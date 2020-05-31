Экономика

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С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые «коронавирусные» выплаты на детей. В частности, речь идет о единоразовой выплате в 10 тыс. рублей — ее смогут получить семьи, в которых детям исполнится 16 лет до июля 2020-го.
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Детские выплаты и курортный сезон: что ожидает россиян с 1 июня

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Выплаты на детей, отмена банковских комиссий и парад Победы. Что ждет россиян в июне

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Что изменится с 1 июня: детское пособие, банковский роуминг, курорты

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Что изменится в жизни россиян с 1 июня

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С 1 ИЮНЯ ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БАНКОВСКИХ КАРТ, ПЕНСИОНЕРОВ И ДОЛЖНИКОВ

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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
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Мужчина жестоко избил женщину на глазах у ребенка в Новороссийске

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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

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В «Роскосмосе» сообщили о планах испытания новых ракет в 2020 году

Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу лунную программу.
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СКР проверит, почему алтайским докторам предложили стать уборщиками

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Песков рассказал, как пройдет Парад Победы

Как сообщало ИА REGNUM, Парад Победы в Москве состоится 24 июня. На праздничные мероприятия приглашены главы стран СНГ.
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Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
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В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке

Украина нуждается в рынках России и стран бывшего СНГ, так как они могут помочь промышленности страны восстановиться до прежнего уровня.
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В Испании решили продлить режим повышенной готовности в последний раз

Власти Испании планируют в последний раз продлить режим повышенной готовности в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
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Samsung готовится представить смарт-часы Galaxy Watch 2

По данным ряда источников компания готовится представить именно модель Samsung Galaxy Watch 2, которая станет логичным продолжением линейки, не обновлявшейся уже более полутора лет.
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Политика

МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса

Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
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В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
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По словам Мясникова, доказанным путем передачи коронавируса от человека к человеку является воздушно-капельный.
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Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

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