Общество

ИзвестияИзвестияЧто изменится в жизни россиян с 1 июня

С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые «коронавирусные» выплаты на детей. В частности, речь идет о единоразовой выплате в 10 тыс. рублей — ее смогут получить семьи, в которых детям исполнится 16 лет до июля 2020-го.
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Выплаты детских пособий и безроуминговое пространство. Какие изменения произойдут 1 июня?

ФедералПресс28 мая в 23:00

Детские выплаты и курортный сезон: что ожидает россиян с 1 июня

МИР 2408:01

Новые детские пособия и отмена банковского роуминга. Как изменится жизнь россиян с 1 июня

URA.Ru06:00

Что изменится с 1 июня: детское пособие, банковский роуминг, курорты

Московский Комсомолец05:24

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Известиявчера в 17:02

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Daily29 мая в 03:39

СМИ сообщили какие нововведения ожидают граждан России с 1 июня

ИА Красная Весна13:13
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Общество

Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе

Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
1,1K
Политика

Путин объявил 24 июня выходным днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем.
Астрахань.Ру вчера в 01:00
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Политика

Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»

Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Известия вчера в 23:10
6,1K
Армия и оружие

На границе с Крымом пропал украинский военный

На украинском пункте пропуска «Чонгар» на государственной границе с Крымом пропал военнослужащий Вооруженных сил Украины.
КП - Крым 10:22
52
Общество

Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета

Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации.
Известия 00:29
13
Общество

Мощности газопровода «Ямал — Европа» остаются невостребованными

Варшава, 31 мая 2020, 09:50 — REGNUM Четвертые сутки остаются невостребованными мощности газопровода «Ямал — Европа» в западном направлении.
REGNUM 02:50
57
Общество

Свердловский губернатор ответил отчаявшейся матери больного ребенка

Жительница Свердловской области пожаловалась губернатору Евгению Куйвашеву на невозможность сделать операцию больному ребенку из-за ограничений по коронавирусу.
Уралинформбюро 11:28
27
Армия и оружие

США могут отправить военных в Тунис «из-за России»

Соединенные Штаты могут направить в Тунис дополнительную бригаду военных, как утверждают в Вашингтоне, «из-за России», которую они обвинили во вмешательстве в дела региона.
Московский Комсомолец 29 мая в 22:59
71
Футбол

«ПСЖ» сообщил детали контракта Икарди

Ранее "Интер" объявил об переходе Икарди в "ПСЖ".
Газета.Ru 07:25
Общество

МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
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Армия и оружие

В Иране назвали главную цель своей политики в отношении США

«Наша стратегия в отношении США — завершение мести за кровь Сулеймани», — цитирует его Tasnim.
REGNUM 07:52
Общество

Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до 14 июня

Более подробный текст Указа опубликован ниже.
Orenday.ru вчера в 06:24
59
Армия и оружие

Россия получит 76 Су-34 НВО с УКР

Lenta.ru вчера в 07:07
8
Общество

Пенсионеры начнут получать дополнительные выплаты с 1 июня

Новые денежные выплаты начнут получать многие российские пенсионеры с 1 июня.
Primpress.ru 12:00
60
Общество

Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
2,2K
Общество

Песков рассказал о своих симптомах коронавируса

BFM.ru 04:41
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Общество

Попова указала на связь коронавируса со свертываемостью крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Известия 13:45
303
Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
9,2K
Общество

Поющий «Траву у дома» Илон Маск «взорвал» интернет

Слово и Дело 12:12
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Общество

Попова исключила одномоментное снятие ограничений

Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
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Религия

В Подмосковье разрешили посещать храмы

Известия 12:15
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Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
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Политика

Трамп пообещал появление у США «величайших вооружений» в истории

Газета.Ru 06:58
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Политика

Трамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией.
RT на русском 12:38
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Здоровье

В Калининградской области продлили запрет на плановую медпомощь

Калининградские власти продлили запрет на оказание плановой медицинской помощи в больницах региона из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба областного правительства.
РИА Новости 09:31
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Политика

Байден оказался популярнее Трампа

Предполагаемый соперник Дональда Трампа на выборах президента США, демократ Джо Байден, обогнал действующего главу США в опросе Washington Post и ABC News.
Piter.tv 12:59
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Здоровье

Названы главные мифы о питьевой воде

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Авто

Минпромторг назвал время выгодной покупки автомобиля

SpeedMe 28 мая в 23:45
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Политика

Трамп хочет отложить G7 и пригласить на него Россию

Ранее Дональд Трамп писал в Twitter, что хочет провести саммит в формате полной занятости, несмотря на пандемию коронавируса, «в запланированные сроки».
Evo-rus.com 14:12
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