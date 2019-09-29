Экономика
ФАНЧто изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года
С 1 октября 2019 года будут проиндексированы на 6,3% пенсии военных пенсионеров и бывших силовиков. Размер прибавки рассчитывается индивидуально в зависимости от должности, звания и выслуги лет пенсионера. После индексации средний размер пенсии бывших военных и силовиков составит 26,2 тысячи рублей.
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Какие законы и правила для россиян вступают в силу с 1 октября 2019 года
Народные новости30 сентября в 06:53
Вырастут зарплаты, пенсии и штрафы: что изменится в жизни россиян с 1 октября
IrkutskMedia29 сентября в 22:40
Что изменится с 1 октября: ужесточение кредитов, индексация зарплат
Московский Комсомолец29 сентября в 08:15
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Политика
В Совфеде оценили призыв сенаторов США к новым санкциям против России
Ранее сообщалось, что группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».
RT на русском 06:05
Политика
Кандидатом на пост главы ФСИН стал генерал из ФСБ
Главным претендентом на пост директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал начальник управления «Л» генерал-лейтенант Вадим Баланин.
News.ru 05:27
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Политика
На Украине расследуют массовую выдачу иностранных паспортов
Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны.
REGNUM 06:06
Политика
Путин рассказал об ожиданиях от отношений России и США
Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока что прогресса в отношениях России и США, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:06
Политика
МИД РФ поблагодарил ФАН за разоблачившее агента ЦРУ расследование
Министерство иностранных дел России поблагодарило Федеральное агентство новостей за расследование американского вмешательства в российские выборы.
Народные новости 07:50
Армия и оружие
Беспилотник «Орлан-30» поступит на вооружение в 2020 году
Новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-30" поступит на вооружение российской армии в 2020 году, сообщает газета "Известия".
Москва 24 02:59
Гаджеты
Huawei закрыла лазейку для установки сервисов Google на Mate 30 Pro
В сети появилась информация о том, что данный работавший еще накануне метод обхода более не доступен — веб-сайт с приложением, позволявшим установить сервисы Google на Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro на данный момент не работает.
Ferra 05:14
Здоровье
Ребенок весом 5,4 кг родился в роддоме Балашихи
«Родился мальчик весом 5,4 кг и ростом 58 см. Благодаря опыту акушерок Балашихинского родильного дома, во время родов не произошло повреждения родовых путей у женщины», - говорится в материале.
Агентство Москва 30 сентября в 09:28
Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Происшествия
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Мглинский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело об изнасиловании ребенка по предварительному сговору.
РИА Новости 07:30
Политика
Лаврова насторожила реакция Киева на подписание «формулы Штайнмайера»
В Раде вовсе заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске, однако пресс-служба полпреда Украины в Контактной группе Леонида Кучмы опубликовала копию письма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику с согласием Киева на «формулу Штайнмайера».
Взгляд.ру 08:01
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Адмирал», Пуустинен сделал дубль
«Сибирь» выиграла у «Адмирала» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей дубль сделал Юусо Пуустинен.
Спорт-Экспресс 07:46
Политика
Путин рассказал о целях строительства «Северного потока-2»
Как отметил Владимир Путин, строительство "Северного потока - 2" носит исключительно коммерческий характер, без политической подоплеки.
ТВ Центр 07:42
Авто
В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года
Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс вчера в 08:35
Политика
Киев опубликовал письмо о согласовании «формулы Штайнмайера»
Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы, выложила в социальной сети Facebook текст письма, которым во вторник была согласована «формула Штайнмайера».
Журналистская правда 05:37
Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать условия и выйти на диалог
Главы самопровозглашенных республик назвали документ признанием Киевом права Донбасса самостоятельно решать свою судьбу и попросили президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать условия».
Известия 07:54
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Авто
Skoda вернётся к выпуску дешёвых автомобилей
Колёса.ru вчера в 05:36
Шоу-бизнес
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Экономика
Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации
Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
РБК 30 сентября в 12:01
Происшествия
Убийца кондуктора во Владивостоке мог напасть на ещё одну женщину
Ранее стало известно, что во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом.
RT на русском 05:33