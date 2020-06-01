Общество

КоммерсантъКоммерсантъЧто ждет россиян в июне 2020 года

С 1 июня начнутся обещанные президентом выплаты семьям с детьми. На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь.
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Детские выплаты и открытие санаториев: что изменится с 1 июня

РИА Новости01:00

Что изменится в жизни россиян с июня

RT на русском00:02

Детские выплаты и банковский роуминг: что изменится в жизни россиян с июня?

Аргументы и Факты28 мая в 17:03

Что ждет россиян в июне 2020 года

Коммерсантъ29 мая в 04:00

В июне жизнь россиян изменится

Рамблер29 мая в 01:50

Пособия на детей и банковский роуминг. Что изменится в жизни россиян в июне 2020 года

АМИТЕЛ28 мая в 19:19

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Известия30 мая в 17:02
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Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 21:56
1,1K
Общество

Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

РИА Новости вчера в 04:34
2,4K
Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Известия вчера в 22:48
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Экономика

Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2019 год

Известия 30 мая в 11:16
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Общество

Правительство Сахалина не признало запрет на въезд в Оху

Южно-Сахалинск, 1 июня 2020, 07:19 — REGNUM Правительство Сахалина ответило скандальному мэру Охи Сергею Гусеву, который издал распоряжение о запрете на въезд в муниципалитет представителей региональной власти в рамках борьбы с коронавирусом.
REGNUM 00:19
1
Армия и оружие

Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины

Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия вчера в 09:06
3
Космос

Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС

Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.
РИА Новости вчера в 10:37
1,9K
Кино

Российский триллер «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии

Gazeta.SPb вчера в 16:08
19
Происшествия

В Крыму пропала шестилетняя девочка

Вести.Ru 00:58
1
Общество

Новокузнецк лидирует по числу новых случаев заражения за сутки

Кемерово, 1 июня 2020, 07:35 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в шести населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM 00:35
79
Авто

Минпромторг назвал время выгодной покупки автомобиля

По данным пресс-службы министерства, после снятия ограничений, которые были введены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, потенциальных клиентов ждут особые условия на покупку новых автомобилей.
32CARS.ru 29 мая в 01:47
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Происшествия

Жителю Екатеринбурга, толкнувшему журналиста во время протеста в сквере, грозит три года колонии

Znak.com 01:00
Происшествия

Школьница «заминировала» более 440 «Пятерочек» в Петербурге

Лжеминером оказалась 11-летняя девочка из деревни Барсуки, расположенной в Псковской области.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:01
153
Авто

5 мифов о надежности мотора Hyundai Solaris

АвтоВзгляд 30 мая в 05:48
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Космос

«Роскосмос» планирует испытать в этом году две новые ракеты

Как написал в своем твиттере официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко, в следующем году Россия планирует возобновить свою Лунную программу.
Эхо Москвы вчера в 09:32
278
Политика

Трамп захотел пригласить Россию на саммит G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает формат G7 неэффективным и потому намерен пригласить на саммит этой организации такие страны как Россия, Индия, Южная Корея и Австралия, сообщила корреспондент телеканала CBS Пола Рид.
Интерфакс 30 мая в 20:30
1,1K
Здоровье

1563 человека заразились коронавирусом в Бурятии

Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 21:55
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Политика

В Кремле определились с форматом Парада Победы

Как пояснил Песков, во время Парада президент РФ Владимир Путин и все приглашенные гости будут по традиции находиться на трибуне, но в остальном требования безопасности в связи с эпидемией коронавируса внесут свои коррективы в формат торжеств, сообщает телеканал "Россия 1".
Журналистская правда вчера в 08:57
2,3K
Армия и оружие

Северный флот России получит новое вооружение

В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
3
Политика

Попов назвал «уродами» Human Rights Watch за отношение к России

Евгений Попов в своем Telegram-канале назвал «уродами» Human Rights Watch.
Дни24 01:04
Экономика

Подсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса

Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики.
Известия вчера в 19:49
12
Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 30 мая в 16:44
1,7K
Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
1,1K
Здоровье

Врач заявил, что есть мороженое каждый день нельзя

Мороженое каждый день есть нельзя точно.
News.ru вчера в 23:47
5
Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru вчера в 09:55
1,2K
Авто

Названа тройка дизельных кроссоверов среднего ценового сегмента

Специалисты издания speedme.ru проанализировали один из основных факторов, влияющих на выбор в пользу кроссовера с дизельным мотором, стоимость, и подобрали самые доступные модели среднего ценового сегмента, то есть до 3 млн рублей.
32CARS.ru 30 мая в 04:03
Футбол

Сёмин рассказал, почему отказался от должности «почётного главного тренера» «Локомотива»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не остался в клубе из-за председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.
RT на русском вчера в 17:42
Авто

Штраф за брошенные автомобили появится в России

Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня вчера в 02:46
8
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
231
Общество

Власти Югры оценили темпы социально-экономического развития региона

Ханты-Мансийский автономный округ сохраняет место в тройке лидеров рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ благодаря позитивной динамике роста большинства показателей, демонстрирующих развитие региона, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Югры Николай Милькис.
РИА Новости 00:49
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