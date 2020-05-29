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Lenta.ruLenta.ruЧто изменится в жизни россиян с 1 июня

1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня. В то же время он объявил о втором этапе смягчения ограничений.
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Что изменится в жизни москвичей с 1 июня

Москва 24вчера в 17:02

«Пришлось продать свою Audi»: как московский бизнес, который откроется 1 июня, пережил два месяца карантина

Forbes29 мая в 00:27

Собянин рассказал о смягчении карантинных мер в Москве

ИА Красная Веснавчера в 11:26

Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений в столице

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 03:06

Ксения Бородина резко высказалась о том, что в Москве до сих пор не открылись салоны красоты

Вокруг ТВ29 мая в 03:33

Более трехсот тысяч жителей столицы выйдут на работу с 1 июня

Вечерняя Москвавчера в 16:59

Влас народа

Российская газета28 мая в 18:35
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Здоровье

Врач заявил, что есть мороженое каждый день нельзя

Мороженое каждый день есть нельзя точно.
News.ru вчера в 23:47
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
1,1K
Политика

В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:34
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Общество

Во время протестов у Белого дома Трампа увели в бункер

РЕН ТВ вчера в 22:45
5
Шоу-бизнес

Алферова призналась, что страдала в браке с Абдуловым

Звезда отметила, что знаменитый актер слишком много натворил в своей жизни. При этом, от Абдулова жене совсем ничего не доставалось.
Слово и Дело вчера в 10:03
13
Общество

Быков обратился к Путину из СИЗО

Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru вчера в 10:20
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Общество

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru вчера в 14:33
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Происшествия

Пропавшего в Новосибирске таксиста нашли мертвым

Пропавшего новосибирца — водителя такси Андрея Гуреева — нашли мертвым, заявили в Поисково-спасательном отряде «Маяк», 30 мая сообщается на странице отряда в соцсети ВКонтакте.
ИА Красная Весна вчера в 09:14
4
Армия и оружие

Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года

Военное дело вчера в 07:55
11
Политика

Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории

У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС 30 мая в 18:56
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Общество

Карта коронавируса. В Саратове выявлены почти 800 заболевших

Обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Взгляд-инфо вчера в 09:11
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Происшествия

Школьница «заминировала» более 440 «Пятерочек» в Петербурге

Лжеминером оказалась 11-летняя девочка из деревни Барсуки, расположенной в Псковской области.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:01
147
Политика

В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении

Говорит Москва вчера в 02:48
152
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
552
Общество

Рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2019 года

Лидерами, как и год назад, остаются Москва и Санкт-Петербург — они набрали более 80 баллов.
РИА Новости вчера в 17:00
Политика

Русофобия в Польше исчезнет без поддержки Запада — политолог Рэнкас

Конрад Рэнкас уверен, что никто не будет горевать о ней, кроме явной западной агентуры. Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру вчера в 23:50
Общество

С 1 июня россияне начали получать президентские выплаты на детей

С 1 июня россияне начали получать выплаты на детей в рамках правительственной поддержки в период пандемии коронавируса.
Твой Иркутск 00:20
845
Экономика

Государство профинансирует новый аэропорт Грозного

Государство профинансирует новый аэропорт Грозного Правительство РФ может выделить на строительство нового терминала аэропорта в Грозном 4,7 млрд руб. до конца 2024 года.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Космос

На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года

29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года.
V-kosmose.com 30 мая в 01:56
2
Общество

Спикер Мосгордумы заработал почти 2 млрд рублей в 2019 году

В собственности спикера Мосгордумы по-прежнему находится машино-место в РФ площадью 18,7 кв. м. Во временном пользовании с 2019 по 2024 год у Алексея Шапошникова находится коттедж в России площадью 277,7 кв. м. В конце 2019 года Мосгордума приняла региональный закон, смягчающий требования к незначительным ошибкам в декларациях муниципальных депутатов.
Коммерсантъ 30 мая в 11:19
2,5K
Технологии

Китайские шпионские приложения угрожают 100 млн смартфонам на Android

По заявлению VPNpro, вредоносная программа угрожает 100 млн смартфонам на базе операционной системы Android.
Любимый город 30 мая в 15:05
7
Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
1,1K
Происшествия

Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Коммерсантъ вчера в 07:22
70
Общество

В Кузбассе за сутки выявлено 44 случая заражения коронавирусом

Согласно сводке оперштаба на 11:00, 1 июня, за минувшие сутки на территории Кузбасса было подтверждено 44 случая коронавируса, что является рекордом для региона.
Московский комсомолец Кузбасс 00:17
15
Происшествия

МВД проведет проверку из-за вечеринки с участием полицейских в Сургуте

В Ханты-Мансийском автономном округе проведут служебную проверку в отношении пяти полицейских из Сургута, которых обнаружили на ночной вечеринке в одном из городских кафе.
РБК 30 мая в 10:08
147
Шоу-бизнес

У Елены Воробей выявили коронавирус

Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом. Об этом сама артистка заявила в инстаграме.
РИА Новости вчера в 23:35
10
Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Космос

Спутник «Экспресс-АМ6» частично перестал работать

Ранее оператор спутника - предприятие "Космическая связь" сообщило, что с 25 марта из-за аномальной работы системы охлаждения на "Экспрессе-АМ6" пришлось выключить транспондеры (приёмопередатчики) Ка-диапазона.
РИА Новости вчера в 20:24
1
Шоу-бизнес

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

Lenta.ru вчера в 18:39
31
Здоровье

На Алтае СК проверит информацию о сокращении врачей

Следователи СК в Алтайском крае организовали проверку информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства, сообщает в субботу следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 30 мая в 04:20
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Как работают Яндекс.Новости?
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