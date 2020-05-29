Коронавирус
Lenta.ruЧто изменится в жизни россиян с 1 июня
1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня. В то же время он объявил о втором этапе смягчения ограничений.
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«Вы действовали на опережение»: президент оценил работу столичных властей по борьбе с коронавирусом
Газета Metro29 мая в 04:00
Ксения Бородина резко высказалась о том, что в Москве до сих пор не открылись салоны красоты
Вокруг ТВ29 мая в 03:33
Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений в столице
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:06
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Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 21:56
Общество
Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома
Агенты секретной службы в целях безопасности спрятали президента США Дональда Трампа в подземном бункере во время протестов у Белого дома в Вашингтоне.
Lenta.ru 22:23
Экономика
Рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2019 года
Социально-экономическое положение 69 из 85 российских регионов в прошлом году улучшилось по сравнению с 2018 годом.
РИА Новости 17:00
Происшествия
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС 20:23
Общество
Все говорит о том, что губернатор откажется ослаблять режим. Но есть шансы на неожиданное решение
В субботу в Свердловской области выявили 261 заразившегося COVID-19, а в воскресенье — еще 265.
Екатеринбург Онлайн 06:41
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
RT на русском 29 мая в 13:27
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Кино
Российский триллер «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии
Gazeta.SPb 16:08
Шоу-бизнес
Алферова призналась, что постоянно плакала в браке с Абдуловым
Ирина Алферова и Александр Абдулов прожили вместе 17 лет. После их расставания актриса признавалась, что тяжело переживает развод.
ФАН вчера в 20:21
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 20:15
Общество
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru 14:33
Общество
Число случаев коронавируса в Иркутской области превысило две тысячи
27 апреля число случаев заражения превысило сотню, 16 мая – 500. Рубеж в тысячу был пройден 23 мая.
Иркутск Сегодня 22:15
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
Футбол
«Зенит» стал лидером по прибыли среди российских клубов в 2019 году
В прошлом году клуб заработал 11,31 млрд рублей.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:08
Общество
Алтай откроют для туристов 22 июня
Ранее туробъекты планировали открыть 1 июня, так как Алтайский край является туристическим регионом, который ежегодно посещают более 2 млн туристов.
RuNews24.ru 29 мая в 07:06
Общество
Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить
RT на русском 00:00
Общество
FT сообщила о принуждении элиты КНДР к вливанию денег в экономику
Лидер КНДР Ким Чен Ын требует от представителей северокорейской элиты вливаний средств в бюджет страны, что поможет противостоять двойной угрозе, исходящей от пандемии коронавируса COVID-19 и международных санкций.
РБК 13:28
Политика
Глава Приморья назначил в правительство новые кадры
Владивосток, 1 июня 2020, 04:50 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил 1 июня о новых кадровых назначениях в правительстве региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
REGNUM 21:50
Политика
Экс-советник Обамы заявила о причастности России к беспорядкам в США
За беспорядками в ходе протестов, которые начались в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, может стоять Россия.
РБК 20:19
Игры
Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью
В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 13:21
Общество
Microsoft заменит журналистов роботами
Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
Комсомольская правда вчера в 13:16
Политика
В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении
Говорит Москва 02:48
Общество
С 1 июня начались выплаты на детей
Если ребенку исполняется 3 года в июне, семья может получить ежемесячную выплату 5 тыс. рублей за апрель, май и июнь (всего 15 тыс. рублей), а также единовременную выплату 10 тыс. рублей после 1 июня.
ВЕСТИ: Приморье 19:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»
Звезда продемонстрировала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой.
News.ru вчера в 16:28
Здоровье
Ученый предупредил о появлении нового «апокалиптического» вируса
Миру следует готовиться к появлению более опасного вируса, нежели COVID-19. Его можно назвать «апокалиптическим».
ФедералПресс 19:31