Общество
ИзвестияЧто изменится в жизни россиян с 1 июня
С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые «коронавирусные» выплаты на детей. В частности, речь идет о единоразовой выплате в 10 тыс. рублей — ее смогут получить семьи, в которых детям исполнится 16 лет до июля 2020-го.
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Подкинут деньжат и отменят банковский «роуминг»: новые законы, которые заработают в июне
Вперёд (г. Батайск)28 мая в 05:40
Упрощённое гражданство и 10-тысячные выплаты: Что ещё ждёт жителей России в июне
Царьград28 мая в 03:49
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Политика
Пушков объяснил нежелание Меркель участвовать в саммите G7 в США
В своем Twitter он предположил, что отказ никак не связан с пандемией коронавируса Пушков считает, что истинной причиной являются "острые разногласия" между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом.
Деловое.ТВ вчера в 15:10
Армия и оружие
Истребители РФ перехватили бомбардировщики США над Черным морем
Национальная служба новостей 29 мая в 11:02
Армия и оружие
Турция обманула Россию и пошла в атаку на сирийских военных
Российская сторона пока что не комментирует нападение на сирийских военных со стороны Турции, однако, ранее сообщалось о том, что все текущие соглашения между Анкарой и Москвой могут оказаться разорваны, поскольку Турция так и не выполнила ни одного пункта достигнутых договорённостей, в то время как террористы активно нападают на позиции САА.
Avia.pro 06:27
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
Армия и оружие
На границе с Крымом исчез украинский военнослужащий
Военная служба правопорядка в ВСУ в своем Facebook сообщила, что на границе с Крымом исчез украинский военнослужащий.
Новостной фронт 04:41
Политика
В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении
На борту Crew Dragon компании Илона Маска находятся астронавты Даг Херли и Боб Бенкен.
Говорит Москва 02:48
Политика
В Раде призвали вернуть Украине российский рынок
Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская заявила, что украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без России и стран СНГ, и призвала вернуть стране российский рынок.
Lenta.ru вчера в 22:01
Здоровье
Новый препарат от коронавируса не поступит в открытую продажу в России
Первый зарегистрированный в России препарат для лечения коронавирусной инфекции «Авифавир» не поступит в аптеки в свободную продажу, а будет применяться в больницах под медицинским наблюдением, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 04:34
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ
Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU вчера в 22:21
Политика
Песков ответил на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новая дата по общероссийскому голосованию по Конституции России будет объявлена Владимиром Путиным, когда он посчитает нужным.
Газета.Ru 07:00
Общество
Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета
Пилоты и бортпроводники рассказали, почему не стоит разуваться на борту самолета.
Известия 00:29
Общество
Бизнесмен Быков в СИЗО встревожился за демократию в России и написал Путину
Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, арестованный по обвинению в организации двойного убийства и находящийся в СИЗО, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
Lenta.ru 06:35
Происшествия
В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана
В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
Гаджеты
Названа дата анонса фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5
Анонс новой генерации фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 состоится уже 11 июля.
NewInform 07:45
Происшествия
В ДТП под Красноярском погибли трое
От удара автомобиль перевернулся, трое человек — две женщины и мужчина — скончались.
REGNUM вчера в 23:51
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности
Глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года.
REGNUM 01:11
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Происшествия
Мигранта обвинили в изнасиловании двух малолетних россиянок
В подмосковном Подольске 25-летний мигрант стал обвиняемым по делу об изнасиловании двух девочек пяти и шести лет, игравших на детской площадке.
Lenta.ru 07:34
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands.
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Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
Общество
Названы реальные сроки проникновения коронавируса в Европу
Французские ученые назвали возможные сроки появления коронавируса в Европе: новая инфекция могла проникнуть туда еще в ноябре — за два месяца до того, как в стране официально подтвердили первый случай заражения.
Lenta.ru 06:17
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Прокуратура проверит действия полиции при изъятии детей в Оренбуржье
В прокуратуре пообещали дать оценку действиям сотрудников полиции и представителей органов опеки, участвовавших в изъятии детей.
РБК 07:56
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
Общество
Прокуратура начала проверку в связи с затоплениями в Красногорске
В прокуратуру обратились несколько жителей затопленных районов, где под воду уходили целые садовые товарищества, затоплены были первые этажи домов вместе с техникой и мебелью.
Эхо Москвы 07:03
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В Сети появился ролик геймплея The Last of Us: Part 2
Креативный директор и вице-президент компании Naughty Dog, которая готовит к выпуску вторую часть нашумевшей игры The Last of Us, Нил Дракманн рассказал об особенностях геймплея.
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СКР проверит, почему алтайским докторам предложили стать уборщиками
Барнаул, 30 мая 2020, 13:30 — REGNUM Алтайскими докторами, которым предложено поработать уборщиками, заинтересовалось следствие.
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