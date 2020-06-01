Экономика

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С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые «коронавирусные» выплаты на детей. В частности, речь идет о единоразовой выплате в 10 тыс. рублей — ее смогут получить семьи, в которых детям исполнится 16 лет до июля 2020-го.
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В жизни россиян с 1 июня начнутся перемены: что изменится

Радио Комсомольская правдавчера в 04:58

Совфед рассмотрит закон о денежном довольствии семьям погибших военнослужащих

Парламентская газетавчера в 17:57

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Evo-rus.comвчера в 14:28

Какие выплаты и льготы предусмотрены россиянам с 1 июня 2020 года

Кореновские вестивчера в 07:15

Брянцам начнут выплачивать деньги на детей от 3 до 16 лет

Брянские новости00:30

Выплаты на детей, отмена банковских комиссий и парад Победы. Что ждет россиян в июне

vtomske.ruвчера в 00:00

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Известия30 мая в 17:02
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
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