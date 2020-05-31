Экономика

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С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые «коронавирусные» выплаты на детей. В частности, речь идет о единоразовой выплате в 10 тыс. рублей — ее смогут получить семьи, в которых детям исполнится 16 лет до июля 2020-го.
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Какие выплаты и льготы предусмотрены россиянам с 1 июня 2020 года

Кореновские вести07:15

Что изменится в нашей жизни с 1 июня

Каспий.Инфо07:00

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Известиявчера в 17:02

В жизни россиян с 1 июня начнутся перемены: что изменится

Радио Комсомольская правда04:58

Снятие ограничений для внутреннего туризма, выплаты на детей и новый вид трудовых книжек – какие изменения ждут жителей Башкирии с 1 июня?

ГТРК Башкортостан00:58

Выплаты на детей, отмена банковских комиссий и парад Победы. Что ждет россиян в июне

vtomske.ru00:00

С 1 июня в России начнется выплата новых пособий на детей

Батайское время05:32
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Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем.
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Львов, Украина, 31 мая 2020, 15:09 — REGNUM Полностью заблокировать любые отношения с ДНР, ЛНР и Крымом призвал скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов в ходе авторской программы, опубликованной 29 мая на его Youtube-канале.
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Космос

В США взорвался при испытаниях прототип корабля Starship Илона Маска

Профиль 29 мая в 16:56
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Космос

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Выведенный на орбиту новый американский пилотируемый корабль Crew Dragon приближается к Международной космической станции, сообщает NASA.
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Avia.pro: РФ закрывает израильским F-35 единственный путь в Сирию

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Скандал в Оренбуржье: из семьи принудительно изъяты маленькие дети

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По словам Терещенко, новый регламент ударил по всем игрокам КХЛ. Он отметил, что многие хоккеисты не в восторге от потолка зарплат.
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Общество

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 142 человека

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 142 факта заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 01:42
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Общество

Желание начать работу выразили 40 санаториев и отелей Крыма

30 мая сообщалось, что министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 07:30
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Общество

Воробьев рассказал о борьбе с подтоплениями из-за ливней

Ранее в воскресенье замначальника ГУ МЧС России по региону Сергей Война сообщил, что в Московской области после прошедшего ливня оказались подтопленными около 165 дачных участков, также пострадали десять загородных домов в районах Красногорска и Истры.
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«Я все время плакала»: Алферова рассказала о жизни с Абдуловым

Алферова откровенно рассказала, что в семейной жизни с Абдуловым было нелегко.
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Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
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В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
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Армия и оружие

США могут отправить военных в Тунис «из-за России»

Соединенные Штаты могут направить в Тунис дополнительную бригаду военных, как утверждают в Вашингтоне, «из-за России», которую они обвинили во вмешательстве в дела региона.
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Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176

Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
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В 25 городах 16 американских штатов власти объявили комендантский час: массовые беспорядки, которые начались после убийства полицейским афроамериканца, не прекращаются несколько дней, сообщает CNN.
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Apple начала продавать восстановленные iPhone XR

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«Манчестер Юнайтед» близок к продлению аренды нападающего Одиона Игало.
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Новая Зеландия находится над самым большим «пузырем лавы»

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