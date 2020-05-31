Экономика
ИзвестияЧто изменится в жизни россиян с 1 июня
С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые «коронавирусные» выплаты на детей. В частности, речь идет о единоразовой выплате в 10 тыс. рублей — ее смогут получить семьи, в которых детям исполнится 16 лет до июля 2020-го.
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Политика
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем.
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Львов, Украина, 31 мая 2020, 15:09 — REGNUM Полностью заблокировать любые отношения с ДНР, ЛНР и Крымом призвал скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов в ходе авторской программы, опубликованной 29 мая на его Youtube-канале.
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В США взорвался при испытаниях прототип корабля Starship Илона Маска
Профиль 29 мая в 16:56
Космос
Корабль Crew Dragon приближается к МКС
Выведенный на орбиту новый американский пилотируемый корабль Crew Dragon приближается к Международной космической станции, сообщает NASA.
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Армия и оружие
Avia.pro: РФ закрывает израильским F-35 единственный путь в Сирию
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Пятикратный чемпион России раскритиковал новый потолок зарплат в КХЛ
По словам Терещенко, новый регламент ударил по всем игрокам КХЛ. Он отметил, что многие хоккеисты не в восторге от потолка зарплат.
Газета.Ru 07:45
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
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Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 142 человека
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 142 факта заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 01:42
Общество
Желание начать работу выразили 40 санаториев и отелей Крыма
30 мая сообщалось, что министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 07:30
Общество
Воробьев рассказал о борьбе с подтоплениями из-за ливней
Ранее в воскресенье замначальника ГУ МЧС России по региону Сергей Война сообщил, что в Московской области после прошедшего ливня оказались подтопленными около 165 дачных участков, также пострадали десять загородных домов в районах Красногорска и Истры.
Lenta.ru 07:59
Шоу-бизнес
«Я все время плакала»: Алферова рассказала о жизни с Абдуловым
Алферова откровенно рассказала, что в семейной жизни с Абдуловым было нелегко.
Рамблер 03:28
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Происшествия
В московском метро мужчина угрожал пассажирам оружием
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Общество
Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru вчера в 15:22
Армия и оружие
США могут отправить военных в Тунис «из-за России»
Соединенные Штаты могут направить в Тунис дополнительную бригаду военных, как утверждают в Вашингтоне, «из-за России», которую они обвинили во вмешательстве в дела региона.
Московский Комсомолец 29 мая в 22:59
Единоборства
Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176
Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
Российская газета 01:21
Происшествия
В ДТП под Красноярском погибли трое
От удара автомобиль перевернулся, трое человек — две женщины и мужчина — скончались.
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Происшествия
США объявили комендантский час в 25 городах из-за массовых беспорядков
В 25 городах 16 американских штатов власти объявили комендантский час: массовые беспорядки, которые начались после убийства полицейским афроамериканца, не прекращаются несколько дней, сообщает CNN.
Полит.ру 04:01
Политика
В ЛНР не зафиксировали обстрелов за сутки со стороны силовиков
"За 29 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.
РИА Новости вчера в 01:26
Гаджеты
Apple начала продавать восстановленные iPhone XR
Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом.
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Происшествия
Сильный ветер повалил в Москве более 10 деревьев
Сильный ветер повалил более 10 деревьев в Москве в воскресенье. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 05:01
Футбол
«Манчестер Юнайтед» близок к продлению аренды Игало
«Манчестер Юнайтед» близок к продлению аренды нападающего Одиона Игало.
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Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Наука
Новая Зеландия находится над самым большим «пузырем лавы»
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Общество
В России предложили штрафовать за отказ от обязательной вакцинации
Москва, 30 мая 2020, 11:12 — REGNUM В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится пункт, который устанавливает штрафы для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
REGNUM вчера в 04:12
Общество
В Белоруссии задерживают активистов оппозиции
В Минске неизвестные люди задержали оппозиционного политика Николая Статкевича, передает местный правозащитный центр «Весна».
Эхо Москвы 09:33
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Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 29 мая в 10:05