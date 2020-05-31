Общество
Батайское времяС 1 июня в России начнется выплата новых пособий на детей
Напомним, семьям в России начнут выплаты с 1 июня по двум видам пособий. Первое - ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет. Размер этого пособия в Ростовской области - 5549,5 рублей.
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Детские выплаты и банковский роуминг: что изменится в жизни россиян с июня?
Аргументы и Факты28 мая в 17:03
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Происшествия
6 человек пострадали в ДТП за прошедшие выходные в Биробиджане
31 мая в 17 часов 35 минут в дворовой территории Медгородка дома № 28 в Биробиджане водитель трактора МТЗ-82 с полуприцепом бочкой, не имея права на управления транспортным средством, в начале движения не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего совершил наезд на пешехода, который находился рядом.
Город на Бире 20:05
Происшествия
В Вашингтоне ввели комендантский час в связи с беспорядками
Вашингтон, 1 июня 2020, 02:56 — REGNUM В столице США Вашингтоне ввели комендантский час в связи с уличными беспорядками, вызванными убийством чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
REGNUM 19:56
Происшествия
В США арестовали водителя грузовика, пытавшегося проехать через толпу
Миннеаполис, США, 1 июня 2020, 03:33 — REGNUM Водитель грузового автомобиля, который пытался проехать через толпу демонстрантов в американском городе Миннеаполис, задержан полицейскими, 31 мая сообщается на странице в Twitter городского департамента общественной безопасности.
REGNUM 20:33
Автоспорт
Хэмилтон призвал коллег откликнуться на события в США
Льюис Хэмилтон, реагируя на тревожные события, происходящие в ряде городов США после гибели Джорджа Флойда, вызванной неправомерными действиями полиции, призвал гонщиков Формулы 1 выразить протест против проявлений расовой несправедливости.
F1news.ru 17:57
Космос
Роскосмос выдвинул новую версию происхождения Луны
Город342 вчера в 03:42
Общество
В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты
Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
РИА Новости 07:51
Политика
Евросоюз выдвинул ультиматум для Лондона
Как сообщает Times, во время тяжелого диалога ЕС выдвинул Лондону грозный ультиматум.
Политическая Экспертиза 14:58
Киберспорт
В пике в Escape from Tarkov играли 200 тысяч человек — это новый рекорд для шутера
Пиковый онлайн Escape from Tarkov достиг 200 тыс. человек.
CyberSport.ru 11:50
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
Общество
Мощности газопровода «Ямал — Европа» остаются невостребованными
Варшава, 31 мая 2020, 09:50 — REGNUM Четвертые сутки остаются невостребованными мощности газопровода «Ямал — Европа» в западном направлении.
REGNUM 02:50
Происшествия
В Голливуде уничтожили звезду Трампа
Lenta.ru 20:01
Общество
Попова рассказала о выходе России из режима ограничений
Россия не одномоментно выйдет из ситуации, по крайней мере из режима ограничений.
News.ru 11:02
Футбол
«Барселона» предложила «Тоттенхэму» арендовать Коутиньо
Барселона, Испания, 30 мая 2020, 10:00 — REGNUM «Барселона» предложила «Тоттенхэму» арендовать полузащитника Филиппе Коутиньо на один год.
REGNUM вчера в 03:00
Экономика
Кризис: первые итоги
6 марта разваливается соглашение ОПЕК +, Саудовская Аравия начинает демпинговать с ценами на нефть, они стремительно рушатся.
Сахалин.Инфо 18:56
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня.
Lenta.ru 17:06
Шоу-бизнес
Настасья Шубская показала фото сразу после родов
Отдельно стоит отметить, что незадолго до родов Настасья тоже порадовала поклонников, опубликовав фотоснимок, на котором она позирует, еще будучи беременной, что тоже по достоинству было оценено подписчиками ее страницы и фанатами хоккеиста.
Bimru.ru 08:46
Общество
Что изменится в российских законах в июне
С 1 июня семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет начнут получать единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб.
РБК 17:00
Происшествия
IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП
Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств).
Автоновости дня 04:44
Космос
На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года
29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года.
V-kosmose.com вчера в 01:56
Происшествия
Очевидцы: холмские полицейские отпустили пьяного водителя
Одни считают, что сотрудники ГИБДД отпустили пьяного, другие уверяют, что парень всегда вялый и в нетрезвом состоянии за руль не садится.
АСТВ 20:48
Шоу-бизнес
Сын Собчак и Виторгана поразил стихом Лермонтова
Звездная пара Максим Виторган и Ксения Собчак резвились в прошлом году. У пары есть трехлетний сын Платон.
Bimru.ru 11:51
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 20:15
Авто
Для Hyundai Santa Fe разработан обвес в стиле туринговых болидов
Тюнинг ателье Carlex Design разработало аэродинамический обвес для Santa Fe четвертой генерации.
Тарантас Ньюс вчера в 14:18
Здоровье
Названы главные мифы о питьевой воде
Актуальные Новости 11:29
Наука
Инженеры создали искусственные реснички
Американские инженеры создали искусственные реснички. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:21
Авто
Почему у внедорожных версий делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая
Крыши многих внедорожных версий обладают рёбрами. А у других авто, включая также седаны, они гладкие.
Car.ru вчера в 14:28
Общество
Алтай откроют для туристов 22 июня
Ранее туробъекты планировали открыть 1 июня, так как Алтайский край является туристическим регионом, который ежегодно посещают более 2 млн туристов.
RuNews24.ru 29 мая в 07:06
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемых в совращении несовершеннолетних
Полицейские задержали жителей Санкт-Петербурга, которых подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, совершенных на территории города в течение шести лет.
ТАСС 15:19