Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Политика Путин рассказал о финансировании первичного звена здравоохранения Вопрос увеличения финансирования первичного звена здравоохранения за счет средств, которые были выделены на стационары, надо обдумать, правильнее увеличивать объемы финансирования первичного звена, заявил президент России Владимир Путин.

Экономика ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов 31 октября в Москве, Санкт-Петербурге и еще четырех регионах, Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) проводят мероприятия по проверке структур, занимающихся обслуживанием офисных комплексов.

Происшествия В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК.

Политика В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.

Политика В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.

Политика Шипулин поедет к мэру, связавшему с ним нехватку денег в бюджете Депутат Госдумы Антон Шипулин пообещал встретиться с мэром Краснотурьинска, который связал отказ в выделении городу субсидий с плохим голосованием за депутата.

Экономика Сбербанк понизил ставки по ипотеке Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Кино Федор Добронравов рассказал о новом сезоне «Сватов» Российский актер Федор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон комедийного сериала «Сваты».

Общество Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.

Экономика Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».

Происшествия Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.

Общество «Роскосмос»: НАСА запросило дополнительные места на «Союзах» НАСА запросило у «Роскосмоса» дополнительные места на российских кораблях «Союз» в 2020 и 2021 годах.

Гаджеты IFixit: наушники AirPods Pro невозможно отремонтировать По ремонтопригодности AirPods Pro получили 0 балов, то есть их невозможно отремонтировать, и в таком случае выходом остаётся только полная замена.

Политика В Конгрессе США приняли резолюцию против возвращения России в G7 Комитет палаты представителей по иностранным делам Конгресса США принял резолюцию против участия России в заседаниях G7, сообщается на сайте конгрессмена Альбио Сайреса.

Авто Renault выпустит новый бюджетный седан длиной менее 4 метров Специалисты французской марки работают над новой моделью для развивающихся стран — это будет седан длиной чуть менее 4 метров.

Происшествия Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.

Армия и оружие Появилось видео ликвидации аль-Багдади Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

Происшествия В Ленобласти сотрудника ГИБДД задержали по делу о взятке В Ленинградской области сотрудника ГИБДД задержали по уголовному делу о крупной взятке.

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Армия и оружие Турция передаст России 18 пленных сирийских военных Турция ведет переговоры с Россией о передаче 18 сирийских военных, ранее захваченных в плен, сообщает Daily Sabah со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.

Шоу-бизнес Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.

Экономика Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.