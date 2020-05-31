Общество
Батайское времяС 1 июня в России начнется выплата новых пособий на детей
Напомним, семьям в России начнут выплаты с 1 июня по двум видам пособий. Первое - ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет. Размер этого пособия в Ростовской области - 5549,5 рублей.
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Подкинут деньжат и отменят банковский «роуминг»: новые законы, которые заработают в июне
Вперёд (г. Батайск)28 мая в 05:40
Упрощённое гражданство и 10-тысячные выплаты: Что ещё ждёт жителей России в июне
Царьград28 мая в 03:49
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 08:23, Ашберн
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Единоборства
Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176
Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
Российская газета 01:21
Космос
В Роскосмосе не исключили полеты космонавтов к МКС на кораблях Маска
В Роскосмосе рассматривают возможность, что в будущем российские космонавты будут летать на Международную космическую станцию (МКС) на кораблях компании SpaceX Илона Маска.
Газета.Ru 07:40
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет Парад Победы
Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на Парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:45
Хоккей
Пятикратный чемпион России раскритиковал новый потолок зарплат в КХЛ
По словам Терещенко, новый регламент ударил по всем игрокам КХЛ. Он отметил, что многие хоккеисты не в восторге от потолка зарплат.
Газета.Ru 07:45
Общество
Нарколог назвал верный способ бросить курить
Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака, но многие курильщики, даже понимая опасность никотина, годами не могут избавиться от вредной привычки.
Российская газета 06:30
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Общество
Фотограф из Амстердама воссоздал лицо Наполеона
Независимый фотограф из Амстердама смог смоделировать лицо императора Наполеона Бонапарта с псевдофотографической точностью, сообщает Le Figaro.
Известия 05:11
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Общество
Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
Политика
В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»
REGNUM вчера в 10:36
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Шоу-бизнес
Дочь Малинина намерена засудить отца на 15 млн рублей
Народные новости 05:55
Футбол
Аршавин назвал лучшего футболиста, с которым он играл
Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего футболиста, с которым он играл.
Матч ТВ 29 мая в 11:03
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Общество
На Южном Урале снят карантин для гостей из Москвы и Петербурга
С 31 мая в Челябинской области отменен обязательный 14-дневный карантин для гостей, прибывших из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области введенный из-за пандемии 17 апреля.
Российская газета 04:25
Космос
Китай вывел на орбиту два спутника Gaofen-9 и Hede-4
ИА Красная Весна 08:04
Здоровье
178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:05
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
ТАСС 29 мая в 14:45
Армия и оружие
Турция обманула Россию и пошла в атаку на сирийских военных
Турция нарушила мартовское соглашение с РФ по Сирии и атаковала районы с крупными формированиями правительственных войск Сирии в провинциях Идлиб и Алеппо.
Вечерний курьер 08:04
Политика
Украинский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма
Львов, Украина, 31 мая 2020, 15:09 — REGNUM Полностью заблокировать любые отношения с ДНР, ЛНР и Крымом призвал скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов в ходе авторской программы, опубликованной 29 мая на его Youtube-канале.
REGNUM 08:09
Происшествия
В ингушской Сунже отменен режим КТО
Коммерсантъ вчера в 14:23
Общество
Обновлены данные по заражению в районах Нижегородской области
Правительство Нижегородской области обновило данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах .
ТаракаНН вчера в 15:06
Политика
Рогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост
Подписчики главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина обратили внимание на то, что он удалил свой твит, написанный накануне, с рассуждениями о величии Советского Союза.
Газета.Ru 06:35