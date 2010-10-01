Экономика
ИзвестияЧто изменится в жизни россиян с 1 июня
С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые «коронавирусные» выплаты на детей. В частности, речь идет о единоразовой выплате в 10 тыс. рублей — ее смогут получить семьи, в которых детям исполнится 16 лет до июля 2020-го.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
Космос
В Роскосмосе прокомментировали запуск корабля Илона Маска
РИА Новости 05:29
Общество
В России за сутки коронавирус обнаружили у 9268 человек
Отмечается, что число новых случаев впервые с 23 мая превысило девять тысяч.
62инфо 04:14
Здоровье
Онколог назвал признаки рака кожи на ранней стадии
При первых признаках рака кожи Каприн рекомендовал сразу же обращаться к врачу.
Клопс вчера в 11:47
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тыс. человек
За последнюю неделю количество заболевших в день не превышало 9 тыс. и колебалось в диапазоне 8,3-8,9 тыс. Всего в стране выявлено 405843 инфицированных COVID-19.Больше всего новых случаев заболевания коронавирусом за последние сутки выявлено в Москве — 2595.
Плюс один +1 04:51
Политика
Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР
Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter.
REGNUM вчера в 23:16
Путешествия
В Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах
Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронировали туристы на период до сентября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Натальи Стамбульниковой.
Газета.Ru 00:55
Кино
Главный ковбой Голливуда. Клинту Иствуду исполнилось 90 лет
Голливудский актёр, режиссёр, продюсер, обладатель четырёх "Оскаров" и трёх премий "Золотой глобус", один из самых запоминающихся героев вестернов, создатель культовых американских патриотических кинолент — Клинт Иствуд — отметил 90-летний юбилей.
Life.ru 04:31
Кино
На НТВ стартует многосерийный остросюжетный детектив «Черная лестница»
Между Максом и Вадимом завязывается удивительная дружба, личные драмы их сближают, и тогда Тельцов открывает свое детективное агентство «Черная лестница», а его напарником становится Макс.
Вокруг ТВ вчера в 14:01
Наука
Причиной второго крупнейшего вымирания в истории назвали потерю озона
Сайт интересных новостей 28 мая в 13:04
Здоровье
178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:05
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Гаджеты
Xiaomi представила новый кондиционер Xiaomi 3HP
ITZine.ru 02:43
Футбол
Экс-тренер вратарей «Локомотива» и «Ростова» будет работать с Кучуком в минском «Динамо»
Иванов работал в таких клубах, как молдавские «Шериф», «Бешикташ», «Дачия», российские «Локомотив», «Кубань», «Ростов» и украинские «Сталь» и «Рух».
Чемпионат 03:59
Общество
Россиянам разрешат не носить маски на пляжах
Летом во время посещения пляжей россияне могут не надевать защитные медицинские маски, однако обязаны соблюдать безопасное расстояние.
Газета.Ru 05:23
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
Общество
В Москве май может стать самым дождливым за последние 200 лет
Известия вчера в 04:13
Общество
В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19
Два пациента, у которых был выявлен коронавирус за последние сутки в Калининградской области, приехали в регион из Москвы и Новосибирска, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 05:10
Происшествия
В Москве неизвестные побили мужчину и забрали у него 12 млн рублей
В Москве на мужчину напали двое неизвестных в масках и похитили у него рюкзак с 12 млн рублей.
RT на русском 04:47
Политика
Пушков прокомментировал планы Трампа пригласить Россию на саммит G7
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter заявление президента США Дональда Трампа о том, что он хочет отложить проведение саммита G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 04:03
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 29 мая в 15:08
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений в истории»
На выступлении после успешного запуска космического корабля Crew Dragon президент США Дональд Трамп объявил, что у страны в скором времени появятся "величайшие вооружения в истории".
РЕН ТВ вчера в 21:04
Кино
Актер Генри Кавилл может снова сыграть Супермена
"Супермен" Генри Кавилл ведет переговоры с кинокомпанией Warner Bros. о возвращении во вселенную DC, хотя выход сиквела "Человека из стали" не запланирован.
Экономика сегодня 28 мая в 05:21
Здоровье
У половины тяжелых больных COVID-19 не обнаружены изменения в легких
Интерфакс вчера в 02:09
Общество
Роскосмос планирует провести испытания двух новых ракет в 2020 году
Роскосмос запланировал в 2020 году испытания двух новых ракет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
ТАСС 05:07
Экономика
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
RT на русском вчера в 11:49
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
Общество
МЧС сообщило о подтоплении 80 приусадебных участков в Красногорске
Обильные осадки в поселке Нахабино городского округа Красногорск Московской области стали причиной подтопления 80 приусадебных участков в СНТ «Лесные поляны».
РБК вчера в 08:28
Единоборства
Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176
Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
Российская газета 01:21