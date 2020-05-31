Детские пособия всем и некоторым С 1 июня россиянам начнут выдавать "путинские" выплаты на детей – разовое пособие в размере 10 тысяч на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет включительно.

Больше соцвыплат и контроля. Что изменится в России с 1 июня 2020 года

Общество Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах. 33

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету «Нептун» В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев. 1,2K

Общество Маткапитал разрешат использовать для ипотеки без участия банков Авторы законопроекта предлагают предоставить россиянам право на заключение договора с любой организацией, являющейся законным участником рынка ипотечного потребительского кредитования, пишут «Известия».

Здоровье В Пензенской области коронавирус выявлен у 85 человек Накануне стало известно, что еще 28 жителей Пензенской области вылечились от коронавируса.

Гаджеты Компания Apple начала продавать восстановленные iPhone XR Apple на своём официальном сайте, в собственных розничных магазинах и магазинах партнеров начала продавать восстановленные iPhone XR. 17

Здоровье Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. 125

Общество В Башкирии с 1 июня возобновят работу ТЦ, музеи и библиотеки Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что с 1 июня в регионе начинают работать торговые центры, но не кинотеатры и детские площадки в них, также будут открыты музеи и библиотеки с отдельным входом. 6

Футбол Сёмин рассказал, почему отказался от должности «почётного главного тренера» «Локомотива» Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не остался в клубе из-за председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.

Общество В России изменят правила приема в первый класс Большинство правил не изменились. В школы все так же будут принимать детей от шести с половиной до восьми лет. 58

Происшествия Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией. 6

Политика Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. 5

Космос Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства. 4,6K