Экономика
ИзвестияЧто изменится в жизни россиян с 1 июня
С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые «коронавирусные» выплаты на детей. В частности, речь идет о единоразовой выплате в 10 тыс. рублей — ее смогут получить семьи, в которых детям исполнится 16 лет до июля 2020-го.
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Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
Общество
Песков рассказал о своих симптомах коронавируса
Уже 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начинает работать в домашнем режиме.
BFM.ru 04:41
Армия и оружие
На Украине объявили об успешном испытании ракет «Нептун»
В ходе испытаний на полигоне Алибей в Одесской области украинские крылатые ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" почти одновременно уничтожили две цели.
РИА Новости вчера в 18:40
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Происшествия
МВД проведет проверку из-за вечеринки с участием полицейских в Сургуте
В Ханты-Мансийском автономном округе проведут служебную проверку в отношении пяти полицейских из Сургута, которых обнаружили на ночной вечеринке в одном из городских кафе.
РБК вчера в 10:08
Происшествия
Тело ребенка с травмой головы обнаружили на берегу пруда в Татарстане
Прокурор Татарстана поручил проверить деятельность органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних после обнаружения в воскресенье тела ребенка в Актаныше, говорится в сообщении на сайте прокуратуры республики.
ТАСС 04:29
Политика
В Раде призвали вернуть Украине российский рынок
Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская заявила, что украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без России и стран СНГ, и призвала вернуть стране российский рынок.
Lenta.ru вчера в 22:01
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru вчера в 00:25
Общество
В Омской области коронавирус зарегистрирован еще у 69 человек
За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 69 человек. Также за сутки выздоровели еще 15 человек.
Город55.ру 02:54
Шоу-бизнес
Степаненко заявила, что уже простила Петросяна
Елена Степаненко рассказала, что уже простила своего бывшего мужа Евгения Петросяна, который бросил её ради молодой помощницы.
Pravda.Ru вчера в 11:05
Здоровье
3 мифа о воде, которые вы могли не знать
Говорят, что в день нужно выпивать не менее двух литров воды. Не считая всех других жидкостей, которые человек выпивает за сутки.
SM News вчера в 23:37
Общество
Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru вчера в 15:20
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч
В России за последние сутки зарегистрировано 9268 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 03:38
Шоу-бизнес
Фотоподстава: Шура показал Наташу Королёву без фотошопа
Певица Наташа Королёва явно не скажет спасибо коллеге и другу Шуре за одну из последних публикаций на его странице.
OvideO.ru вчера в 14:40
Политика
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем.
Lenta.ru 02:40
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
Авто
Toyota запустила продажи самого мощного RAV4 Prime
Гибридный Toyota RAV4 Prime, анонсированный японской маркой еще осенью 2019 года, поступил в продажу в США.
Автоновости дня вчера в 02:28
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»
Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
News.ru вчера в 16:22
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Политика
Трамп захотел пригласить Россию на саммит G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает формат G7 неэффективным и потому намерен пригласить на саммит этой организации такие страны как Россия, Индия, Южная Корея и Австралия, сообщила корреспондент телеканала CBS Пола Рид.
Интерфакс вчера в 20:30
Общество
Попова заявила, что носить маски на пляже не придется
Отдыхающим на пляже россиянам не придется носить маски, однако социальную дистанцию необходимо соблюдать.
ТАСС 04:32
Политика
В России опровергли заявления о копировании французских «Мистралей»
Известия вчера в 22:15
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС вчера в 18:56
Общество
Экс-солист «Отпетых мошенников» стал таксистом из-за безденежья
РИА Новости вчера в 19:33
Авто
Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 28 мая в 11:36
Шоу-бизнес
Американская дочь Александра Малинина подала на него в суд
Культуромания 04:22