Общество
Пятый каналЧто изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года
В России с октября в силу вступает ряд законодательных инициатив, которые, так или иначе, повлияют на жизнь россиян. Фрукты и овощи на полках российских магазинов подешевеют уже с 1 октября. В правительстве решили снизить налог на добавленную стоимость для всей плодовой-ягодной продукции.
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Шашлыки, ягоды и хостелы: что действительно изменилось в России с 1 октября 2019 года
АМИТЕЛ30 сентября в 20:11
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Здоровье
Онкологи центра Блохина составили график увольнений
Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений, для того чтобы дети, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь.
Происшествия
На МКАД перевернулась бетономешалка: есть пострадавшие
На МКАД столкнулись три грузовые машины. В результате аварии пострадали два человека.
Армия и оружие
СМИ показали доказательства работы «отряда Кадырова» в Норвегии
Газета добавляет, что в 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров также рассказывал об учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа, но не упоминал поездки в Норвегию.
Футбол
Как «Зенит» обыграл «Бенфику» в матче Лиги чемпионов
Энергетика
«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
Происшествия
Пограничники при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
«Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю 1 и 2 октября в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море пресечена браконьерская деятельность 64 граждан КНДР на четырёх рыболовных шхунах», — приводит РИА Новости сообщение пограничников.
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Сочетание дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии способствовало созданию «русского чуда», — говорится в докладе BCG.
Общество
Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля»
Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
Гаджеты
Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами
Компания Microsoft на ежегодной презентации представила новый смартфон Surface Duo с двумя экранами 5,6 дюйма на базе Android, сообщает The Verge .
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались после двух лет отношений.
Политика
Трамп заявил о желании поладить с Россией, «потому что она умная»
Нынешние волнения в стране не изменят общего настроя США поладить с Россией.
Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Политика
«Извращенцев повыбирали»: Депутат мастурбировал прямо на заседании Рады
«Извращенцев повыбирали»; «То он эспандер положил в карман и качнул»; «Больные люди»; «Ну наконец-то хоть один человек в Верховной раде Украины занимается действительно нужным делом», — комментируют пользователи соцсетей действия Кивы.
Гаджеты
Samsung закрывает свой последний завод в Китае
Согласно появившейся в Сети информации, последний завод Samsung в Китае будет закрыт до конца текущего месяца.
Происшествия
Убийце сотрудника Следственного комитета грозит пожизненное заключение
Пожизненное заключение грозит петербуржцу Сергею Григорьеву, который ударил ножом полковника юстиции Владислава Капустина у проходной Следственного комитета России в Техническом переулке в Москве.
Политика
Зеленский заявил о необходимости переходного правосудия для Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разработать концепцию переходного правосудия для Донбасса.
Футбол
Агент Шюррле рассказал о болезни футболиста
Агент Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле, рассказал, по какой причине его клиент не смог сыграть в последних двух матчах команды.
Здоровье
СКР проверит информацию о выписке тюменца в тяжелом состоянии
Доводы, изложенные в СМИ проверят следователи СК России.
Политика
Трамп упал в рейтинге богатейших людей США
Состояние президента США Дональда Трампа неизменно второй год составляет около $3,1 млрд, передает журнал Forbes.
Экономика
Венесуэла провела платеж по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Космос
У странной звезды Табби обнаружили 21 аналог
Ученые считали, что эта необычно мерцающая звезда не имеет аналогов во Вселенной, но статья, опубликованная в издании The Astrophysical Journal Letter, показывает, что это вовсе не так.
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк появится на российском телевидение, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Политика
Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой
"Формула Штайнмайера" является уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Футбол
Головин сравнил РПЛ и чемпионат Франции: «Здесь все гораздо умнее»
Тоже плохо знает французский, даже я знаю больше, чем он. Если сравнивать с Россией — здесь все гораздо сильнее и быстрее, гораздо умнее.