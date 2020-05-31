Общество

Батайское времяБатайское времяС 1 июня в России начнется выплата новых пособий на детей

Напомним, семьям в России начнут выплаты с 1 июня по двум видам пособий. Первое - ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет. Размер этого пособия в Ростовской области - 5549,5 рублей.
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Новые детские пособия и отмена банковского роуминга. Как изменится жизнь россиян с 1 июня

URA.Ru06:00

Что изменится с 1 июня: детское пособие, банковский роуминг, курорты

Московский Комсомолец05:24

Упрощённое гражданство и 10-тысячные выплаты: Что ещё ждёт жителей России в июне

Царьград28 мая в 03:49

Что ждет россиян в июне 2020 года

Коммерсантъ29 мая в 04:00

Детские выплаты и банковский роуминг: что изменится в жизни россиян с июня?

Аргументы и Факты28 мая в 17:03

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Известиявчера в 17:02

Выплаты на детей, отмена «банковского роуминга», взыскание долгов: какие новшества принесет россиянам июнь

Весьма28 мая в 02:30
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 07:06, Ашберн
Политика

Песков рассказал, как пройдет Парад Победы

Как сообщало ИА REGNUM, Парад Победы в Москве состоится 24 июня. На праздничные мероприятия приглашены главы стран СНГ.
REGNUM 06:53
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Политика

Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности

REGNUM 01:11
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Honda представила обновленный кроссовер UR-V

Автоновости дня вчера в 04:00
Общество

МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
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Общество

Бизнесмен Быков в СИЗО встревожился за демократию в России и написал Путину

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, арестованный по обвинению в организации двойного убийства и находящийся в СИЗО, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
Lenta.ru 06:35
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Политика

В Совфеде оценили идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить Россию на саммит "Большой семерки", который он планирует перенести с июня на сентябрь.
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Космос

Роскосмос запланировал в 2020 году испытание двух новых ракет

Испытания двух новых ракет запланированы Роскосмосом в этом году.
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Митрополит Кирилл призвал монаха Сергия покаяться перед церковью

Митрополит Кирилл пояснил, что Сергий нарушил церковную присягу и должен пройти через покаяние.
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Футболист Ташаев покинул «Рубин» и возвращается в «Спартак»

Полузащитник Александр Ташаев покидает казанский футбольный клуб «Рубин» и возвращается в московский «Спартак», которому принадлежат права на игрока.
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Смартфон Honor Play 4 показали на рендерах

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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил в Twitter, какие земли, страна "полностью бесплатно" получила во время нахождения в составе Советского союза.
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От удара автомобиль перевернулся, трое человек — две женщины и мужчина — скончались.
REGNUM вчера в 23:51
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На борту Crew Dragon компании Илона Маска находятся астронавты Даг Херли и Боб Бенкен.
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Общество

Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов

Трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина дала большое интервью, в котором высказалась о проблемах в современном фигурном катании, о возможном возвращении Алины Загитовой и о финансовых трудностях, с которыми столкнулись граждане из-за пандемии коронавируса.
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Армия и оружие

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Есть еще и примерно 50 боевых вертолетов.
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РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
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Экономика

США предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет

В своем прогнозе экономисты агентства предрекли, что ведомство сообщит о росте безработицы в стране до 19,6 процента, что является самым высоким значением за 100 лет.
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Происшествия

В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков

РБК вчера в 13:27
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Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
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Путешествия

В Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах

Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронировали туристы на период до сентября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Натальи Стамбульниковой.
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Общество

Власти сообщили о последствиях дождей в Москве

РБК 05:50
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Происшествия

Прокуратура проверит обстоятельства изъятия троих детей из семьи в Оренбургской области

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Общество

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
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Ближайшая экзопланета оказалась еще больше похожей на Землю

О существовании планеты Проксима Центавра b астрономы догадались еще в 2013, а подтвердили ее наличие в 2016 благодаря спектрографу HARPS Европейского космического агентства.
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В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
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В Башкирии Михаил Мурашко и Радий Хабиров открыли инфекционный центр

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