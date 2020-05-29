Коронавирус
Lenta.ruЧто изменится в жизни россиян с 1 июня
1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня. В то же время он объявил о втором этапе смягчения ограничений.
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Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений в столице
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 03:06
Ксения Бородина резко высказалась о том, что в Москве до сих пор не открылись салоны красоты
Вокруг ТВ29 мая в 03:33
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Врач заявил, что есть мороженое каждый день нельзя
Мороженое каждый день есть нельзя точно.
News.ru вчера в 23:47
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Политика
В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:34
Общество
Во время протестов у Белого дома Трампа увели в бункер
РЕН ТВ вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Алферова призналась, что страдала в браке с Абдуловым
Звезда отметила, что знаменитый актер слишком много натворил в своей жизни. При этом, от Абдулова жене совсем ничего не доставалось.
Слово и Дело вчера в 10:03
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru вчера в 10:20
Общество
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru вчера в 14:33
Происшествия
Пропавшего в Новосибирске таксиста нашли мертвым
Пропавшего новосибирца — водителя такси Андрея Гуреева — нашли мертвым, заявили в Поисково-спасательном отряде «Маяк», 30 мая сообщается на странице отряда в соцсети ВКонтакте.
ИА Красная Весна вчера в 09:14
Армия и оружие
Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года
Военное дело вчера в 07:55
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС 30 мая в 18:56
Общество
Карта коронавируса. В Саратове выявлены почти 800 заболевших
Обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Взгляд-инфо вчера в 09:11
Происшествия
Школьница «заминировала» более 440 «Пятерочек» в Петербурге
Лжеминером оказалась 11-летняя девочка из деревни Барсуки, расположенной в Псковской области.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:01
Политика
В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении
Говорит Москва вчера в 02:48
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Общество
Рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2019 года
Лидерами, как и год назад, остаются Москва и Санкт-Петербург — они набрали более 80 баллов.
РИА Новости вчера в 17:00
Политика
Русофобия в Польше исчезнет без поддержки Запада — политолог Рэнкас
Конрад Рэнкас уверен, что никто не будет горевать о ней, кроме явной западной агентуры. Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру вчера в 23:50
Общество
С 1 июня россияне начали получать президентские выплаты на детей
С 1 июня россияне начали получать выплаты на детей в рамках правительственной поддержки в период пандемии коронавируса.
Твой Иркутск 00:20
Экономика
Государство профинансирует новый аэропорт Грозного
Государство профинансирует новый аэропорт Грозного Правительство РФ может выделить на строительство нового терминала аэропорта в Грозном 4,7 млрд руб. до конца 2024 года.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Космос
На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года
29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года.
V-kosmose.com 30 мая в 01:56
Общество
Спикер Мосгордумы заработал почти 2 млрд рублей в 2019 году
В собственности спикера Мосгордумы по-прежнему находится машино-место в РФ площадью 18,7 кв. м. Во временном пользовании с 2019 по 2024 год у Алексея Шапошникова находится коттедж в России площадью 277,7 кв. м. В конце 2019 года Мосгордума приняла региональный закон, смягчающий требования к незначительным ошибкам в декларациях муниципальных депутатов.
Коммерсантъ 30 мая в 11:19
Технологии
Китайские шпионские приложения угрожают 100 млн смартфонам на Android
По заявлению VPNpro, вредоносная программа угрожает 100 млн смартфонам на базе операционной системы Android.
Любимый город 30 мая в 15:05
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Коммерсантъ вчера в 07:22
Общество
В Кузбассе за сутки выявлено 44 случая заражения коронавирусом
Согласно сводке оперштаба на 11:00, 1 июня, за минувшие сутки на территории Кузбасса было подтверждено 44 случая коронавируса, что является рекордом для региона.
Московский комсомолец Кузбасс 00:17
Происшествия
МВД проведет проверку из-за вечеринки с участием полицейских в Сургуте
В Ханты-Мансийском автономном округе проведут служебную проверку в отношении пяти полицейских из Сургута, которых обнаружили на ночной вечеринке в одном из городских кафе.
РБК 30 мая в 10:08
Шоу-бизнес
У Елены Воробей выявили коронавирус
Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом. Об этом сама артистка заявила в инстаграме.
РИА Новости вчера в 23:35
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Космос
Спутник «Экспресс-АМ6» частично перестал работать
Ранее оператор спутника - предприятие "Космическая связь" сообщило, что с 25 марта из-за аномальной работы системы охлаждения на "Экспрессе-АМ6" пришлось выключить транспондеры (приёмопередатчики) Ка-диапазона.
РИА Новости вчера в 20:24
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru вчера в 18:39
Здоровье
На Алтае СК проверит информацию о сокращении врачей
Следователи СК в Алтайском крае организовали проверку информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства, сообщает в субботу следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 30 мая в 04:20