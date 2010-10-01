Общество

Live24Live24С 1 июля граждан РФ ждут некоторые изменения и новые льготы

С 1 июля в стране вступит в силу внушительный ряд изменений, который напрямую будет касаться семей с детьми, самозанятых и туристов, автомобилистов, продавцов и пенсионеров. В июле россияне смогут получить еще единовременную выплату на ребенка, находящегося в возрасте до 16 лет.
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Граждан РФ ждут некоторые изменения и новые льготы с 1 июля

NewInform01:49

С 1 июля в жизни россиян наступят некоторые перемены

Вести Подмосковья02:54

С 1 июля россияне получат выплаты на детей и налоговые льготы

Невские Новости02:47

Россиян ожидают изменения с 1 июля

ToDay News Ufa02:59

С 1 июля граждан РФ ждут некоторые изменения и новые льготы

Live2401:22

Пособия семьям с детьми и индексация пенсий: как изменится жизнь россиян с 1 июля

Народные новости01:07

Что изменится в жизни россиян с 1 июля. Обзор Вестей.Ru

Вести.Ruвчера в 19:24
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru вчера в 13:44
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Общество

В Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ

Кстати, требования к получению высокого балла при сдаче ГВЭ должны быть выше, чем при ЕГЭ, уточнил глава "СР". "Это станет серьезной мотивацией для упорной учебы и облегчит дальнейшее поступление в вуз", - уверен Миронов.
Минзэлэ (Мензеля) 01:13
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Финансы

Сбербанк снизил ставки по кредитам

Сбербанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9% до 11,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК.
РБК 03:45
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Политика

Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
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Политика

США направят дополнительные войска в Польшу

РИА Новости вчера в 16:17
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Общество

В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
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Энергетика

Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

По состоянию на 17.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,46%, до 40,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,63%, до 38,5 доллара за баррель.
РИА Новости вчера в 11:00
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Политика

Дмитрий Медведев высказался о поправках в Конституцию РФ

Россия должна оставаться президентской республикой, но поправки в конституцию расширят роль парламента.
BFM.ru 03:24
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Культура

После съемок в Курске Джон Уоррен покинул «Поедем, поедим»

Курск стал одним из последних городов, где прошли съемки программы с участием Джона Уоррена.
Курская правда 02:50
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Общество

В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе

Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском вчера в 10:05
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3,1K
Культура

Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу

Evo-rus.com 23 июня в 06:05
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Политика

На Украине рассказали о плане по уничтожению страны

Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
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Общество

Собчак пригрозила судом изданию Business Insider

Москва, 25 июня 2020, 10:00 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак намерена подать иск против немецкого аналитического портала Business Insider, выпустившего материал о её реакции на протесты в США.
REGNUM 03:00
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Шоу-бизнес

Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью

Среди гостей парада Победы был Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. За происходящим он наблюдал с трибуны.
ИнфоСМИ вчера в 06:03
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Происшествия

Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 20:17
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Происшествия

Очевидец рассказал об инциденте с участием солдата на параде Победы

Очевидец из числа офицеров МВД, следивших за порядком на исходной позиции в районе Манежной площади Москвы, рассказал о событиях, предшествовавших задержанию солдата-провокатора на параде Победы.
Lenta.ru 04:03
Политика

Медведев одним из первых очно проголосовал по поправкам в конституцию

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев одним из первых принял участие в очном голосовании по поправкам к конституции.
ТАСС 02:22
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Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
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Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru вчера в 04:15
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Политика

Политолог из ФРГ спрогнозировал «возвращение» Крыма в состав Украины

Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове референдума в 2014 году.
Политическая Экспертиза 03:10
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Шоу-бизнес

Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
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Шоу-бизнес

«Физрук из школы»: 50-летний Тарзан кардинально сменил имидж

Popcornnews.ru 03:31
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Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
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Интернет

Google введет функцию автоматического удаления истории

Компания Google объявила о том, что собирается внедрить функцию автоматического удаления истории местоположений пользователей, поиска и просмотра на YouTube, а также сведения об активности в интернете спустя 1,5 года.
Pravda.Ru 03:25
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Экономика

Россиян предупредили о новой пенсионной реформе

В России может быть проведена новая пенсионная реформа.
AmurMedia.ru 01:30
Кино

HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром» на сервис

Известия вчера в 23:20
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Футбол

Фонсека считает Джеко лучшим нападающим, с которым работал

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека после победы над «Сампдорией» в 27-м туре чемпионата Италии (1:2) отметил игру нападающего Эдина Джеко.
Спорт-Экспресс 00:24
Автоспорт

Даниил Квят начал работу на тестах на трассе в Имоле

Команда "Формулы-1" Alpha Tauri приступила к тестовой программе на автодроме в г. Имола. Первым стартовал россиянин Даниил Квят.
CT news вчера в 20:08
Общество

В России выявлено 7113 новых случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировано 7113 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 03:31
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