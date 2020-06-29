Экономика
ИзвестияЧто изменится в жизни россиян с 1 июля
В июле семьи с детьми в возрасте до 16 лет должны повторно получить единовременные выплаты в 10 тыс. рублей, пенсии пожилым людям, ставшим опекунами несовершеннолетних детей, проиндексируют (до этого их считали работающими пенсионерами), а режим самозанятых начнут распространять на всю страну.
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Тарифы ЖКХ, пенсии, выплаты на детей. Что изменится в жизни россиян с июля?
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Повышение тарифов ЖКХ, выплаты на детей и пенсии: Какие изменения ждут жителей РФ с 1 июля
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