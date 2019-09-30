В России с октября в силу вступает ряд законодательных инициатив, которые, так или иначе, повлияют на жизнь россиян. Фрукты и овощи на полках российских магазинов подешевеют уже с 1 октября. В правительстве решили снизить налог на добавленную стоимость для всей плодовой-ягодной продукции.

Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года

Здоровье Онкологи центра Блохина составили график увольнений Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений, для того чтобы дети, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь.

Армия и оружие СМИ показали доказательства работы «отряда Кадырова» в Норвегии Газета добавляет, что в 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров также рассказывал об учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа, но не упоминал поездки в Норвегию.

Происшествия Пограничники при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР «Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю 1 и 2 октября в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море пресечена браконьерская деятельность 64 граждан КНДР на четырёх рыболовных шхунах», — приводит РИА Новости сообщение пограничников.

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Гаджеты Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами Компания Microsoft на ежегодной презентации представила новый смартфон Surface Duo с двумя экранами 5,6 дюйма на базе Android, сообщает The Verge .

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Политика «Извращенцев повыбирали»: Депутат мастурбировал прямо на заседании Рады «Извращенцев повыбирали»; «То он эспандер положил в карман и качнул»; «Больные люди»; «Ну наконец-то хоть один человек в Верховной раде Украины занимается действительно нужным делом», — комментируют пользователи соцсетей действия Кивы.

Гаджеты Samsung закрывает свой последний завод в Китае Согласно появившейся в Сети информации, последний завод Samsung в Китае будет закрыт до конца текущего месяца.

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Футбол Агент Шюррле рассказал о болезни футболиста Агент Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле, рассказал, по какой причине его клиент не смог сыграть в последних двух матчах команды.

Космос У странной звезды Табби обнаружили 21 аналог Ученые считали, что эта необычно мерцающая звезда не имеет аналогов во Вселенной, но статья, опубликованная в издании The Astrophysical Journal Letter, показывает, что это вовсе не так.