Общество
Lenta.ruЧто изменится в жизни россиян с 1 июня
1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня. В то же время он объявил о втором этапе смягчения ограничений.
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С 1 июня в ряде регионов России смягчаются ограничения, введенные из-за коронавируса
Вести.Ruвчера в 23:49
Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений в столице
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 03:06
Открытие магазинов и курортов. Что с 1 июня 2020 года изменится в России?
Телеканал 360°29 мая в 02:00
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Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Известия вчера в 22:17
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
РИА Новости вчера в 04:34
Общество
Что изменится в жизни россиян с июня
Безопасность социальных выплат 1 июня вступает в силу закон, который не позволит принудительно списывать со счетов россиян средства, полученные через социальные выплаты, для погашения задолженностей.
RT на русском 00:02
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 30 мая в 00:25
Общество
Десятки новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Кузбассе
В инфекционных больницах остаются 349 пациентов с коронавирусом. В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9248 человек.
REGNUM 00:18
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Известия 30 мая в 23:10
Общество
Спикер Мосгордумы заработал почти 2 млрд рублей в 2019 году
В собственности спикера Мосгордумы по-прежнему находится машино-место в РФ площадью 18,7 кв. м. Во временном пользовании с 2019 по 2024 год у Алексея Шапошникова находится коттедж в России площадью 277,7 кв. м. В конце 2019 года Мосгордума приняла региональный закон, смягчающий требования к незначительным ошибкам в декларациях муниципальных депутатов.
Коммерсантъ 30 мая в 11:19
Происшествия
В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей
В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.
ТАСС вчера в 11:45
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
С сегодняшнего дня, 1 июня, в России начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет, об этом напомнили в Пенсионном фонде России.
ИА Городские вести. Волгоград 00:06
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
Комендантский час ввели в Вашингтоне в связи с беспорядками
На пресс-конференции в воскресенье Боузер сообщила, что не собиралась вводить комендантский час, поскольку нарушители закона вряд ли будут его соблюдать.
Известия вчера в 22:10
Футбол
«Бавария» разгромила «Фортуну» в матче чемпионата Германии
Алтайская правда вчера в 00:11
Наука
Ученый предсказал новую пандемию опаснее коронавируса
Ученый из Великобритании Майкл Грегор предсказал возможность возникновения новой пандемии, которая будет способна уничтожить половину населения планеты.
Комсомольская правда 29 мая в 20:40
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина требует от отца 15 миллионов рублей
Кира Малинина – дочь известного певца Александра Малинина и певицы Ольги Зарубиной требует от отца 15 миллионов рублей.
RuNews24.ru 00:00
Происшествия
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС вчера в 20:23
Общество
Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
REGNUM вчера в 17:00
Авто
У нового Chevrolet Suburban появилась спецверсия для бездорожья
Американский автопроизводитель Chevrolet выпускает спецверсию Suburban Z71, предназначенную для эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья.
Car.ru вчера в 14:35
Общество
Власти Югры оценили темпы социально-экономического развития региона
Ханты-Мансийский автономный округ сохраняет место в тройке лидеров рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ благодаря позитивной динамике роста большинства показателей, демонстрирующих развитие региона, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Югры Николай Милькис.
РИА Новости 00:49
Кино
Актеры из «Властелина колец» воссоединились ради нового шоу
Актер Джон Гад собрал исполнителей главных ролей в трилогии Питера Джексона «Властелин колец» в своем новом шоу «Reunited apart».
АБН вчера в 19:58
Армия и оружие
Северный флот России получит новое вооружение
В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
Армия и оружие
Провокация в небе: как США действует на нервы Китаю
Дозаправку американского самолета-разведчика над Тайваньским проливом китайские власти расценили как провокацию.
ИнфоСМИ 30 мая в 07:15
Политика
Телеведущий из Львова пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса
Жители Донбасса и Крыма являются сторонниками России, поэтому подлежат уничтожению.
Военное обозрение вчера в 11:45
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Российская газета 01:26
Кино
Режиссер «Отряда самоубийц» сравнил свою версию фильма с «Джокером»
Кinomania вчера в 17:14
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Хоккей
«Авангард» подпишет финского защитника из системы «Каролины»
Контракт официально пока не подписан, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Срок соглашения Каски с «Авангардом» — один год.
Спорт-Экспресс вчера в 07:05
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Единоборства
Лучший боец UFC отказался от чемпионского титула
Lenta.ru вчера в 17:18
Экономика
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
RT на русском 30 мая в 11:49
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54