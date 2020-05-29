Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЧто изменится в жизни россиян с 1 июня

1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня. В то же время он объявил о втором этапе смягчения ограничений.
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Собянин рассказал о смягчении карантинных мер в Москве

ИА Красная Весна11:26

Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений в Москве

Вечерняя Москва03:24

«Пришлось продать свою Audi»: как московский бизнес, который откроется 1 июня, пережил два месяца карантина

Forbes29 мая в 00:27

«Вы действовали на опережение»: президент оценил работу столичных властей по борьбе с коронавирусом

Газета Metro29 мая в 04:00

Ксения Бородина резко высказалась о том, что в Москве до сих пор не открылись салоны красоты

Вокруг ТВ29 мая в 03:33

Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений в столице

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:06

Влас народа

Российская газета28 мая в 18:35
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Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 21:56
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Общество

Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома

Агенты секретной службы в целях безопасности спрятали президента США Дональда Трампа в подземном бункере во время протестов у Белого дома в Вашингтоне.
Lenta.ru 22:23
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Экономика

Рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2019 года

Социально-экономическое положение 69 из 85 российских регионов в прошлом году улучшилось по сравнению с 2018 годом.
РИА Новости 17:00
Происшествия

Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе

Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС 20:23
2
Общество

Все говорит о том, что губернатор откажется ослаблять режим. Но есть шансы на неожиданное решение

В субботу в Свердловской области выявили 261 заразившегося COVID-19, а в воскресенье — еще 265.
Екатеринбург Онлайн 06:41
Футбол

Дубль Савицкого помог брестскому «Динамо» в гостях разгромить «Рух»

Матч ТВ 14:52
Политика

Путин объявил 24 июня выходным днём

RT на русском 29 мая в 13:27
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Кино

Российский триллер «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии

Gazeta.SPb 16:08
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Шоу-бизнес

Алферова призналась, что постоянно плакала в браке с Абдуловым

Ирина Алферова и Александр Абдулов прожили вместе 17 лет. После их расставания актриса признавалась, что тяжело переживает развод.
ФАН вчера в 20:21
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Общество

Быков обратился к Путину из СИЗО

Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
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Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
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Происшествия

Между жителями Киргизии и Узбекистана на границе произошел конфликт

REGNUM 07:43
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 20:15
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Общество

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru 14:33
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Общество

Число случаев коронавируса в Иркутской области превысило две тысячи

27 апреля число случаев заражения превысило сотню, 16 мая – 500. Рубеж в тысячу был пройден 23 мая.
Иркутск Сегодня 22:15
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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru 09:55
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Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
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Футбол

«Зенит» стал лидером по прибыли среди российских клубов в 2019 году

В прошлом году клуб заработал 11,31 млрд рублей.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:08
Общество

Алтай откроют для туристов 22 июня

Ранее туробъекты планировали открыть 1 июня, так как Алтайский край является туристическим регионом, который ежегодно посещают более 2 млн туристов.
RuNews24.ru 29 мая в 07:06
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Общество

Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить

RT на русском 00:00
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Общество

FT сообщила о принуждении элиты КНДР к вливанию денег в экономику

Лидер КНДР Ким Чен Ын требует от представителей северокорейской элиты вливаний средств в бюджет страны, что поможет противостоять двойной угрозе, исходящей от пандемии коронавируса COVID-19 и международных санкций.
РБК 13:28
17
Политика

Глава Приморья назначил в правительство новые кадры

Владивосток, 1 июня 2020, 04:50 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил 1 июня о новых кадровых назначениях в правительстве региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
REGNUM 21:50
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Политика

Экс-советник Обамы заявила о причастности России к беспорядкам в США

За беспорядками в ходе протестов, которые начались в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, может стоять Россия.
РБК 20:19
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Игры

Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью

В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 13:21
53
Общество

Microsoft заменит журналистов роботами

Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
Комсомольская правда вчера в 13:16
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Политика

В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении

Говорит Москва 02:48
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Общество

С 1 июня начались выплаты на детей

Если ребенку исполняется 3 года в июне, семья может получить ежемесячную выплату 5 тыс. рублей за апрель, май и июнь (всего 15 тыс. рублей), а также единовременную выплату 10 тыс. рублей после 1 июня.
ВЕСТИ: Приморье 19:55
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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»

Звезда продемонстрировала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой.
News.ru вчера в 16:28
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Здоровье

Ученый предупредил о появлении нового «апокалиптического» вируса

Миру следует готовиться к появлению более опасного вируса, нежели COVID-19. Его можно назвать «апокалиптическим».
ФедералПресс 19:31
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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