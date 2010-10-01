Общество

ИзвестияИзвестияЧто изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
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Закон о суверенном Рунете, кредиты запретят выдавать под залог жилья. Как изменится жизнь россиян с 1 ноября

URA.Ru22:56

Без микрокредитов зато с национальным интернетом. Какие изменения ждут россиян с 1 ноября

Телеканал 360°22:10

Изоляция Рунета, вид на жительство и тахографы: что изменится в России в ноябре

vtomske.ru27 октября в 23:40

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Известия17:02

Суверенный интернет, тахографы и займы: что изменится в жизни россиян с 1 ноября

АМИТЕЛ20:31

Какие изменения в законах ждут россиян с ноября

Суть событий04:21

Новый штраф для водителей, возможный рост цен и «суверенный интернет»: что изменится в жизни россиян в ноябре

Версия-Саратоввчера в 06:42
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Общество

Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего

В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).
Российская газета 20:15
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Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 06:20
Политика

Кремль отреагировал на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Стрельба в воинской части в Забайкалье должна быть тщательно расследована, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТВ Центр вчера в 06:35
Кино

Названы лучшие хорроры десятилетия

"Заклятие" Джеймса Вана о расследовании дела об "одержимой" кукле Аннабель назвали лучшим хоррором десятилетия, в тройку лидеров также вошли фильмы "Оно" Андреса Мускетти и "Сплит" М. Найта Шьямалана, свидетельствует статистика проекта "Кино Mail.ru".
РИА Новости 20:31
Музыка

Пиар-директор Бузовой прокомментировал ее участие в Евровидении

Пиар-директор артистки поделился своей информацией. Антон Богословский прокомментировал 5-tv.ru, что все это слухи.
Телепрограмма вчера в 11:59
Шоу-бизнес

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Известия 12:20
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Происшествия

В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12

Как уже сообщала "РГ", сегодня на перекрестке в Томске произошло столкновение трех транспортных средств: пожарного автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.
Российская газета 05:44
Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Газета.Ru 07:22
Происшествия

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,6

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Филиппинах. Об этом в четверг сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
ТАСС 21:34
Армия и оружие

Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»

Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия 08:50
Авто

Первые изображения новой Kia Optima опубликовали в Сети

Главным отличием следующей генерации Optima от актуального поколения станет большая решетка радиатора — то, что китайские покупатели любят видеть на своих машинах.
SpeedMe вчера в 00:46
Авто

Hyundai Tucson следующего поколения засняли на видео

Компания Hyundai продолжает дорожные испытания кроссовера Tucson нового поколения.
Автоновости дня 07:55
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Экономика

Спрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату

Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату.
Газета.Ru 21:51
Авто

Бэтмобиль с двигателем от вертолета выставлен на продажу в США

В США выставили на продажу реплику бэтмобиля из фильма «Бэтмен» Тима Бёртона, соответствующее объявление опубликовали на eBay.
Тарантас Ньюс вчера в 05:39
Политика

Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.
РИА Новости 19:10
Общество

ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Общество

Эксперт объяснила рост смертности от онкологии в России

Лебединская предполагает, что динамика по данному виду заболеваний будет ухудшаться.
РИА Новости 20:12
Авто

Названы рублевые цены полноприводных Peugeot и Citroen

Группа PSA объявила российские цены на четыре модели: Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroеn SpaceTourer и Citroеn Jumpy.
Авторамблер 07:45
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости 19:44
Происшествия

В Коми в детском саду умер пятилетний ребенок

"Проводится проверка по факту смерти пятилетнего ребенка в детском саду", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
РИА Новости 15:48
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Кино

Мединский не увидел оснований для запрета «Джокера» в РФ

Глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский заявил, что не видит оснований для запрета проката в России фильма Тодда Филлипса «Джокер», передает Интерфакс.
Аргументы и Факты 23:09
Армия и оружие

Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

РИА Новости 17:32
Экономика

«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов

51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь 05:24
Общество

Эксперты назвали сферы труда с самыми счастливыми работниками

Самые счастливые работники трудятся в сферах медицины, фармацевтики и государственной службы.
RT на русском 22:02
Авто

Автомобилисты встревожились ростом расходов на вождение

Самым болезненным автомобилисты считают увеличение стоимости топлива, страхования, ремонта и технического обслуживания автомобиля.
HotMurom.ru вчера в 13:06
Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 28 октября в 08:45
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Назван самый опасный возраст для мужчин и женщин

Исследование показало, что самый опасный возраст у сильной половины человечества начинается после 40 лет.
Московский Комсомолец 11:28
Как работают Яндекс.Новости?
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