые критически сложные задачи, когда они вместе.
РИА Новости 06:34
265
Общество

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
314
Общество

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года

В постановлении отмечается, что на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.
ТАСС 05:22
66
Происшествия

Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от лечебного учреждения прохожие нашли медкарты умерших от коронавируса, а также мешки для трупов.
РИА Новости вчера в 05:24
1K
Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки

Алла Пугачева вместе с Лизой гуляли по полю ромашек и люпинов Сегодня 71-летняя Алла Пугачева опубликовала редкие фото со своей прогулки по зеленым полям.
Вокруг ТВ вчера в 06:24
9
Общество

В России зафиксировали более 240 погодных рекордов за полгода

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о зафиксированных в этом году погодных рекордах в стране.
RT на русском 07:05
Шоу-бизнес

Айза Анохина помирилась с Ивлеевой

Накануне Айза Анохина поссорилась в Сети с Настей Ивлеевой. Поводом послужила шутка Ивлеевой и Юлии Коваль про Анохину.
Paparazzi.ru 05:31
Политика

Шампанское от Жириновского ушло лучшим дамам «Мосфильма»

По мнению режиссера, сегодняшние события в США свидетельствуют о том, что огромная империя рушится.
Вести.Ru вчера в 15:31
2
Происшествия

Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Младший сын Дмитрия Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, стал потерпевшим по уголовному делу, сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Добровинский во вторник.
Интерфакс 06:10
104
Кино

Вторая часть фильма «Шугалей» выйдет на экраны в сентябре 2020 года

Kinonews.ru вчера в 06:45
4
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе

ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
719
Общество

Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса

РБК 05:57
Происшествия

По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
77
Шоу-бизнес

Мария Порошина призналась, что уже не надеется выйти замуж

Порошина говорит, что не любит одиночество, и для счастья ей просто необходимо надежное плечо, друг, с которым она могла бы делиться самым сокровенным, и сокрушается, что с пятью детьми ей теперь замуж никогда не выйти.
Вести.Ru 07:01
Происшествия

Под Тулой задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

В Тульской области полиция задержала рецидивиста, подозреваемого в убийстве пропавшей девочки.
Российская газета 05:44
13
Политика

Foreign Affairs: гегемонии США и Запада пришел конец

Гегемонии США и Запада пришел конец. Такой материал вышел в американском журнале Foreign Affairs.
Накануне.Ru 05:44
Экономика

Греф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года

Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ вчера в 04:06
1,5K
Политика

Путин подписал указ о военных сборах для запасников

Граждане России, находящиеся в запасе, призываются на военные сборы в Вооруженных силах, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ.
МОЁ! Оnline Воронеж 01:04
4K
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