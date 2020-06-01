Общество

Lenta.ruLenta.ruЧто изменится в жизни россиян с 1 июня

1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня. В то же время он объявил о втором этапе смягчения ограничений.
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Новый этап снятия ограничений в Москве вступил в силу

Вечерняя Москва00:16

С 1 июня в ряде регионов России смягчаются ограничения, введенные из-за коронавируса

Вести.Ruвчера в 23:49

Собянин рассказал о смягчении ограничений в столице

Моя Москва.онлайнвчера в 10:39

Новости недели: открытие ТЦ и магазинов, массовые распродажи одежды, проблемы у «Магнита» и «Ашана», «Синемапарк» в долгах и закрытие «Стокманна» в Петербурге

Моллы.Ruвчера в 05:41

Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений в столице

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 03:06

Открытие магазинов и курортов. Что с 1 июня 2020 года изменится в России?

Телеканал 360°29 мая в 02:00

Какие предприятия возобновят работу в Москве с 1 июня

MOS.news29 мая в 01:19
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Шоу-бизнес

Елена Воробей заразилась коронавирусом

Известия вчера в 22:17
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Общество

Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

РИА Новости вчера в 04:34
2,4K
Общество

Что изменится в жизни россиян с июня

Безопасность социальных выплат 1 июня вступает в силу закон, который не позволит принудительно списывать со счетов россиян средства, полученные через социальные выплаты, для погашения задолженностей.
RT на русском 00:02
1
Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 30 мая в 00:25
1,1K
Общество

Десятки новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Кузбассе

В инфекционных больницах остаются 349 пациентов с коронавирусом. В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9248 человек.
REGNUM 00:18
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Политика

Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»

Известия 30 мая в 23:10
6,4K
Общество

Спикер Мосгордумы заработал почти 2 млрд рублей в 2019 году

В собственности спикера Мосгордумы по-прежнему находится машино-место в РФ площадью 18,7 кв. м. Во временном пользовании с 2019 по 2024 год у Алексея Шапошникова находится коттедж в России площадью 277,7 кв. м. В конце 2019 года Мосгордума приняла региональный закон, смягчающий требования к незначительным ошибкам в декларациях муниципальных депутатов.
Коммерсантъ 30 мая в 11:19
2,5K
Происшествия

В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей

В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.
ТАСС вчера в 11:45
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

С сегодняшнего дня, 1 июня, в России начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет, об этом напомнили в Пенсионном фонде России.
ИА Городские вести. Волгоград 00:06
871
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Общество

Комендантский час ввели в Вашингтоне в связи с беспорядками

На пресс-конференции в воскресенье Боузер сообщила, что не собиралась вводить комендантский час, поскольку нарушители закона вряд ли будут его соблюдать.
Известия вчера в 22:10
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Футбол

«Бавария» разгромила «Фортуну» в матче чемпионата Германии

Алтайская правда вчера в 00:11
1
Наука

Ученый предсказал новую пандемию опаснее коронавируса

Ученый из Великобритании Майкл Грегор предсказал возможность возникновения новой пандемии, которая будет способна уничтожить половину населения планеты.
Комсомольская правда 29 мая в 20:40
50
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина требует от отца 15 миллионов рублей

Кира Малинина – дочь известного певца Александра Малинина и певицы Ольги Зарубиной требует от отца 15 миллионов рублей.
RuNews24.ru 00:00
50
Происшествия

Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе

Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС вчера в 20:23
2
Общество

Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму

Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
REGNUM вчера в 17:00
1,4K
Авто

У нового Chevrolet Suburban появилась спецверсия для бездорожья

Американский автопроизводитель Chevrolet выпускает спецверсию Suburban Z71, предназначенную для эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья.
Car.ru вчера в 14:35
Общество

Власти Югры оценили темпы социально-экономического развития региона

Ханты-Мансийский автономный округ сохраняет место в тройке лидеров рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ благодаря позитивной динамике роста большинства показателей, демонстрирующих развитие региона, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Югры Николай Милькис.
РИА Новости 00:49
Кино

Актеры из «Властелина колец» воссоединились ради нового шоу

Актер Джон Гад собрал исполнителей главных ролей в трилогии Питера Джексона «Властелин колец» в своем новом шоу «Reunited apart».
АБН вчера в 19:58
7
Армия и оружие

Северный флот России получит новое вооружение

В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
30
Армия и оружие

Провокация в небе: как США действует на нервы Китаю

Дозаправку американского самолета-разведчика над Тайваньским проливом китайские власти расценили как провокацию.
ИнфоСМИ 30 мая в 07:15
9
Политика

Телеведущий из Львова пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса

Жители Донбасса и Крыма являются сторонниками России, поэтому подлежат уничтожению.
Военное обозрение вчера в 11:45
1,1K
Происшествия

В Крыму пропала шестилетняя девочка

Российская газета 01:26
11
Кино

Режиссер «Отряда самоубийц» сравнил свою версию фильма с «Джокером»

Кinomania вчера в 17:14
1
Общество

Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок

Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
456
Хоккей

«Авангард» подпишет финского защитника из системы «Каролины»

Контракт официально пока не подписан, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Срок соглашения Каски с «Авангардом» — один год.
Спорт-Экспресс вчера в 07:05
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
1,1K
Единоборства

Лучший боец UFC отказался от чемпионского титула

Lenta.ru вчера в 17:18
Экономика

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

RT на русском 30 мая в 11:49
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
9,6K
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