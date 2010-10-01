Общество
Live24С 1 июля граждан РФ ждут некоторые изменения и новые льготы
С 1 июля в стране вступит в силу внушительный ряд изменений, который напрямую будет касаться семей с детьми, самозанятых и туристов, автомобилистов, продавцов и пенсионеров. В июле россияне смогут получить еще единовременную выплату на ребенка, находящегося в возрасте до 16 лет.
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Пособия семьям с детьми и индексация пенсий: как изменится жизнь россиян с 1 июля
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