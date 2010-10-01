С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые «коронавирусные» выплаты на детей. В частности, речь идет о единоразовой выплате в 10 тыс. рублей — ее смогут получить семьи, в которых детям исполнится 16 лет до июля 2020-го.

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

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