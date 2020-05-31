Общество

ТолкТолкБольше соцвыплат и контроля. Что изменится в России с 1 июня 2020 года

Детские пособия всем и некоторым С 1 июня россиянам начнут выдавать "путинские" выплаты на детей – разовое пособие в размере 10 тысяч на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет включительно.
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Что изменится в РФ с 1 июня

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Новые детские пособия и отмена банковского роуминга. Как изменится жизнь россиян с 1 июня

URA.Ruвчера в 06:00

Что изменится с 1 июня: детское пособие, банковский роуминг, курорты

Московский Комсомолецвчера в 05:24

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Нововведения июня - обзор

12 Канал Омск29 мая в 09:47

Что изменится в жизни россиян с июня

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