Общество

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С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые «коронавирусные» выплаты на детей. В частности, речь идет о единоразовой выплате в 10 тыс. рублей — ее смогут получить семьи, в которых детям исполнится 16 лет до июля 2020-го.
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СМИ сообщили какие нововведения ожидают граждан России с 1 июня

ИА Красная Весна13:13

Выплаты детских пособий и безроуминговое пространство. Какие изменения произойдут 1 июня?

ФедералПресс28 мая в 23:00

Новые детские пособия и отмена банковского роуминга. Как изменится жизнь россиян с 1 июня

URA.Ru06:00

Что изменится с 1 июня: детское пособие, банковский роуминг, курорты

Московский Комсомолец05:24

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Известиявчера в 17:02

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Daily29 мая в 03:39

Детские выплаты и курортный сезон: что ожидает россиян с 1 июня

МИР 2408:01
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Армия и оружие

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