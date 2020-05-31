Общество
ИзвестияЧто изменится в жизни россиян с 1 июня
С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые «коронавирусные» выплаты на детей. В частности, речь идет о единоразовой выплате в 10 тыс. рублей — ее смогут получить семьи, в которых детям исполнится 16 лет до июля 2020-го.
Читать в источнике
Оценить108
Подробнее о событии
Показать все источники
Выплаты детских пособий и безроуминговое пространство. Какие изменения произойдут 1 июня?
ФедералПресс28 мая в 23:00
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 14:02, Ашберн
Политика
Трамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией.
RT на русском 12:38
Космос
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию.
Российская газета 13:48
Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
Общество
Попова заявила, что носить маски на пляже не придется
Отдыхающим на пляже россиянам не придется носить маски, однако социальную дистанцию необходимо соблюдать.
ТАСС 04:32
Шоу-бизнес
Дочь певца Малинина намерена по суду получить от отца 15 млн рублей
Москва, 31 мая 2020, 13:20 — REGNUM 34-летняя дочь певца Александра Малинина Кира заявила в программе «Секрет на миллион», что намерена по суду получить от своего отца 15 миллионов рублей.
REGNUM 06:20
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Здоровье
В Тверской области 31% пациентов с коронавирусом находятся на лечении
Всего в ЦФО (без учета Москвы) на лечении находятся почти 67,2% людей, у которых диагностировали коронавирус, что выше общего показателя по России (56,5%).
Афанасий-бизнес 06:13
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно вернулось в немецкий порт
РБК 28 мая в 21:27
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
Общество
МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
Происшествия
Жуткое ДТП в Почепском районе произошло
Как сообщает издание "БрянскТоdау", сегодня в Почепском районе случилось страшное дорожно-транспортное происшествие.
Деснянская правда 07:25
Единоборства
Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC
Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости 05:19
Шоу-бизнес
Алферова призналась, что постоянно плакала в браке с Абдуловым
Ирина Алферова и Александр Абдулов прожили вместе 17 лет. После их расставания актриса признавалась, что тяжело переживает развод.
ФАН вчера в 20:21
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала неизвестное о жизни с Харламовым
Асмус отметила, что они хорошо переносят режим самоизоляции: они имеют возможность погулять в лесу, также и она и Гарик продолжают работать.
Privet-Rostov.ru 03:22
Происшествия
Адвокат семьи Джорджа Флойда считает, что его убийство было умышленным
Обвинения, предъявленные полицейскому Дереку Шовину по делу об афроамериканце Джордже Флойде, умершем после задержания стражами порядка в городе Миннеаполисе (штат Миннесота), должны быть переквалифицированы на умышленное убийство.
ТАСС 12:20
Общество
В Саратовской области коронавирусом заболели еще 97 человек
На 29 мая в Саратовской области у 2840 человек подтверждено инфицирование COVID-19.
Kursk.com 29 мая в 03:29
Армия и оружие
Ливийская армия нанесла авиаудар по позициям ПНС в районе Мисраты
Авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) нанесла удар по позициям войск Правительства национального согласия (ПНС) к югу от Мисраты, сообщает пресс-служба ЛНА 31 мая на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 04:52
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
Здоровье
Вакцинацию от гриппа могут провести раньше из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за коронавируса приходится торопиться с вакцинацией от гриппа.
РИА Новости 11:27
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
Футбол
«Локомотив» попрощался с Семиным
Газета.Ru 02:11
Политика
В МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте
МИД России опроверг обвинения США в изготовлении «фальшивых» ливийских динаров «Гознаком».
Lenta.ru вчера в 13:24
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
Фигурное катание
Плющенко показал, как фигуристы его группы едут на сбор в Кисловодск
Тренировочная группа двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко отправилась на сборы в Кисловодск.
News.ru 09:40
Авто
Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 28 мая в 11:36
Здоровье
Московские медики направлены в Псковскую и Владимирскую области
Как сообщается на сайте столичного депздрава, для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом выехали две бригады врачей, сформированные из 13 работников стационаров.
Вести.Ru вчера в 05:04
Политика
Трамп хочет отложить G7 и пригласить на него Россию
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что собирается отложить проведение саммита G7 до сентября и намерен пригласить на мероприятие четыре страны, включая Российскую Федерацию, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 01:17