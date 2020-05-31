Экономика

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С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые «коронавирусные» выплаты на детей. В частности, речь идет о единоразовой выплате в 10 тыс. рублей — ее смогут получить семьи, в которых детям исполнится 16 лет до июля 2020-го.
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Детские выплаты и открытие санаториев: что изменится с 1 июня

РИА Новости01:00

Что изменится в жизни россиян с июня

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АМИТЕЛ28 мая в 19:19
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