Общество

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С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые «коронавирусные» выплаты на детей. В частности, речь идет о единоразовой выплате в 10 тыс. рублей — ее смогут получить семьи, в которых детям исполнится 16 лет до июля 2020-го.
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Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Известиявчера в 17:02

Детские выплаты и курортный сезон: что ожидает россиян с 1 июня

МИР 2408:01

Новые детские пособия и отмена банковского роуминга. Как изменится жизнь россиян с 1 июня

URA.Ru06:00

Что изменится с 1 июня: детское пособие, банковский роуминг, курорты

Московский Комсомолец05:24

Что изменится в жизни россиян с июня 2020 года?

ТАСС17:01

Вступающие в силу с 1 июня 2020 года новые законы коснутся пенсий, пособий и ипотеки

Экономика сегодня29 мая в 08:38

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Daily29 мая в 03:39
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Mojang анонсировала первый июльский DLC для Minecraft Dungeons

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Lenta.ru 04:46
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
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Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС

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В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты

РИА Новости 07:51
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Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
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МВД Белоруссии заявило, что ситуация накануне выборов накаляется

Первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что в стране серьёзно накалилась обстановка перед выборами президента.
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Кроссовер Geely Icon опередил по продажам Kia Sportage

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Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
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По Москве снова можно гулять Москвичам разрешили прогулки по графику, такой режим будет действовать две недели, с 1 по 14 июня.
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Что изменится в российских законах в июне

С 1 июня семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет начнут получать единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб.
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