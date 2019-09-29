Экономика
ФАНЧто изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года
С 1 октября 2019 года будут проиндексированы на 6,3% пенсии военных пенсионеров и бывших силовиков. Размер прибавки рассчитывается индивидуально в зависимости от должности, звания и выслуги лет пенсионера. После индексации средний размер пенсии бывших военных и силовиков составит 26,2 тысячи рублей.
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Какие законы и правила для россиян вступают в силу с 1 октября 2019 года
Народные новости30 сентября в 06:53
Что изменится с 1 октября: ужесточение кредитов, индексация зарплат
Московский Комсомолец29 сентября в 08:15
Вырастут зарплаты, пенсии и штрафы: что изменится в жизни россиян с 1 октября
IrkutskMedia29 сентября в 22:40
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Силовики проводят обыски в редакции дагестанского еженедельника «Черновик» в Махачкале.
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Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.
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РИА Новости 07:30
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Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину
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В США посетительница зоопарка проникла в вольер, чтобы подразнить льва
Нью-йоркская полиция ищет посетительницу зоопарка, которая залезла в вольер, чтобы подразнить льва.
Журналистская правда 07:37
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал согласование формулы Штайнмайера во время встречи в Минске представителей контактной группы по Донбассу.
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Недвижимость
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Ипотеку под 2% годовых смогут взять в Приморье неполные семьи, передает ОТР заявление в министерстве по развитию Дальнего Востока.
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К международному дню церебрального паралича в России создали особый шрифт, получивший название "Доброшрифт".
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Кандидатом на пост главы ФСИН стал генерал из ФСБ
Главным претендентом на пост директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал начальник управления «Л» генерал-лейтенант Вадим Баланин.
News.ru 05:27
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Транспорт
Три новые станции метро в Петербурге планируется открыть 3 октября
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро в Санкт-Петербурге – "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" – планируется открыть 3 октября, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 02:00
Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать условия и выйти на диалог
Главы самопровозглашенных республик назвали документ признанием Киевом права Донбасса самостоятельно решать свою судьбу и попросили президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать условия».
Известия 07:54
Армия и оружие
Конгресс США одобрил продажу Украине ракетных комплексов Javelin
Конгресс США одобрил поставку Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму 39 миллионов долларов, сообщило агентство Bloomberg.
Экономика сегодня вчера в 15:57
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Вышел первый трейлер «Хищных птиц» про Харли Квинн
Планируется, что в российский прокат фильм «Хищные птицы» выйдет 6 февраля 2020 года.
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В Совфеде оценили призыв сенаторов США к новым санкциям против России
Ранее сообщалось, что группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».
RT на русском 06:05
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Рост цен на жилье в России прекратился
В среднем по всем городам «квадрат» упал в цене почти на 2 процента, а общая стоимость квартиры — на 1,4 процента.
Lenta.ru 05:45
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Будущее устройство оснащено камерой с наличием 4К и задержкой всего 2 кадра / с. Это при том что похожая технология в Kinect, отличающаяся высокой стоимостью, имеет показатель в четыре и даже пять раз выше.
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"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
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Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
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Игра Call of Duty: Mobile вышла на мобильные устройства и ПК
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Россия с партнерами ОПЕК+ защитит нефтерынок от «черных лебедей»
Россия вместе с другими государствами делает все для обеспечения баланса спроса и предложения на мировом энергетическом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме REW-2019.
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