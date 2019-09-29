Экономика
ФАНЧто изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года
С 1 октября 2019 года будут проиндексированы на 6,3% пенсии военных пенсионеров и бывших силовиков. Размер прибавки рассчитывается индивидуально в зависимости от должности, звания и выслуги лет пенсионера. После индексации средний размер пенсии бывших военных и силовиков составит 26,2 тысячи рублей.
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Что изменится с 1 октября: ужесточение кредитов, индексация зарплат
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Какие законы и правила для россиян вступают в силу с 1 октября 2019 года
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Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» выйдет на госиспытания в среду
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