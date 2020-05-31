Общество
ИзвестияЧто изменится в жизни россиян с 1 июня
С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые «коронавирусные» выплаты на детей. В частности, речь идет о единоразовой выплате в 10 тыс. рублей — ее смогут получить семьи, в которых детям исполнится 16 лет до июля 2020-го.
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Вступающие в силу с 1 июня 2020 года новые законы коснутся пенсий, пособий и ипотеки
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Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
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Как нобелевского лауреата наказали за нацистскую пропаганду
Как нобелевского лауреата наказали за нацистскую пропаганду После капитуляции гитлеровской Германии в мае 1945 года Норвегия освободилась от оккупации.
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Кроссовер Geely Icon опередил по продажам Kia Sportage
Новый кроссовер Geely Icon, вышедший на китайский рынок в феврале 2020 года, обошел по продажам одного из лидеров местного сегмента SUV – KIA KX5/Sportage.
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Общество
В московских парках нанесли разметку для социальной дистанции
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Piter.tv 29 мая в 15:19
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Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
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Российский «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии
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Итальянский пловец Фабио Ломбини погиб в авиакатастрофе
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Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
Газета.Ru 09:01
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К 2025 году немцы планируют продавать на рынке Китая до 1,5 млн гибридов и электрокаров в год.
Тарантас Ньюс 29 мая в 12:55
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Отдыхающим на пляже россиянам не придется носить маски, однако социальную дистанцию необходимо соблюдать.
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По Москве снова можно гулять Москвичам разрешили прогулки по графику, такой режим будет действовать две недели, с 1 по 14 июня.
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Что изменится в российских законах в июне
С 1 июня семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет начнут получать единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб.
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Прокуратура проверит жалобы медиков подмосковной больницы
Медики сообщали о невыплатах положенных надбавок, а также ошибках руководства медицинского учреждения, повлекших заболевания и даже смерти сотрудников.
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